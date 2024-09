Jak rozjet Ústecký kraj? Chceme pro něj Marshallův plán, říká lídr Pirátů

Voličům slibujete, že „zastavíte korupci a rozjedete kraj“. Podobná hesla se před volbami objevují poměrně často. Jaký je váš recept na zastavení korupce? A jak chcete kraj rozjet?

Může to slibovat kdekdo, ale zatím každý selhal. Nám Pirátům se kdekdo sice směje, že máme všechno vidět a transparentní, ale jmenujte jedinou korupční kauzu Pirátů. Nic. Ani v Dozimetru (kauza vyšetřování korupce na pražském magistrátu spojeného zejména s hospodařením dopravního podniku – pozn. redakce) nejsme nijak zapojeni, přitom to zasáhlo všechny ostatní. Takže ať si každý říká, co chce, Piráti jsou jediná strana bez korupce a jediná strana vzniklá zezdola mezi lidmi, která není nástrojem žádných lobbistů. Nemáme napojení na nějaké „místní podnikatele“ a podobné persony, které často stojí za danými skandály. Když bude všechno vidět a správa veřejných financí bude fungovat podle transparentních pravidel, nebude tak snadné krást, protože to bude možné mnohem snadněji ohlídat.

Vít Rous Je mu 41 let.

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu.

Pracuje jako projektant a krajinný inženýr.

Je krajským zastupitelem a v Dubí, kde žije, neuvolněným místostarostou.

Je v dozorčí radě státního podniku Povodí Ohře.

Rád cestuje, jezdí na kole a tráví čas se svojí rodinou.

A jak rozjet kraj?

Kraj lidi nevnímají. Vnímají svoje bezprostřední okolí nebo celostátní úroveň. A právě to je to, co kraj rozjede, když už tady ten kraj máme. My prostě chceme Marshallův plán pro Ústecký kraj, mimořádné zacházení ze strany státu, dotace a využívání evropských fondů tak, aby nešly peníze největším šíbrům, velkopodnikatelům a znečišťovatelům životního prostředí na udržovací projekty. My to chceme tak, abychom tady od začátku postavili nové a zajímavé věci, technologie, znovu připomněli a znovu nastartovali tradice a charakter našich regionů pro turistický ruch, zkrátka využívat potenciál toho kraje. A zdroje si na to musíme vzít za hranicemi kraje, který slouží jako baterka a zdroj lidské síly pro zbytek republiky a hlavně pro Prahu.

V jakých oblastech Ústecký kraj pokulhává za ostatními?

V podstatě ve všech. Možná jsme v něčem napřed oproti Karlovarskému kraji, ale třeba Moravskoslezský už nám utíká.

Jaká témata jsou pro vás zásadní?

Komplexní svazek problémů. Proč by tu lidi chtěli žít, když tu jsou nejhorší služby a proč by tu byly nejlepší služby, když tu nechce nikdo žít a není tu kupní síla, která by si to mohla dovolit? Potřebujeme prostě investice, smazat, zhasnout, začít znova, a to všechno tak, abychom neohrozili pracovní pozice a životní úroveň, která tu je teď – jen to zlepšovat. Jestli to chcete jmenovitě, tak je to začarovaný kruh platy – zdravotnictví – občanská vybavenost – životní prostředí – stav služeb.

Zdravotnictví, vzdělávání nebo sociální oblast mají na programu všechny kandidující strany. Čím se chcete odlišit od konkurence?

My se nechceme odlišovat od konkurence, my chceme, aby v regionech kraje bylo lidem dobře. Ale doopravdy. Ne jenom proto, že tam žijí a mají k tomu vztah. Abychom se reálně rozvíjeli. Ostatní tu šanci už měli. Neudělali s tím nic. Tím se lišíme od takzvané konkurence. A samozřejmě je potřeba na těchto věcech spolupracovat i mezi jednotlivými stranami.

Čím chcete zaujmout voliče, aby dali hlas právě vám?

Upřímností.

Jak si podle vás vedla poslední čtyři roky krajská koalice?

Nevedla si zásadně špatně. Některé věci řešila dobře, a proto jsme je i jako opoziční zastupitelé podpořili. Celkově to je ale spíše taková udržovačka současného stavu. V ničem se reálně nezlepšujeme. A bohužel se nevyhnuli korupčním kauzám, které nás prostě srážejí. Je to jeden krok dopředu a dva zpět. Z Prahy a jiných krajů se totiž pak na nás akorát dívají spatra. Říkají – co byste ještě víc chtěli? Stejně to všechno zase rozkradete. A našemu kraji se ty ostatní v rychlosti rozvoje jen vzdalují.

Pokud ve volbách uspějete, je nějaká strana nebo hnutí, se kterým do koalice nepůjdete?

Nikdy nás neuvidíte v koalici s SPD nebo komunisty. A vzhledem k tomu, že se v hnutí ANO vyloupne každý rok nějaká kauza, tak tam je to také otázka.

A naopak, kdo je pro vás přijatelný?

Kdokoliv, kdo nekrade nebo neobhajuje zvěrstva a nechutné totalitní ideologie.