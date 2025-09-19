Fialův gang je ze hry. Chceme ANO tlačit k pravicovým řešením, říká Pikora

Pane Pikoro, chcete se dostat do Sněmovny. Nechci po vás, abyste tipoval výsledek, ale s čím budete spokojeni po volbách na celostátní úrovni a vy osobně v Ústeckém kraji?
Myslím, že to je jasné. Čím víc, tím lépe. Neslyšel jsem o žádném pevném cíli.
Jste do médií zván roky coby makroekonomický expert na Česko, ale jak znáte Ústecký kraj, kde najednou kandidujete?
Myslím, že ho neznám o nic hůře než jiní kandidáti, kteří zde v minulosti bodovali. To, že jsem makroekonomický expert je jen výhodou. Problémy Ústeckého kraje mají makroekonomické systémové příčiny. V kraji je o pět tisíc korun nižší průměrná mzda, než je průměr republiky. Je s tím snad někdo spokojený? Co s tím předchozí politici dělali? Nic! Kde je zlepšení? Neměli plán. Přistupovali ke kraji jako k jiným, ale Ústecký kraj je specifický. Nicméně to souvisí s tím, že v Česku už politici 20 let tápou a nemají plán, nemají vizi. Taky to vidíte na výsledcích. Polsko letí nahoru a my se nestačíme divit.
Já mám pro Ústecký kraj vizi. Chtěl bych zde založit zvláštní ekonomickou zónu. Ta Polsku pomohla. Pomůže i zde. Přinese do kraje desítky tisíc pracovních míst. To je to, co kraj potřebuje. Kraj nepotřebuje dotace. Kraj si pomůže sám, když sem přijdou velké investice. Zvláštní ekonomická zóna přitom nemusí být jen průmysl. Třeba v Dubaji je ve zvláštní ekonomické zóně registrováno mnoho IT firem.
Pročetl jsem si různá vaše vyjádření z poslední doby a zaznamenal jsem velkou kritiku zadlužení, s nímž pracuje v rozpočtu vláda. Kdyby se dostali Motoristé k moci, co by s rozpočtem provedli? Víte, ptám se na to i s ohledem, že kdybyste se byli nuceni spojit například s ANO, tak jeho finanční plány směrem k důchodům, ale i různé slevy například za dopravu, jsou velkorysé, eufemisticky řečeno.
Politika je umění kompromisu. Musíte se umět dohodnout, umět argumentovat a snažit se maximalizovat co nejvíce ze svého programu. Jednobarevné vlády v našem volebním systému nebudou. Každý se bude muset dohadovat.
Dobře, ale vy třeba zadlužení kritizujete, chcete zjednodušeně řečeno pravý kapitalismus, ale jak to budete vysvětlovat v až extrémně levicovém kraji.
I v levicovém kraji jsou voliči pravice. Navíc není nic neobvyklého, že se v čase preference mění. Známe mnoho regionů v Evropě, kde se během 20 let otočila nálada. V minulých volbách jsme zde získali téměř 11 procent. Lidé začínají chápat, že peníze nerostou na stromě a že jdeme řeckou cestou, která skončila bankrotem. Lidé chápou, že teď se budou mít dobře na dluh, aby jednoho dne zjistili, že ne že chodí méně peněz, ale že nechodí žádné. Bankrot je peklo na léta, všichni lidé nejsou nezodpovědní.
Dovedete si představit povolební spolupráci s ODS, respektive SPOLU, nebo se STAN?
Já myslím, že vzhledem k tomu, jak špatné mají v průzkumech výsledky, není třeba nad něčím takovým přemýšlet. To je možná zajímavější přemýšlet nad koalicí s Marťany. Fialův gang je ze hry. Nikdo je nechce. Za čtyři roky jasně ukázali, že vládnout neumí. Nesplnili sliby. Zvýšili dluh z 2,4 bilionu na 3,6 bilionu korun. Za jejich vlády se ekonomice nedařilo. Nemůžeme se srovnávat s Polskem. U nás slyšíme jen výmluvy: covid, válka a podobně. Poláci si prošli tím samým. Prostě ukázali, jak se má vládnout.
A s ANO?
Průzkumy jasně říkají, že ANO vyhraje volby, a to velmi přesvědčivě. Těžko si lze představit vládu bez ANO. Ať mi někdo vypočítá, že se mýlím. V některých krajích bude koalice SPOLU ráda za 13 procent. Lidé jsou extrémně nespokojení a já se jim nedivím. Předvolební sliby vůbec neodpovídají výsledku. Je prostě šílené slibovat lidem i po volbách, že se nebudou zvedat daně a pak je zvednout. Není pro to ospravedlnění. Ten, kdo chce být ve vládě, bude muset umět najít kompromisy. Nikdo neříká, že to bude jednoduché. Ale jsou v zásadě jen dvě možnosti. Vláda ANO, kterou budou k pravicovým řešením tlačit Motoristé, nebo vláda s podporou komunistické levice, která by znamenala jen další masivní zadlužování.
Pojďme ke kraji, kde kandidujete. Co podle vás nejvíce Ústecký kraj potřebuje od svých zástupců ve Sněmovně?
Je nepochopitelné, co dělali zástupci Ústeckého kraje v minulých letech. Ti na kraj rozhodně nemysleli. Nechali svůj kraj okrádat. Zákon o rozpočtovém určení daní totiž nahrává Praze a několika dalším velkým městům na úkor krajů. V kraji potom chybí peníze. Kdo bojoval za lidi z Mostu nebo Děčína. Čím pomohli kraji? Ničím. Chovali se stejně jako poslanci z Prahy.
Jaké investice do kraje přivedli? Co dělali? Poslední větší počin jsme viděli, když se rozběhla zóna Triangl. Víte, jak je to dlouho? To je rok 2007. Kraj potřebuje investice. Ty přinesou práci. Ta povede k růstu mezd. Růst mezd se nakonec pozitivně odrazí i ve zmenšení vyloučených lokalit a kriminality.
I kvůli inflaci Češi v posledních letech chudli. Vidíme neustálé zdražování potravin… Jaký je váš recept na zastavení tohoto chudnutí, když už je inflace pod kontrolou a ceny energií se minimálně stabilizovaly?
Chudnutí zastavíte jen tehdy, pokud rostou mzdy rychleji než ceny. Jak je možné, že pan premiér vyjede do Německa a zjistí, že Nutella je u nás dražší než v Německu. Stejné je to s prášky na praní, pastou na zuby a podobně. Jak je to možné, když mají Němci dvojnásobné mzdy než my? Co s tím premiér udělal? Já vám to povím. Nic. Ono by totiž bylo nutné vrátit maloobchod ke konkurenci mnoha obchodů, a nejen hrstky provázaných řetězců. Slyšel někdy někdo, že by dal antimonopolní úřad nějaké velké zahraniční firmě opravdu velkou pokutu? Tady je problém. Antimonopolní úřad je slabý. A to mnoha lidem vyhovuje. My to chceme změnit. Když už máme úřad, má být k něčemu. Není možné, abychom měli horší a dražší potraviny než v Německu. To je další věc, na kterou vláda rezignovala.
Jaký recept máte pro mladé při řešení bytové situace? Nájmy rostou, vlastní byty či domy nejsou už úplně snadno dostupné?
Na Ústecku stejně jako všude jinde je největší problém v tom, že stát hází lidem klacky pod nohy. Mladí nemají šanci na vlastní bydlení, protože úředníci roky blokují stavební povolení a Brusel diktuje normy, které jen zvyšují ceny. My říkáme jasně: stop razítkům, stop zbytečné regulaci. Stavební povolení do měsíce, ať se může stavět hned. Brownfieldy se mají přestavět na byty, ne chátrat. A hlavně – žádné povinné fotovoltaiky nebo drahé rekuperace, které jen ženou ceny nahoru. Lidi z Ústecka potřebují bydlet, ne poslouchat, co si vymyslel Brusel. Méně regulací, fungující liberalizovaný stavební zákon rovná se více bytů. Tečka.
Lze podle vás ztížit situaci obchodníkům s chudobou ve vyloučených lokalitách, kterých je tady v kraji spousta?
Obchodníci s chudobou jsou rakovina Ústeckého kraje. Využívají systému dávek a místo toho, aby opravovali byty, nechávají lidi žít v ostudných podmínkách. To musí skončit. Zavedením principu, že dávky na bydlení a některé další sociální podpory budou poskytovány výhradně formou voucherů, obchodování s chudobou výrazně omezíme. Chceme také, aby stát a obce nastavily jasná pravidla. Žádné zchátralé ubytovny. Majitel, který nechává dům rozpadat a přitom kasíruje dávky, už od nás neuvidí ani korunu. A zároveň platí – kdo se neumí chovat, kdo ničí domy a okolí, nebude mít na dávky nárok. To je férové vůči slušným lidem, kteří na Ústecku pracují a žijí poctivě.
Stále větší strach jde z emisních povolenek. Jak budete řešit dopad na obyvatele v případě, že budete spoluvládnout? Tady v kraji stále v řadě obcí převažuje topení uhlím či dřevem, na tyto obyvatele emisní povolenky dopadnou, alespoň, pokud budou volně obchodovány, drtivě, ne?
Emisní povolenky pro domácnosti jsou čistý nesmysl a útok na obyčejné lidi. V Ústeckém kraji stovky obcí topí uhlím nebo dřevem, protože prostě nemají jinou možnost. Pokud by Brusel prosadil, že i tito lidé budou platit emisní povolenky, byla by to naprostá sociální katastrofa. My říkáme jasně: nedopustíme, aby české domácnosti platily daně za to, že si chtějí v zimě zatopit. Pokud budeme spoluvládnout, budeme zavedení povolenek na domácnosti tvrdě vetovat. Náš cíl je jednoduchý – energie musí být dostupná a férová. Na prvním místě jsou lidé z regionů jako Ústecko, ne ideologické fantazie a experimenty úředníků někde v Bruselu.
Viděl jsem na billboardech v okolí Mostu, že chcete pokračovat v těžbě uhlí. Dobře. Ale jak to zařídíte? Jak ovlivníte majitele dolů, aby chtěli dál těžit?
Ano, říkáme to dlouho a otevřeně. Uhlí na Mostecku má dál hrát roli v české energetice. Ne proto, že bychom chtěli zakonzervovat minulost, ale proto, že bez něj zkrátka levná a stabilní energie nebude. Stát musí jasně říct, že s uhlím počítá minimálně do doby, než budeme mít plně funkční jádro. Znamená to jednoduché kroky. Dát dolům a elektrárnám stabilní právní a investiční rámec, zrušit nesmyslné limity a politické termíny ukončení těžby, a umožnit firmám, aby mohly plánovat na desítky let dopředu. Vláda nesmí být nepřítelem, ale partnerem. Pokud stát řekne „počítáme s uhlím“, majitelé budou těžit. Uhlí je dnes nespravedlivě zatíženo emisními povolenkami, které znemožňují jeho ekonomické využití. Navrhneme proto způsob, jak na národní úrovni umožnit vrácení výnosů z emisních povolenek zpět těm, kteří je platí. Samozřejmě s tím, že se tyto provozy zavážou, že veškeré emisní vratky promítnou výlučně do snížení nákladů, a nikoli do zisků.