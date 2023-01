Takhle demokracie nevypadá. V Moldavě čekají, kdo podá stížnost na volby

U soudu skončily i zářijové volby, kdy nechala starostka Lenka Nováková (Otevřeně k všem) vyškrtnout z volebního seznamu 46 lidí, kteří mají podle jejího názoru v obci trvalý pobyt pouze formálně. Předseda volební komise rozhodnutí nerespektoval, ústecký krajský soud hlasování zrušil.

Před sobotním opakovaným hlasováním byl počet vyškrtnutých nižší, „jenom“ 38. Někteří z nich se proti rozhodnutí starostky chtějí bránit soudní cestou.

„Spolupracujeme s několika advokátními kancelářemi, zatím není jasné, jestli lidé budou podávat stížnost na volby každý za sebe, nebo hromadně,“ uvedla Iveta Boudišová, jednička na kandidátce SPD.

Už před podzimními komunálními volbami se spekulovalo, že se lidé přihlašovali do obce k trvalému pobytu pouze proto, aby svými hlasy pomohli k vítězství SPD. Podzimní volby SPD skutečně vyhrála, při opakovaném hlasování výsledek neobhájila.

Informaci, že by chtěl někdo z vyškrtnutých podávat na stížnost volby, zatím starostka nemá. „Ale předpokládám, nebo spíš počítám s tím, že se vyškrtnutí budou soudně bránit. Je to jejich právo,“ sdělila Lenka Nováková.

Teď běží desetidenní lhůta, během níž může být k soudu podána stížnost na volby. „Pokud nějaká stížnost bude, má soud dvacet dní na to, aby to vyřešil,“ vysvětluje starostka s tím, že od začátku ledna je obec v rozpočtovém provizoriu.

S postupem starostky kromě SPD nesouhlasí ani další z kandidujících hnutí – Rozvoj Moldavy a Nového Města. To při opakovaném hlasování získalo od voličů téměř 23 procent a dva zastupitelské posty.

Neznámý klíč paní starostky

„Při hlasování vznikly konflikty, kdy nemohli hlasovat lidé, kteří tady žijí čtyřicet let. To se mě osobně úplně nelíbí. Na druhou stranu jsou lidé, kteří se tady taky fyzicky nezdržují deset, patnáct let, a ti hlasovat mohli. Klíč, podle kterého to paní starostka třídila, neznáme,“ uvedl zvolený zastupitel Jakub Pěkný.

„Podle nás nelze tolerovat situaci, kdy osoba paní starostky, která má přístup k seznamu voličů rozhodne na základě svého uvážení, kdo volit může a kdo ne. Ovlivňuje tím výsledek podobně jako účelové přihlašování osob. Takto podle nás demokratické volby nevypadají,“ stojí v prohlášení hnutí Rozvoj Moldavy a Nového Města.

„Proto se proti tomuto vymezujeme stejně tak, jako jsme se již vymezili proti účelovému přihlašování,“ je dále uvedeno.

„Postupovala jsem tak, že jsem vyškrtla lidi, kteří nemají k Moldavě žádné vazby,“ oponovala starostka.

Nečekaně vysoká účast

Při opakovaném hlasování přesáhla podle dat Českého statistického úřadu účast 90 procent. K urně dorazilo 104 ze 115 oprávněných voličů.

Vítězem se stalo hnutí Otevřeně k všem starostky Lenky Novákové. Se ziskem přes 33 procent hlasů má tři křesla v zastupitelstvu. Stejně mandátů má i uskupení Spolu s 30 procenty hlasů. Rozvoj Moldavy a Nového Města skončil na pomyslné třetí příčce. Volilo ho necelých 23 procent oprávněných voličů, což stačilo na dva mandáty.

Nejméně hlasů získalo SPD, vítěz zářijových voleb. Tehdy s téměř 29 procenty získalo tři místa v zastupitelstvu, v opakovaném hlasování pak s 13 procenty pouze jeden mandát.