Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Jste zkušená regionální politička. Co je podle vás aktuálně největší problém Ústeckého kraje, pokud jde o města a o venkov?
V první řadě to je obrovské zdražování, které v posledních letech zasáhlo domácnosti po celé republice, Ústecký kraj, města i venkov, samozřejmě nevyjímaje. Pokud za čtyři roky vše zdražilo v průměru o třetinu, tak to samozřejmě zasáhne peněženku každé domácnosti. Vše přitom bylo způsobeno hlavně cenami energií, protože ty se propisují do výroby, do prodeje, do služeb, ale i do přímých nákladů rodin. Hnutí ANO má jasný plán, jak ceny elektřiny řešit, abychom je neměli nejvyšší z celé EU. Získáme 100 procent ČEZ, za peníze ČEZ, abychom měli přímý vliv nad cenami elektřiny.
Pak to jsou samozřejmě specifické problémy spojené s naším krajem jako obchod s chudobou a s tím související vysoký podíl sociálně nepřizpůsobivých občanů a vysoký počet sociálně vyloučených lokalit. To budu řešit prosazováním maxima možného z 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou. Posílení pravomocí SVJ, aby mohla například stejně jako bytová družstva ovlivňovat, kdo a za jakých podmínek v bytech bydlí a mohla rovněž skupovat volné byty ve svém SVJ.
Ještě něco?
Je to i snížený pocit bezpečí. Ten souvisí jednak s výše uvedeným a jednak s obrovským nedostatkem policistů v kraji, chybějí nám stovky policistů a stav se za poslední čtyři roky razantně zhoršil. Proto hnutí ANO chce zvýšit nástupní platy jak policistům, tak i hasičům nebo vojákům a dalším potřebným profesím. Ve Sněmovně chci také otevřít otázku kompetencí a pravomocí městské policie, která by sice měla zajišťovat pouze veřejný pořádek, ale to již u nás v kraji dávno neplatí a strážníci často sanují práci Policie ČR právě z důvodu nedostatku policistů.
V odlehlejších a venkovských oblastech to jsou navíc problémy spojené s dopravní dostupností, stárnutím obyvatelstva, nedostatku pracovních příležitostí a s tím zvýšená nezaměstnanost. Napříč krajem jsou to pak další zejména socioekonomické problémy související s výše uvedeným. Nízká a často i nevhodná vzdělanost obyvatel vůči volným pracovním místům, vysoký počet obyvatel v exekucích a velký podíl obyvatel v takzvané šedé zóně ekonomiky.
ANO silně cílí v kampani na mladé, ale nebojíte se, že mladé odradí slibované razantní útraty, které má ANO v plánu: například zvyšování důchodů, zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, slib 50 tisíc korun nástupu pro celníky, 75 tisíc pro učitele a různé slevy a snižování daní firmám? Vždyť to bude muset jednou někdo zaplatit, ne?
Vůbec ne, tohle je jedno z mnoha strašení, které šíří zejména vládní politici. Sami v programu nemají nic pro lidi, a tak jen kritizují náš program pro lepší život občanů. Hnutí ANO vždy zadlužení snižovalo, a i přes ty dva covidové schodky bylo zadlužení nižší, než když do vlády vstoupilo. A zadlužení vůči HDP nezvýšíme ani tentokrát. My totiž jedním dechem říkáme, kde na náš program vezmeme peníze. Jako jediní jsme také kromě programu představili i propracovanou hospodářskou strategii, na které Karel Havlíček pracoval společně s odborníky napříč odvětvími přes dva roky. Naše strategie zajistí vyšší výkon ekonomiky s růstem HDP a také samozřejmě zásadně porostou příjmy rozpočtu.
Současná vláda nedokáže vybírat daně, jen zrušením EET připravila rozpočet až o 22 miliard ročně. My máme připraveno nejen EET, ale i další konkrétní nástroje, jak snížit podíl šedé ekonomiky a tím získat do rozpočtu až 40 miliard každý rok. Snížíme také výdaje na straně státu, každý resort bude šetřit, a hlavně veřejné zakázky bude soutěžit, teď se rozdávají z ruky, často známým a kamarádům a jsou předražené. Pokud rezignujeme na důstojné nástupní platy pro potřebné profese, jako to udělala Fialova vláda, povede to k tomu, že se problém s chybějícími policisti, hasiči a dalšími bude jen prohlubovat. A vámi zmíněný průměrný plat učitelů 75 tisíc v roce 2029 je 130 procent očekávané průměrné mzdy a to je úroveň, kterou současná vláda schválila zákonem. Za to, že sami vlastní zákon porušují, by měla média tepat hlavně je a ne ANO, které ho chce dodržovat.
Slibujete nastartování bytové výstavby. Tohle je velké téma, kdy řada lidí se nemůže dostat k vlastnímu bydlení. Jenže není spíše problém v tom, že nedostanou hypotéku a musí bydlet v nájmu? Bytová výstavba, kterou slibujete přes zjednodušení stavebních řízení, může přinést spíše benefit bohatým lidem, že si koupí další investiční byty, ne?
My ale chceme nejen podpořit výstavbu, ale hlavně máme v programu i státní podporu hypoték, aby na ně lidi dosáhli. Budeme taky podporovat družstevní bydlení, neboť to představuje ideální nástroj pro mladé rodiny a klíčové profese, pro lidi, kteří nechtějí žít v nájmu. Ale samozřejmě je klíčové masivní zrychlení výstavby, a to jsme rovněž představili v našem programu. Naše pomoc je přesně zacílená na mladé rodiny a klíčové profese, ne na spekulanty. A hlavně je spojena s radikálním zrychlením výstavby. Když na trh dostaneme desítky tisíc nových bytů, ceny dál neporostou. Současná vláda jen přihlíží zdražování, my budeme stavět a pomáhat.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Cituji z vašeho programu: „Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, tzv. emisní povolenky ETS2, které prosadila Fialova vláda. Snížíme platby za distribuci, přenos i obnovitelné zdroje.“ Jak tohle uděláte konkrétně?
ETS 2 je bruselský experiment, vlastně nová zelená daň, která by dramaticky zdražila lidem životy. Podle ekonomů by dopad na rodinu byl až 83 tisíc ročně a nese za to zodpovědnost vláda Petra Fialy. Právě za českého předsednictví byla tato norma schválena a ministři Fialovy vlády se tím ještě chlubili, navzdory tomu, že vláda Andreje Babiše tyto povolenky odmítla, v čemž ji v listopadu 2021 podpořil i Senát. Andrej Babiš jasně řekl, že pokud nás lidi zvolí, hned na prvním zasedání vlády bude přijato usnesení, že Česká republika nové emisní povolenky odmítá. Spojíme se s dalšími zeměmi, které to vidí stejně, a v Bruselu společně vyjednáme výjimku. A pokud neuspějeme, klidně se budeme soudit, jako to udělalo Polsko, které u soudu uspělo. My říkáme jasně, že tento výmysl nepřijmeme. Je to další daň na občany bez jakéhokoli skutečného ekologického přínosu.
Velkým tématem těchto voleb je i díky SPOLU pomoc Ukrajině. Můžete vysvětlit, proč vlastně odmítáte českou muniční iniciativu, která je dobře hodnocena v NATO i na samotné Ukrajině?
My říkáme, že takovou aktivitu má organizovat NATO, které na to má struktury a podle nás dává smysl, aby to dělala vojenská aliance a ne soukromí zbrojaři, kteří si tam nasazují neskutečné marže.
Jaký je váš osobní postoj k válce na Ukrajině? Je Putin terorista, který přepadl se svou armádou vedlejší stát?
Samozřejmě, že ano. Putin je agresor, který napadl suverénní stát, Ukrajinu. Stejný postoj má celé hnutí ANO.
|
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Slovenský expremiér podpořil Fialu
Cituji opět z vašeho programu: „Fialova vláda udělala z Česka za čtyři roky hospodářský skanzen. Nezvládnutá energetická krize, rekordní kumulovaná inflace a nestabilita investičního prostředí vedly k útlumu investic a celého podnikatelského sektoru.“ Jak měla Fialova vláda zvládat podle vás energetickou krizi lépe? A nebyla inflace důsledkem i dění ve světové ekonomice?
Už v únoru 2022 vyzvalo hnutí ANO vládu, aby zastropovala ceny energií, tehdy nás Fialova vláda za to označovala za extrémisty a populisty, sami neudělali nic, ceny energií se urvaly ze řetězu a vyhnaly inflaci až ke dvaceti procentům. Několik měsíců jsme ji dokonce měli nejvyšší z celé Evropy a ceny energií máme jedny z nejvyšších doteď. Po několika měsících energie nakonec zastropovali, ale udělali to nesmyslně vysoko, takže nepomohli vůbec nikomu. Tahle jejich nerozhodnost a nekompetence stále stojí české rodiny a firmy spoustu peněz. Tohle je mimochodem hlavní důvod toho, proč tu za čtyři roky vše zdražilo v průměru o třiatřicet procent. Pokud by byl hlavní důvod mezinárodní dění, jak naznačujete, stále bychom se v celoevropském srovnání drželi na stejné úrovni. Fialova vláda se ale z průměru EU propadla do hlubokého podprůměru.
Na úrovni Ústeckého kraje vzalo před pěti lety vítězné ANO do koalice ODS a Pro kraj, před rokem udělalo koalici opět s ODS a vzalo menší stranu. Je to model i pro celostátní úroveň? Jen připomenu, že jste v posledních letech v kraji pohrdli SPD. Spojili byste se na celostátní úrovni s ODS, respektive SPOLU nebo se STAN? Bavíte se o tom ve straně?
Vůbec se o tom nebavíme a na celostátní úrovni si to nedokážu představit. Obecně ale platí, že komunální a krajská politika se nedá srovnávat s tou celostátní, ta komunální je hlavně o lidech. My chceme udělat takový výsledek, aby Česko mělo poprvé v historii jednobarevnou a většinovou vládu. Je to ambiciózní, ale ne nesplnitelné, stále je více než třetina lidí nerozhodnutých. Pro lidi je to ale šance, jak mít stabilní vládu, která nemusí dělat koaliční kompromisy a rozhoduje rychle ve prospěch lidí. Po čtyřech letech si pak sami vyhodnotí, jestli jsme splnili to, co jsme před volbami slibovali. A já jim garantuju, že my jsme program vždy plnili.
Volební rádce iDNES.cz
SPD má podmínky, ale je možná koalice ANO + Stačilo! + SPD?
Jak jsem řekla, ať nám voliči dají tolik hlasů, aby mohla vzniknout jednobarevná většinová vláda.
Co by tedy pro vás byl volební úspěch na celostátní úrovni a co na krajské?
Pokud se nám podaří naplnit náš cíl a budeme moci složit jednobarevnou vládu, bude to velký úspěch. Ale samozřejmě jde o to, aby náš volební výsledek byl takový, že vláda nebude možná bez hnutí ANO. A pokud bude výsledek v Ústeckém kraji vyšší než celorepublikový průměr, bude to fajn.