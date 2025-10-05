V šedesátitisícovém městě Most přišlo v pátek a v sobotu k volbám necelých 57 procent voličů. Téměř každý druhý vhodil do volební urny hlasovací lístek hnutí ANO Andreje Babiše. Celkem zde získalo 49,67 a 13 632 hlasů. SPOLU volilo jen 14,46 procent lidí. Na třetí příčce se umístilo SPD, následované Motoristy. Piráti i Starostové získali jen něco málo přes 6,5 procenta hlasů.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|49,67
|13 632
|SPOLU
|14,46
|3 971
|SPD
|9,18
|2 521
|AUTO
|6,71
|1 843
|Piráti
|6,54
|1 796
|STAN
|6,53
|1 794
|Stačilo!
|4,28
|1 176
Jak se volilo na Mostecku?
Při pohledu na celý okres je triumf Babišova hnutí ještě větší. Má 49,81 procenta hlasů, druhé SPOLU 13,99. Stejně jako v Mostě i v mosteckém okrese následuje SPD (9,11 %) a Motoristé (6,73 %). Do Parlamentu by obyvatelé Mostecka poslali ještě zástupce Starostů a Pirátů.
V Mostě přišlo hlasovat 56,89 procenta voličů, v celém okrese pak 57,8 procenta.
V celém Ústeckém kraji jsou pozice na prvních dvou místech stejné, třetí jsou ale stejně jako v číslech za celou republiku Starostové, čtvrtá pak Okamurova SPD a až za ní Piráti.