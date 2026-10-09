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Dusno v Moldavě. Komise nenechala hlasovat vyškrtnuté občany, přijela policie

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  15:30
Na volby v Moldavě dohlížela policie. (7. ledna 2023)

Na volby v Moldavě dohlížela policie. (7. ledna 2023) | foto: ČTK

Moldava v Krušných horách
Obecní úřad v Moldavě
Členka volební komise (vlevo) předává ženě volební lístek s obálkou pro...
Na volby v Moldavě dohlížela policie. (7. ledna 2023)
15 fotografií
U voleb v Moldavě na Teplicku byla policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Starosta Moldavy David Leitermann vyškrtl krátce před komunálními volbami ze seznamu voličů 22 lidí. Mezi nimi jsou i tři kandidáti do zastupitelstva z konkurenčního uskupení. Podle starosty jsou v obci zapsaní jen papírově.

K vymazání více než dvou desítek voličů přistoupil starosta poté, co si opět krátce před volbami nahlašovali v Moldavě trvalé bydliště „noví“ lidé. Některé z nich doprovázel přímo na obecní úřad bývalý starosta a místní podnikatel Jaroslav Pok.

„Musíme se bránit.“ Starosta Moldavy škrtá voliče, jsou mezi nimi i kandidáti

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