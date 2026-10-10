Modrá obálka je doručovací – v ní voliči obdrželi hlasovací lístky do schránek před volbami. Šedá úřední obálka je určená pro volby do zastupitelstev obcí, do které se vkládá upravený či vybraný hlasovací lístek.
„Volební lístek nám měl přijít v modré obálce, ale zaměnili to a přišel v šedé. Ve volební místnosti jsem na to upozornil a členka volební komise mi dala modrou obálku s tím, že je jedno, do jaké se volební lístek vloží,“ popsal redakci jeden z místních obyvatel. Volební lístek tedy vložil do modré orazítkované obálky a tu vhodil do urny.
„Nedalo mi to a později jsem zjišťoval, jak to vlastně je. Dočetl jsem se ale, že hlas v modré obálce je neplatný,“ divil se muž.
Přímo ve volební místnosti byl navíc svědkem toho, že jiní voliči trvali na použití šedé obálky, v níž jim lístky přišly domů. „Takže ve volební urně skončily šedé i modré obálky,“ dodal.
Starostu obce situace překvapila. „O tom slyším poprvé až od vás,“ reagoval v sobotu krátce před 17.00 starosta Josef Dvořák (Nový Sever).
Popsal, že i jemu přišel domů volební lístek v šedé obálce a ve volební místnosti pak dostal modrou. „Předpokládám, že to tak bylo u všech voličů. Popravdě, barva obálek mě vůbec nezarazila,“ přiznal.
Jak k záměně došlo, neví. „Žádné podrobnější informace od volební komise v tuto chvíli nemám. Jako starosta totiž s okrskovou volební komisí během průběhu hlasování nesmím být v kontaktu,“ dodal.
Na organizaci a průběh voleb v obci dohlíží nedaleký Klášterec nad Ohří. „O situaci víme, k záměně obálek opravdu došlo. Pro platnost hlasu je však klíčové, aby vhozená obálka s volebním lístkem byla opatřena úředním razítkem – na její barvě v takovém případě až tak nezáleží,“ vysvětlila Pavlína Bláhová, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu v Klášterci nad Ohří. Dodala, že situaci konzultovala i s Krajským úřadem Ústeckého kraje.
Upozornila, že případné pochybnosti o regulérnosti celých voleb je však podle legislativy oprávněn posuzovat výhradně soud.
Komunální volby v Ústeckém kraji
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