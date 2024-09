„Hezká, ale blbá.“ Žen je na kandidátkách málo, na sítích často čelí nadávkám

Kandidátní listiny v Ústeckém čítají jen 177 ženských jmen (25,8 procenta). A v současné době je v 55členném krajském zastupitelstvu žen ještě méně – pětina, tedy 11.

I přes tuto nevyváženost je ale letos vyšší šance, že se hejtmankou stane žena, z první pozice totiž kandidují tři. Před čtyřmi lety nebyla v čele kandidátky žádná. Jak ukazují data Českého statistického úřadu a analýza neziskové organizace Fórum 50 %, v Ústeckém kraji se mírně zvýšilo i zastoupení žen na prvních pěti místech kandidátních listin.

„Samozřejmě mě mrzí, že žen kandiduje tak málo, a uvítala bych, kdyby jich bylo více. Experti prakticky ve všech odvětvích, kde nejsou rozhodující fyzické předpoklady, se shodují, že nejlepší týmy jsou ty, ve kterých jsou rovnoměrně zastoupeni muži i ženy. Ženy mají zpravidla odlišné, více ‚pečující‘ a empatické nastavení než muži, mají odlišnou životní zkušenost, odlišné dovednosti a často i mírně odlišné priority než muži. Více žen by znamenalo, že by politika více odrážela společenskou realitu,“ říká lídryně uskupení Spojenci pro kraj a kandidátka na hejtmanku Karolína Žákovská.

V České republice žije kolem 10,8 milionů obyvatel, žen je o něco víc než mužů. Přesto v politice genderová rovnost zdaleka neplatí. Podle Fóra 50 % je v politice jen 20 procent žen.

Karolina Žákovská.

Proč? Protože ve společnosti je stále zakořeněná řada mýtů o tom, že politika má být maskulinní prostředí, do kterého se žena nehodí, protože nemá „ostré lokty.“ Paradoxně v takovém prostředí musejí být političky odolnější a cílevědomější než jejich mužští kolegové.

„Ve 13 letech jsem byla první dívkou, která založila ženské vzpírání v Chomutově. Uspěla jsem a probojovala jsem se na nominaci do Evropy ve Francii. Překážky, nebo předsudky pro mě nejsou stopkou,“ poznamenala jednička České suverenity sociální demokracie Elvíra Hahnová, která současně usiluje i o senátorský post.

„Je to tvrdé a soutěžní prostředí, ve kterém jsou empatie, shovívavost a hledání kompromisu mnohdy vnímány jako slabost,“ zmínila Žákovská, proč se ženy v tomto prostředí nemusí cítit dobře.

Nedá se říct, že ženy do politiky nechtějí. Naopak, chtějí se angažovat, ale političky musejí na rozdíl o mužů řešit specifické situace. Ať je to nedůvěra v jejich schopnosti, byť jsou vysokoškolsky vzdělané a vynikají ve svých oborech, ale třeba i starost o domácnost.

Elvíra Hahnová.

„Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je skloubit rodinný život, péči o děti, práci a politiku. Jsem samoživitelka a mám tři děti. Abych mohla fungovat, musela jsem vše propojit. Bohužel, ne každá žena má pro práci političky vhodné podmínky. Je to škoda, protože máme co nabídnout. Minimálně jiný pohled na svět,“ uvedla Hahnová.

Žena politička. Některým jedincům to dokáže nadzvednout tlak natolik, že mají potřebu si to s ní pořádně vyřídit prostřednictvím monitoru a klávesnice.

„Docela hezká holka, ale tak blbá.“ „Co ty chceš řídit, ty krávo jedna…..“ „Nevolitelná, vypadá, že to bude zrůdná bestie“. „Ošklivýho chlapa nevolím.“ To jsou některé zkazky, které lze na profilech političek najít.

„Se vstupem do politiky jsem si bohužel musela zvyknout na to, že zejména na sociálních sítích se lidé strefují do mého vzhledu nebo mi vyhrožují násilím včetně znásilnění,“ popsala šestadvacetiletá Pirátka Kateřina Stojanová, dvojka na krajské kandidátce.

Setkala se také s nevhodnými připomínkami kvůli věku a musela si vyslechnout i poznámky od starších politiků, které by si k muži, a navíc podobného věku, prostě nedovolili. „Dobře si pamatuji, jak při jedné z rozprav na zasedání zastupitelstva reagoval pan hejtman mým směrem, že doufá, že ve své práci, tehdy na studentské pozici v advokátní kanceláři, jen ‚trhám kalendář‘. To je poznámka, která by ke staršímu člověku na seniorní pozici jistě nezazněla,“ zmínila.

A jak dostat žen do politiky víc? Hodně skloňovaným opatřením na podporu rovnosti mužů a žen jsou genderové kvóty. Většina politických stran je neuplatňuje. Samy političky je odmítají.

Kateřina Stojanová.

„Kvóty podle mě snižují úroveň a důvěryhodnost,“ myslí si Hahnová. „Je potřeba postupně měnit politické prostředí, podporovat ženy, které se rozhodly do politiky vstoupit,“ je přesvědčená Žákovská. „Mohou pomoci, ale nepovažuji je za samospásné,“ dodala Stojanová.