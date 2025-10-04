Jak hodnotíte vaše výsledky a volební účast v Ústeckém kraji?
Z výsledku v našem kraji máme s kolegy obrovskou radost a bereme to tak, že je to odpověď na naši týmovou práci, kdy se do kampaně zapojila řada členů hnutí i sympatizantů. Nebýt jich, tak bychom takovýto výsledek neměli. V ulicích jsme byli prakticky denně. Volební účast v našem kraji může někomu připadat nízká, ale ona je o čtyři procentní body vyšší, než byla v roce 2021. Za nás je určitě veliký úspěch, že se nám podařila i mobilizační kampaň na konci předvolebního boje. Jsme rádi, že se nám podařilo aktivovat i část voličů, kteří před čtyřmi lety volit nebyli.
Co rozhodlo o zisku ANO? V některých výzkumech jste byli i pod 30 procenty?
Myslím si, že hodně rozhodly předvolební superdebaty, kde náš pan předseda předvedl skvělý výkon a řadu nerozhodnutých voličů přetáhl na naši stranu. Také toho hodně udělala naše kampaň, která se nesla v pozitivním duchu, kdy jsme se například my v regionech soustředili na volební program a hospodářskou strategii a nezabývali jsme se současnou čtyřkoalicí a Piráty a snažili jsme se primárně ukazovat to, co můžeme přinést do budoucnosti my. A lidé to slyšeli, ptali se nás na volební program.
Jak jste spokojena s celostátními výsledky ANO?
Určitě jsem spokojena nadmíru a jsem moc ráda, že máme takovýto výsledek. Jsme rádi, že předvolební průzkumy ohledně našich šancí odrážely horší výsledky, protože ty skutečné předčily naše očekávání.
Co říkáte na výsledek ostatních uskupení. Překvapili vás třeba nižším ziskem Piráti nebo Stačilo!?
Hodně nás překvapil výsledek Stačilo!, protože predikce měli úplně jiné. Výsledky jsou však o kampani a každý ji dělá jinak. Výsledky Pirátů jsem neřešila a ani nevím, jaké měli predikce a jak to s nimi dopadlo.
Jak těžké bude podle vás sestavování vlády?
Vše bude na našich vyjednávačích a já věřím, že se jim podaří sestavit vládu tak, aby v ní hnutí ANO bylo zastoupeno.
Co uděláte jako první v poslaneckém mandátu pro Ústecký kraj?
Trošku jste mě překvapil. Nicméně jedno z prvních témat, které budeme chtít řešit, je úprava sociálních dávek a superdávky. Další velké téma, které máme připravené jako jedno z prvních kroků, je nový stavební zákon, kdy chceme zrychlit stavební řízení.
A co chcete dělat přímo pro Ústecký kraj?
U nás v Ústeckém kraji chceme řešit zejména vyloučené lokality, sociální dávky a já osobně chci hodně tlačit na předložení transformačního zákona pro uhelné regiony. Musíme se také zpátky vrátit k patnácteru omezení obchodu s chudobou, které se v minulé vládě nepodařilo prosadit. V oblasti sociálních dávek chci prosadit, aby práce byla pro občany motivací a dávkový systém by neměl být způsobem živobytí pro celé generace rodin. Tomuto tématu se budu chtít věnovat spolu s kolegy z Ústeckého kraje, protože pro nás je to obrovským problémem, který se musí vyřešit.
Dostala jste se do Poslanecké sněmovny, zůstanete dál starostkou Bíliny?
Nezůstanu starostkou Bíliny. Už když jsem zveřejnila informaci, že budu kandidovat do Poslanecké sněmovny, jsem veřejně prohlásila, že nebudu kumulovat funkce. O tom, kdo mne na radnici nahradí, se občané našeho města i další veřejnost dozví včas. Máme připravené varianty.