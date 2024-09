Prezident Pavel bude volit v Černoučku, s manželkou má opět dorazit pěšky

Velký plovoucí nápis s názvem města Most, který se před měsícem potopil pod vahou desítek lidí, nechal magistrát znovu umístit na stejnojmenné jezero. Oprava poškozené konstrukce stála 250 tisíc...

Most koupí skomírající Prior. Za kdysi nejmodernější obchoďák dá 62 milionů

Most koupí za 62 milionů korun od soukromého vlastníka budovu obchodního domu Prior v centru města. V železobetonové stavbě ze 70. let minulého století by v budoucnu mělo být multikino a komerční...