Musíme ve velkém vykupovat domy v ghettech, říká nejmladší kandidát na hejtmana

V krajském zastupitelstvu jste nejsilnějším uskupením. I když jste získali přes 11 procent hlasů, ve vedení kraje nejste. S jakým volebním výsledkem budete spokojeni teď?

Chceme být hybnou silou změn v kraji, chceme, abychom měli v jeho vedení takový hlas, který nejde ignorovat. Spokojeni tedy budeme s výsledkem, který nám dá šanci směřování kraje ovlivňovat a nastartovat tolik potřebné změny – jak říkáme, kraj restartovat.

Jan Papajanovský Je mu 29 let.

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově.

V roce 2014 poprvé kandidoval do zastupitelstva města Česká Kamenice za vítězné sdružení nezávislých kandidátů Koalice pro Kamenici na 2. místě kandidátní listiny. Sdružení získalo celkem 3 mandáty, zastupitelem se ale se ziskem 342 hlasů nestal.

Do zastupitelstva se dostal jako náhradník v roce 2015.

Komunálních voleb se znovu zúčastnil v roce 2018, tentokrát jako lídr uskupení Koalice pro Kamenici. Se ziskem 733 hlasů se stal i starostou města.

Ve 23 letech byl nejmladší starostou města v Česku.

Za Starosty pro Ústecký kraj kandiduje z prvního místa jako nestraník za STAN.

Ve volném čase tráví čas nejraději v přírodě, mezi jeho záliby patří běh, jízda na kole a cestování.

Není vám ještě třicet, ale už šest let jste starostou České Kamenice. Stát v čele celého kraje je však přece jenom rozdíl, ne?

Je pravda, že jsem dost možná nejmladší kandidát na hejtmana v celém Česku. Ale starostovat jsem taky začal jako nejmladší v České republice, a když se podíváte na naše výsledky v České Kamenici, tak myslím, že se mi podařilo vytvořit na radnici dobrý tým a uspět. Podobně bych chtěl postupovat i na kraji. Je to o lidech, ne o stranách, ani o slibech. Proto jsme si dali záležet a složili kandidátku z lidí, kteří to odpracovali. Není to tedy jen o mně, ale i o nich, lidech s různorodými zkušenostmi a životními příběhy. Musím říct, že já sám každý den té kandidátce věřím víc a víc, a skutečně jsem přesvědčen, že jako tým bychom dokázali dodat Ústeckému kraji energii a nastartovat změnu.

Jaká témata jsou pro vás zásadní?

Na prvním místě je zdravotnictví. Chceme, aby bylo v Ústeckém kraji pro lidi dostupné a zároveň bez korupce. Potřebujeme zásadním způsobem změnit způsob řízení Krajské zdravotní. Rádoby manažeři dělají ostudu všem srdcařům a vynikajícím odborníkům – lékařům, sestřičkám i technickému personálu. Do vedení společnosti je potřeba poslat profesionální odborníky, ne vysloužilé politiky. Krajská zdravotní také musí myslet i na menší obce. Jako starostové víme, jak akutní je nedostatek zubařů nebo praktických lékařů, a jak moc to lidi trápí. Krajská zdravotní přitom může pomoct, nabídnout zaměstnání a zázemí mladým absolventům, kteří by si jinak zatím pracovat na sebe netroufli. Kraj musí také zvýšit podporu zdravotnickému personálu a absolventům lékařských fakult.

A další témata?

Jednoznačně sociálně vyloučené lokality. Jsou zdrojem kriminality, nepořádku a celkově špatným sousedem. Lidé, kteří v nich žijí, nenacházejí cestu ven – ať už se snaží, nebo nikoliv. To musíme změnit. Musíme zastavit obchod s chudobou. Kraj ve spolupráci s městy musí začít ve velkém vykupovat byty nebo celé domy v těchto lokalitách, následně je rekonstruovat a udělat z nich příjemné prostředí pro život. A pak je nabízet jako startovací bydlení pro mladé rodiny nebo dostupné bydlení pro seniory. Sociální služby financované krajem pak musí začít lépe pracovat s obyvateli vyloučených lokalit, aby z nich alespoň mladí lidé nacházeli cestu ven a integrovali se do společnosti. Pomůže to všem.

Dále je to transformace kraje do regionu, kde budou chtít mladí lidé žít. Skvělou, byť dosud promarněnou příležitostí jsou evropské dotační programy určené na transformaci kraje. Musíme začít podporovat projekty, které skutečně mají smysl. Jde zejména o obnovitelné zdroje, high-tech průmysl, včetně výroby čipů ve vazbě na křemíkové údolí v nedalekých Drážďanech, a další obory s vysokou přidanou hodnotou. Pracovní příležitosti ovšem nejsou jediným kritériem, podle kterého se mladí rozhodují o založení rodiny. V řadě oborů už je dnes možné pracovat na dálku. Občasné dojíždění třeba do Prahy není z velké části Ústeckého kraje problém. Plánovaný rozvoj dopravní infrastruktury, jako je dostavba dálnice D7 či chystaná stavba vysokorychlostní trati, tomu jen pomůže. Je to obrovská příležitost pro kraj a nesmíme ji promarnit.

Pro to, aby se lidé rozhodli v kraji bydlet, je ovšem kromě pracovních příležitostí potřeba zajistit kvalitní bydlení, služby a zlepšit sociálně-kulturní kapitál kraje. S výjimkou rodinných domů v posledních desetiletích v kraji nové byty vznikají jen velmi málo, to se musí změnit. Kraj by měl podpořit obce a města ve stavbě nových a moderních bytových domů. Sám by měl jít příkladem skrze vlastní vzorové projekty. Když ve volbách uspějeme, připravíme jeden v každém okrese. Sociálně-kulturní kapitál kraje se dá navýšit díky podpoře kulturně kreativních odvětví, včetně vzniku dalších center typu ústecký Hraničář. Nutné jsou investice i do sportu.

Zdravotnictví, vzdělávání nebo sociální oblast mají na programu všechny kandidující strany. Čím se chcete odlišit od konkurence?

Výsledky. My skutečně nejdeme na kraj s tím, že za stolem vymyslíme líbivý program bez spojení s realitou. Mluvil jsem o našich kandidátech, a skutečně, podívejte se na ně. Jsou to lidé, kteří za sebou mají reálné, hmatatelné výsledky z měst a obcí, které vedou, ale taky z dalších odvětví života, řada úspěšných podnikatelů nebo sportovců. Voliči nám mohou důvěřovat, že se o kraj postaráme stejně, jako se staráme o naše obce a města. Taky máme ze všech stran jednoznačně nejpropracovanější a nejpodrobnější program. Říkáme mu Plán pro Ústecký kraj. Obsahuje více než 100 konkrétních bodů, žádné neurčité plácání, ale konkrétní věci, které chceme v Ústeckém kraji vyřešit a změnit a které se opírají o naše výsledky.

Čím chcete zaujmout voliče, aby dali hlas právě vám?

Lidmi, které jim nabízíme a které dobře znají, a jejich výsledky. Voliči nám můžou věřit, že náš Plán na restart Ústeckého kraje skutečně naplníme. Chápu, že volební programy nejsou pro většinu lidí lákavým čtením – ani pro mě. Proto jsme si ale dali skutečně záležet a udělali jsme to jinak. Stačí se podívat na náš web nebo sociální sítě. Takto propracovaný materiál, jak Ústecký kraj vytáhnout z dlouhodobého marasmu, tu ještě nikdo nikdy neměl. Věřím, že právě to v kombinaci s našimi výsledky voliči ocení.

Jak si podle vás vedla poslední čtyři roky krajská koalice?

Laťka byla nízko. Oproti osmileté vládě komunistů, kteří nedělali nic, to bylo drobné, byť milimetrové, zlepšení. ANO, ODS, TOP09, Zelení a další menší strany se nějaké aktivity vyvíjet snažily, bohužel se celé čtyři roky utápěly v jednom korupčním skandálu za druhým. Stačí připomenout jen několik posledních měsíců – korupce v Krajské zdravotní, v Krajské majetkové, v krajské Správě a údržbě silnic, to už není náhoda a selhání jednotlivce, ale velký a systémový problém, za který koalice nese odpovědnost. Nedokážu si představit, že současné vedení kraje bude pokračovat.

Pokud ve volbách uspějete, je nějaké uskupení, se kterým do koalice určitě nepůjdete?

Vylučujeme koalici s kandidáty, kteří by podle nás táhli Ústecký kraj ke dnu – konkrétně komunisty, dále SPD, případně koalice, ve kterých tito lidé kandidují.

A naopak, kdo je pro vás přijatelný?

Jako starosta nejsem moc zvyklý dívat se na to stranicky. Jsem přesvědčen, že kraj by měl vést tým, který je připraven pracovat na jeho restartu. Rád budu součástí tohoto týmu, ovšem za podmínky, že v něm budou lidé, kterým budu upřímně věřit, že to s krajem myslí dobře a jsou připraveni pro něj poctivě a slušně pracovat.