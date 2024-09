Žije se nám hůř než před čtyřmi lety, říká jednička České suverenity sociální demokracie

V minulých krajských volbách jste kandidovala za SPD. Proč jste změnila dres?

Změnila jsem tým lidí kolem sebe, ale ne své názory. Stále se zabývám sociální politikou, zaměstnaností a podporou rodin s dětmi. Jako první místopředsedkyni kraje za SPD se mi nelíbily některé věci ve vedení kraje. Jsem ráda, že v ČSSD tyto problémy řešit nemusím a mile mě překvapilo přátelské, až rodinné zázemí.

Název vašeho uskupení zní ČSSD – Čistý kraj. V jakém smyslu čistý?

Je to název pro koaliční spojení dvou subjektů, ČSSD a Čistá a bezpečná Bílina. Prvotní odkaz byl upozornit na problémy ve vyloučených lokalitách napříč celým Ústeckým krajem. Zkuste v těch lokalitách žít. Vím, jaké to je, v jedné z nich jsem žila. Vyčistit se dá spousta věcí, nejen odpadky vyhazované z oken, ale prostředí od drog, kriminality nebo kraj od korupce…

Bc. Elvíra Hahnová ● 47 let ● V krajských volbách před čtyřmi lety kandidovala za SPD. ● Od roku 2020 je zastupitelkou Ústeckého kraje. ● Byla také zastupitelkou Chomutova, kde žije. ● Vystudovala Speciální pedagogiku obor humanistika, a kriminalistiku a právo. ● Má tři děti, dlouhodobě se věnuje charitě.

Dvojka na kandidátce Petr Benda v minulosti kandidoval i za extremistickou DSSS, to asociuje cosi rasistického, nebo se pletu?

Ministerstvo vnitra váš názor nesdílí a nemá s touto stranou žádný problém. DSSS normálně funguje a kandiduje. Naposledy letos do Evropského parlamentu. Myslím si, že kdybychom se měli něčeho obávat, tak by byla tato strana ministerstvem rozpuštěna nebo by byla pozastavena její činnost.

Jedním z hlavních bodů vašeho programu je „kvalitní a dostupná péče pro děti, dospělé i seniory“. Přijde vám, že na severu Čech, kde je nemocnice v každém okresním městě a další soukromá zařízení, není zdravotní péče kvalitní a dostupná? Poplatky – kromě pohotovosti – se také neplatí.

Ano, dokonce bych řekla, že zdravotní péče je nedostupná. Čekat na odbornou lékařskou pomoc déle než půl roku, někdy rok i déle, je pro některé pacienty likvidační. Sama mám zdravotně postiženého syna a odborníky jsme sháněli po celé republice. Psychiatra v Opařanech, oční lékařku v Teplicích, gastroenterologa ve Vinohradské nemocnici v Praze, neurologa na Proseku… A to bydlíme v Chomutově.

Máte tedy recept na to, jak přilákat do kraje více praktických lékařů a zubařů? Jak konkrétně byste to dokázala, když stát nekáže produkovat více těchto odborníků?

Vystudovat medicínu je velmi stresující, zdlouhavé, drahé a náročné. Nástupní plat lékaře absolventa je zhruba 32 664 korun čistého. Kdejaký manažer s maturitou má více. Už víme, že bez lékařů to nejde. A teď musí ještě některým lidem dojít, že je budeme muset důstojně ohodnotit a nabídnout jim hezké bydlení. Jeden zaměstnanec z vedení Krajské zdravotní mi řekl, že peněz mají dost, jen je musí začít investovat do lidských zdrojů. Je to jen o tom srovnat si priority, zdraví by mělo být na prvním místě.

Chcete dopravu zdarma pro studenty, aby bylo podle vás vzdělání dostupné. Máte spočítáno, kolik by to kraj stálo? A skutečně si myslíte, že cena dopravy někomu ve studiu brání?

Kdo nezažil nouzi, neuvěří. Před deseti lety mi umřel muž a já zůstala na mateřské dovolené se dvěma syny. První tři roky byly nejhorší. Když jsme se dostali z nejhoršího, rozhodla jsem se, že pomůžu někomu, kdo měl podobně těžký osud, a vzala jsem si tříletou nemocnou holčičku z Klokánku. Trpěla epilepsií, měla psychické astma, nemluvila, neudržela rovnováhu… Dnes, po sedmi letech, jde do páté třídy a už si nepamatuje, že byla nemocná. Přestože jsem vzdělaná, finančně gramotná, tak jako samoživitelka, i dnes musím počítat každou korunu. ČSSD je tradiční strana, která vždy podporovala rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené.

Trend bezplatné hromadné dopravy se nejen ve světě, ale i v Evropě rozmáhá. Ústecký kraj je v republice jeden z nejchudších. Každá pátá rodina žije od výplaty k výplatě, takže jsem přesvědčená, že to pomůže ne jedné rodině, ale spoustě rodin. A má to další přidané hodnoty. Je to ekologické, děti se lépe osamostatní a rodiče je nebudou muset vozit autem tam a zpátky, zmírní se provoz. I v Čechách už jsme světoví, ve Frýdku-Místku funguje úplně bezplatná doprava přes 12 let a počet cestujících se za tu dobu téměř zdvojnásobil z 3,8 milionu na 7,4 milionu osob.

Jaké jsou další priority z vašeho programu?

Zdraví nesmí být luxus. Zrušíme poplatky na parkovištích krajských nemocnic. Studenty finančně podpoříme ve vybraných studijních oborech formou stipendií. Chtěla bych moderní a dostupné sociální služby pro rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené. Také nechci, aby občané našeho kraje byli pro ostatní levnou pracovní silou. Práce se musí vyplatit. Podpoříme takové podnikatelské subjekty, které nabídnou důstojné mzdy pro naše občany.

A kde na to vzít?

Je divné, že vlády se nikdo neptá, kde vzít peníze na zbrojení a na Ukrajinu. Vždycky je to o tom, čemu kdo dává přednost. Někdo chce válku a jiný zase fungující kraj. Jako kandidát do Senátu udělám vše pro to, aby nás Fialova vláda nezavlekla do války. Budu tou pomyslnou záchrannou brzdou a v Senátu zastavím zběsilou jízdu pětikolky.

Jak si podle vás vedla poslední čtyři roky krajská koalice?

Mám pocit, že se nám žije hůř než před čtyřmi lety. Vždy, když je u moci ODS, tak se utahují opasky a obyčejný člověk chudne. Jediné, co lidem může pomoci, je dobře nastavená sociální politika. Nové příležitosti, a to jak ve vzdělávání, tak v zaměstnanosti.

Pokud ve volbách uspějete, je nějaká strana nebo hnutí, se kterým do koalice určitě nepůjdete? A naopak, kdo je pro vás přijatelný?

Jsme si jisti svým programem a každý, kdo nám bude chtít pomoci naplnit náš volební program, bude vítán.

Jaký je váš postoj k současné vládě?

Nemohu si vážit vlády, která hájí cizí zájmy více než zájmy českých občanů.