Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Jan Veselý
  6:50
Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny a jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, chce po sněmovních volbách vidět jednobarevnou vládu, aby její hnutí mohlo řídit republiku bez koaličních kompromisů a rychle rozhodovat. V rozhovoru hovoří o hospodářské strategii ANO či slibu posílit pravomoci SVJ. A na současné vládě nenechává nit suchou.

Zuzana Schwarz Bařtipánová. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jste zkušená regionální politička. Co je podle vás aktuálně největší problém Ústeckého kraje, pokud jde o města a o venkov?
V první řadě to je obrovské zdražování, které v posledních letech zasáhlo domácnosti po celé republice, Ústecký kraj, města i venkov, samozřejmě nevyjímaje. Pokud za čtyři roky vše zdražilo v průměru o třetinu, tak to samozřejmě zasáhne peněženku každé domácnosti. Vše přitom bylo způsobeno hlavně cenami energií, protože ty se propisují do výroby, do prodeje, do služeb, ale i do přímých nákladů rodin. Hnutí ANO má jasný plán, jak ceny elektřiny řešit, abychom je neměli nejvyšší z celé EU. Získáme 100 procent ČEZ, za peníze ČEZ, abychom měli přímý vliv nad cenami elektřiny.
Pak to jsou samozřejmě specifické problémy spojené s naším krajem jako obchod s chudobou a s tím související vysoký podíl sociálně nepřizpůsobivých občanů a vysoký počet sociálně vyloučených lokalit. To budu řešit prosazováním maxima možného z 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou. Posílení pravomocí SVJ, aby mohla například stejně jako bytová družstva ovlivňovat, kdo a za jakých podmínek v bytech bydlí a mohla rovněž skupovat volné byty ve svém SVJ.

Volební kalkulačka 2025

Ještě něco?
Je to i snížený pocit bezpečí. Ten souvisí jednak s výše uvedeným a jednak s obrovským nedostatkem policistů v kraji, chybějí nám stovky policistů a stav se za poslední čtyři roky razantně zhoršil. Proto hnutí ANO chce zvýšit nástupní platy jak policistům, tak i hasičům nebo vojákům a dalším potřebným profesím. Ve Sněmovně chci také otevřít otázku kompetencí a pravomocí městské policie, která by sice měla zajišťovat pouze veřejný pořádek, ale to již u nás v kraji dávno neplatí a strážníci často sanují práci Policie ČR právě z důvodu nedostatku policistů.
V odlehlejších a venkovských oblastech to jsou navíc problémy spojené s dopravní dostupností, stárnutím obyvatelstva, nedostatku pracovních příležitostí a s tím zvýšená nezaměstnanost. Napříč krajem jsou to pak další zejména socioekonomické problémy související s výše uvedeným. Nízká a často i nevhodná vzdělanost obyvatel vůči volným pracovním místům, vysoký počet obyvatel v exekucích a velký podíl obyvatel v takzvané šedé zóně ekonomiky.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

ANO silně cílí v kampani na mladé, ale nebojíte se, že mladé odradí slibované razantní útraty, které má ANO v plánu: například zvyšování důchodů, zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, slib 50 tisíc korun nástupu pro celníky, 75 tisíc pro učitele a různé slevy a snižování daní firmám? Vždyť to bude muset jednou někdo zaplatit, ne?
Vůbec ne, tohle je jedno z mnoha strašení, které šíří zejména vládní politici. Sami v programu nemají nic pro lidi, a tak jen kritizují náš program pro lepší život občanů. Hnutí ANO vždy zadlužení snižovalo, a i přes ty dva covidové schodky bylo zadlužení nižší, než když do vlády vstoupilo. A zadlužení vůči HDP nezvýšíme ani tentokrát. My totiž jedním dechem říkáme, kde na náš program vezmeme peníze. Jako jediní jsme také kromě programu představili i propracovanou hospodářskou strategii, na které Karel Havlíček pracoval společně s odborníky napříč odvětvími přes dva roky. Naše strategie zajistí vyšší výkon ekonomiky s růstem HDP a také samozřejmě zásadně porostou příjmy rozpočtu.
Současná vláda nedokáže vybírat daně, jen zrušením EET připravila rozpočet až o 22 miliard ročně. My máme připraveno nejen EET, ale i další konkrétní nástroje, jak snížit podíl šedé ekonomiky a tím získat do rozpočtu až 40 miliard každý rok. Snížíme také výdaje na straně státu, každý resort bude šetřit, a hlavně veřejné zakázky bude soutěžit, teď se rozdávají z ruky, často známým a kamarádům a jsou předražené. Pokud rezignujeme na důstojné nástupní platy pro potřebné profese, jako to udělala Fialova vláda, povede to k tomu, že se problém s chybějícími policisti, hasiči a dalšími bude jen prohlubovat. A vámi zmíněný průměrný plat učitelů 75 tisíc v roce 2029 je 130 procent očekávané průměrné mzdy a to je úroveň, kterou současná vláda schválila zákonem. Za to, že sami vlastní zákon porušují, by měla média tepat hlavně je a ne ANO, které ho chce dodržovat.

Slibujete nastartování bytové výstavby. Tohle je velké téma, kdy řada lidí se nemůže dostat k vlastnímu bydlení. Jenže není spíše problém v tom, že nedostanou hypotéku a musí bydlet v nájmu? Bytová výstavba, kterou slibujete přes zjednodušení stavebních řízení, může přinést spíše benefit bohatým lidem, že si koupí další investiční byty, ne?
My ale chceme nejen podpořit výstavbu, ale hlavně máme v programu i státní podporu hypoték, aby na ně lidi dosáhli. Budeme taky podporovat družstevní bydlení, neboť to představuje ideální nástroj pro mladé rodiny a klíčové profese, pro lidi, kteří nechtějí žít v nájmu. Ale samozřejmě je klíčové masivní zrychlení výstavby, a to jsme rovněž představili v našem programu. Naše pomoc je přesně zacílená na mladé rodiny a klíčové profese, ne na spekulanty. A hlavně je spojena s radikálním zrychlením výstavby. Když na trh dostaneme desítky tisíc nových bytů, ceny dál neporostou. Současná vláda jen přihlíží zdražování, my budeme stavět a pomáhat.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Cituji z vašeho programu: „Absolutně nepřipustíme nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, tzv. emisní povolenky ETS2, které prosadila Fialova vláda. Snížíme platby za distribuci, přenos i obnovitelné zdroje.“ Jak tohle uděláte konkrétně?
ETS 2 je bruselský experiment, vlastně nová zelená daň, která by dramaticky zdražila lidem životy. Podle ekonomů by dopad na rodinu byl až 83 tisíc ročně a nese za to zodpovědnost vláda Petra Fialy. Právě za českého předsednictví byla tato norma schválena a ministři Fialovy vlády se tím ještě chlubili, navzdory tomu, že vláda Andreje Babiše tyto povolenky odmítla, v čemž ji v listopadu 2021 podpořil i Senát. Andrej Babiš jasně řekl, že pokud nás lidi zvolí, hned na prvním zasedání vlády bude přijato usnesení, že Česká republika nové emisní povolenky odmítá. Spojíme se s dalšími zeměmi, které to vidí stejně, a v Bruselu společně vyjednáme výjimku. A pokud neuspějeme, klidně se budeme soudit, jako to udělalo Polsko, které u soudu uspělo. My říkáme jasně, že tento výmysl nepřijmeme. Je to další daň na občany bez jakéhokoli skutečného ekologického přínosu.

Velkým tématem těchto voleb je i díky SPOLU pomoc Ukrajině. Můžete vysvětlit, proč vlastně odmítáte českou muniční iniciativu, která je dobře hodnocena v NATO i na samotné Ukrajině?
My říkáme, že takovou aktivitu má organizovat NATO, které na to má struktury a podle nás dává smysl, aby to dělala vojenská aliance a ne soukromí zbrojaři, kteří si tam nasazují neskutečné marže.

Jaký je váš osobní postoj k válce na Ukrajině? Je Putin terorista, který přepadl se svou armádou vedlejší stát?
Samozřejmě, že ano. Putin je agresor, který napadl suverénní stát, Ukrajinu. Stejný postoj má celé hnutí ANO.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Slovenský expremiér podpořil Fialu

Cituji opět z vašeho programu: „Fialova vláda udělala z Česka za čtyři roky hospodářský skanzen. Nezvládnutá energetická krize, rekordní kumulovaná inflace a nestabilita investičního prostředí vedly k útlumu investic a celého podnikatelského sektoru.“ Jak měla Fialova vláda zvládat podle vás energetickou krizi lépe? A nebyla inflace důsledkem i dění ve světové ekonomice?
Už v únoru 2022 vyzvalo hnutí ANO vládu, aby zastropovala ceny energií, tehdy nás Fialova vláda za to označovala za extrémisty a populisty, sami neudělali nic, ceny energií se urvaly ze řetězu a vyhnaly inflaci až ke dvaceti procentům. Několik měsíců jsme ji dokonce měli nejvyšší z celé Evropy a ceny energií máme jedny z nejvyšších doteď. Po několika měsících energie nakonec zastropovali, ale udělali to nesmyslně vysoko, takže nepomohli vůbec nikomu. Tahle jejich nerozhodnost a nekompetence stále stojí české rodiny a firmy spoustu peněz. Tohle je mimochodem hlavní důvod toho, proč tu za čtyři roky vše zdražilo v průměru o třiatřicet procent. Pokud by byl hlavní důvod mezinárodní dění, jak naznačujete, stále bychom se v celoevropském srovnání drželi na stejné úrovni. Fialova vláda se ale z průměru EU propadla do hlubokého podprůměru.

Na úrovni Ústeckého kraje vzalo před pěti lety vítězné ANO do koalice ODS a Pro kraj, před rokem udělalo koalici opět s ODS a vzalo menší stranu. Je to model i pro celostátní úroveň? Jen připomenu, že jste v posledních letech v kraji pohrdli SPD. Spojili byste se na celostátní úrovni s ODS, respektive SPOLU nebo se STAN? Bavíte se o tom ve straně?
Vůbec se o tom nebavíme a na celostátní úrovni si to nedokážu představit. Obecně ale platí, že komunální a krajská politika se nedá srovnávat s tou celostátní, ta komunální je hlavně o lidech. My chceme udělat takový výsledek, aby Česko mělo poprvé v historii jednobarevnou a většinovou vládu. Je to ambiciózní, ale ne nesplnitelné, stále je více než třetina lidí nerozhodnutých. Pro lidi je to ale šance, jak mít stabilní vládu, která nemusí dělat koaliční kompromisy a rozhoduje rychle ve prospěch lidí. Po čtyřech letech si pak sami vyhodnotí, jestli jsme splnili to, co jsme před volbami slibovali. A já jim garantuju, že my jsme program vždy plnili.

Volební rádce iDNES.cz

SPD má podmínky, ale je možná koalice ANO + Stačilo! + SPD?
Jak jsem řekla, ať nám voliči dají tolik hlasů, aby mohla vzniknout jednobarevná většinová vláda.

Co by tedy pro vás byl volební úspěch na celostátní úrovni a co na krajské?
Pokud se nám podaří naplnit náš cíl a budeme moci složit jednobarevnou vládu, bude to velký úspěch. Ale samozřejmě jde o to, aby náš volební výsledek byl takový, že vláda nebude možná bez hnutí ANO. A pokud bude výsledek v Ústeckém kraji vyšší než celorepublikový průměr, bude to fajn.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Nejčtenější

Mrtvá žena, volejte policii. Uklízející odsouzence vyděsil nález na černé skládce

Černé skládky v Ústí nad Labem obvykle skrývají matrace, starý nábytek nebo vyhozené spotřebiče. Před pár dny ale jedna z nich vyděsila všechny, kdo se podíleli na jejím úklidu. Alternativně...

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Zítko dostal tři roky vězení. Lhal o očkování proti koronaviru, vysvětlil soud

Chomutovský soud ve čtvrtek potrestal třemi lety vězení aktivistu Pavla Zítka za šíření poplašné zprávy. Obžalovaný popíral ve videích účinky očkování proti koronaviru, tvrdil, že vakcína způsobuje...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

26. září 2025

Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny a jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, chce po sněmovních volbách vidět jednobarevnou vládu, aby její hnutí mohlo řídit republiku bez koaličních...

26. září 2025  6:50

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...

25. září 2025  17:35

Superdávka je výrazný úspěch vlády, říká krajský lídr SPOLU Kučera. Omezil by Airbnb

Podle poslance Michala Kučery, lídra SPOLU v Ústeckém kraji, vláda premiéra Fialy zvládla svou práci. Zvlášť s ohledem na fakt, že převzala zemi „po Babišově rozhazování a Havlíčkově neřešení...

25. září 2025  16:43

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

Měli jsme dost omezený prostor, říká k trase pekelného závodu v Ústí organizátor

Desítky kolabujících běžců, spousta práce pro záchranáře. Ústecký půlmaraton se stal jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Běžel se nezvykle za tropického počasí, závodníci se navíc museli vydat...

25. září 2025  12:02

EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová

Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení...

25. září 2025  11:28

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:04

Otec ubližoval kojencům, jedno z dětí zemřelo. Odsedí si 11,5 roku

Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil ve středu trest vězení na 11,5 roku muži z Děčína, jenž podle obžaloby způsobil těžká zranění svým dvěma dětem v kojeneckém věku. Jedno z dětí zemřelo, druhé se...

24. září 2025  17:12

V Ústí našel obří skládku mamutích kostí. Do smíchu mi nebylo, líčí archeolog

Premium

Petr Lissek vedl záchranný archeologický výzkum při stavbě Justičního paláce v Ústí nad Labem. S kolegy učinil mimořádný, evropsky významný nález. Našli skládku kostí se zbytky 19 mamutů z období...

24. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Douděra se Douděry nedočkal. Dělal jsem elektriku a pak šel na Slavii, líčil

Douděra versus Douděra, díl druhý? Pohárové pokračování se nekonalo, v úterním zápase MOL Cupu mezi fotbalisty Brozan a Slavie český reprezentant v dresu mistra chyběl. A tak po trávníku kmital jen...

24. září 2025  13:31

Málem zavraždil těhotnou bezdomovkyni, soud muži o tři roky snížil trest

Za loňský pokus o vraždu těhotné ženy v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku odvolací Vrchní soud v Praze ve středu snížil Miroslavu Kučerovi trest o tři roky na 12 let vězení. Muž u ústeckého krajského...

24. září 2025  12:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.