Starosta Moldavy David Leitermann vyškrtl krátce před komunálními volbami ze seznamu voličů 22 lidí. Mezi nimi jsou i tři kandidáti do zastupitelstva z konkurenčního uskupení. Podle starosty jsou v obci zapsaní jen papírově.
K vymazání více než dvou desítek voličů přistoupil starosta poté, co si opět krátce před volbami nahlašovali v Moldavě trvalé bydliště „noví“ lidé. Některé z nich doprovázel přímo na obecní úřad bývalý starosta a místní podnikatel Jaroslav Pok.
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„Musíme se bránit.“ Starosta Moldavy škrtá voliče, jsou mezi nimi i kandidáti
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