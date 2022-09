V krušnohorské obci před volbami opět přibývají lidé, adresa vede k SPD

Ke 180 stálým obyvatelům se jenom za prvních deset zářijových dnů přišlo na úřad přihlásit 13 nových.

„Je to už takový předvolební kolorit. Vím, že v posledních dnech byla na úřadě plná chodba lidí, kteří se přihlašovali k trvalému pobytu. Jsem přesvědčena, že je to účelové a má to jenom pomoct někomu vyhrát volby,“ poukázala paní Zuzana, která na Moldavě žije víc než třicet let.

„Od začátku letních měsíců se doposud přihlásilo 23 lidí. Vím, kam se přihlašují, ale nepřísluší mi to zveřejňovat. Na policii jsme podali oznámení na možné ovlivňování výsledku voleb, podle doporučení policie nemáme poskytovat žádné další informace,“ okomentovala současnou situaci starostka Moldavy Lenka Nováková (Otevřeně k všem).

Podle místních budou mít nově příchozí trvalý pobyt v nemovitosti, která podle obchodního rejstříku patří pražské společnosti AD-Gastro a je také vlastníkem hotelu Ján v těsném sousedství. Za společností AD-Gastro stojí jako jednatel Dušan Adamec. Kontakt na společnost je pak shodný s telefonem lídryně kandidátky SPD a současné zastupitelky Ivety Boudišové. Adamec je na kandidátce jako sedmička.

„Hotel Ján a vedlejší objekt prodáváme. Budou se tam dělat stavební úpravy a bydlí tam řemeslníci, kteří budou rekonstrukci provádět. Ti lidé mají nájemní smlouvu a budou tam pracovat. Netýká se to voleb ani ničeho jiného. Zase se v tom hledá nějaká senzace,“ odpověděla na telefonický dotaz MF DNES žena ze společnosti AD-Gastro, která se nechtěla představit. „Nahoře jsou bytové jednotky a ti lidé budou bydlet v těch bytech,“ dodala.

Televize CNN Prima News, která na nárůst obyvatel upozornila, uvedla, že hotel Ján a další nemovitosti prodává právě Iveta Boudišová.

Jako účelové vidí přihlašování lidí zastupitel Michal Cuc (Pro Moldavu). „Vím, že v tom domě vedle hotelu Ján bydlí jeden člověk. Mluvil jsem s ním, ale vůbec netuší, že tam jsou přihlášení další lidé. Nikoho nového tam prý ještě neviděl,“ poznamenal zastupitel. Podle zjištění MF DNES je oním ubytovaným zmíněný Dušan Adamec, kandidát SPD.

Neetické, ovšem nikoli nelegální

V letošních komunálních volbách budou na Moldavě voliči vybírat devět členů zastupitelstva ze čtyř kandidátek. Někteří místní jsou přesvědčení, že za účelovým navyšováním počtu obyvatel stojí právě skupina lidí z kandidátky SPD.

Možným ovlivňováním voleb na Moldavě se už před čtyřmi lety zabýval soud. Opozice tehdy tvrdila, že do svých nemovitostí účelově stěhují voliče tehdejší starosta Jaroslav Pok a právě Iveta Boudišová. Soud ovšem případ smetl ze stolu.

Podle práva je podobné jednání sice neetické a podezřelé, ale není nelegální. I Jaroslav Pok nyní kandiduje za SPD, je na třetím místě kandidátky. O nových voličích se vůbec nechtěl bavit.

O tom, kdo Moldavu povede další čtyři roky, tak musejí rozhodnout starousedlíci. „Jsem přesvědčen, že lidé k volbám přijdou. Není jim jedno, jak to tady vypadá,“ poznamenal Michal Cuc.