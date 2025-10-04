Budu řešit sociální dávky, plánuje „Babišova jednička“ z Bíliny. Radnici opustí

Pavel Křivohlavý
  18:58
Zuzana Schwarz Bařtipánová, jednička hnutí ANO v Ústeckém kraji, změní práci. Opustí post starostky Bíliny a stane se poslankyní. Její politická „stáj“ získala v regionu 45 procent hlasů a sedm poslaneckých mandátů. Bařtipánová se plánuje věnovat hlavně sociálním tématům.

Zuzana Schwarz Bařtipánová. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jak hodnotíte vaše výsledky a volební účast v Ústeckém kraji?
Z výsledku v našem kraji máme s kolegy obrovskou radost a bereme to tak, že je to odpověď na naši týmovou práci, kdy se do kampaně zapojila řada členů hnutí i sympatizantů. Nebýt jich, tak bychom takovýto výsledek neměli. V ulicích jsme byli prakticky denně. Volební účast v našem kraji může někomu připadat nízká, ale ona je o čtyři procentní body vyšší, než byla v roce 2021. Za nás je určitě veliký úspěch, že se nám podařila i mobilizační kampaň na konci předvolebního boje. Jsme rádi, že se nám podařilo aktivovat i část voličů, kteří před čtyřmi lety volit nebyli.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Co rozhodlo o zisku ANO? V některých výzkumech jste byli i pod 30 procenty?
Myslím si, že hodně rozhodly předvolební superdebaty, kde náš pan předseda předvedl skvělý výkon a řadu nerozhodnutých voličů přetáhl na naši stranu. Také toho hodně udělala naše kampaň, která se nesla v pozitivním duchu, kdy jsme se například my v regionech soustředili na volební program a hospodářskou strategii a nezabývali jsme se současnou čtyřkoalicí a Piráty a snažili jsme se primárně ukazovat to, co můžeme přinést do budoucnosti my. A lidé to slyšeli, ptali se nás na volební program.

V Ústeckém kraji drtivě vyhrálo ANO, koalice Stačilo! u voličů propadla

Jak jste spokojena s celostátními výsledky ANO?
Určitě jsem spokojena nadmíru a jsem moc ráda, že máme takovýto výsledek. Jsme rádi, že předvolební průzkumy ohledně našich šancí odrážely horší výsledky, protože ty skutečné předčily naše očekávání.

Co říkáte na výsledek ostatních uskupení. Překvapili vás třeba nižším ziskem Piráti nebo Stačilo!?
Hodně nás překvapil výsledek Stačilo!, protože predikce měli úplně jiné. Výsledky jsou však o kampani a každý ji dělá jinak. Výsledky Pirátů jsem neřešila a ani nevím, jaké měli predikce a jak to s nimi dopadlo.

Volby 2025

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
355 fotografií

Jak těžké bude podle vás sestavování vlády?
Vše bude na našich vyjednávačích a já věřím, že se jim podaří sestavit vládu tak, aby v ní hnutí ANO bylo zastoupeno.

Co uděláte jako první v poslaneckém mandátu pro Ústecký kraj?
Trošku jste mě překvapil. Nicméně jedno z prvních témat, které budeme chtít řešit, je úprava sociálních dávek a superdávky. Další velké téma, které máme připravené jako jedno z prvních kroků, je nový stavební zákon, kdy chceme zrychlit stavební řízení.

Výsledky - Ústecký kraj

ANO 2011

44,85 %
strana získala 173 864 hlasů
7
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 59 706 hlasů
2
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,61 %
strana získala 37 252 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,13 %
strana získala 35 408 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

6,96 %
strana získala 27 012 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,79 %
strana získala 26 324 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,32 %
strana získala 16 748 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,15 %
strana získala 4 479 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 574 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,27 %
strana získala 1 049 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 1 033 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 737 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 534 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,12 %
strana získala 485 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 402 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 359 hlasů
0
0

Volt Česko

0,07 %
strana získala 281 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 198 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 157 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

A co chcete dělat přímo pro Ústecký kraj?
U nás v Ústeckém kraji chceme řešit zejména vyloučené lokality, sociální dávky a já osobně chci hodně tlačit na předložení transformačního zákona pro uhelné regiony. Musíme se také zpátky vrátit k patnácteru omezení obchodu s chudobou, které se v minulé vládě nepodařilo prosadit. V oblasti sociálních dávek chci prosadit, aby práce byla pro občany motivací a dávkový systém by neměl být způsobem živobytí pro celé generace rodin. Tomuto tématu se budu chtít věnovat spolu s kolegy z Ústeckého kraje, protože pro nás je to obrovským problémem, který se musí vyřešit.

Dostala jste se do Poslanecké sněmovny, zůstanete dál starostkou Bíliny?
Nezůstanu starostkou Bíliny. Už když jsem zveřejnila informaci, že budu kandidovat do Poslanecké sněmovny, jsem veřejně prohlásila, že nebudu kumulovat funkce. O tom, kdo mne na radnici nahradí, se občané našeho města i další veřejnost dozví včas. Máme připravené varianty.

Budu řešit sociální dávky, plánuje „Babišova jednička" z Bíliny. Radnici opustí

