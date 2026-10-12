Soud vyhověl stížnosti Josefa Houdka a Tomáše Houdka, který byl na seznamu kandidátů za hnutí Hlas obce. Vyškrtnutí ze seznamu voličů starosta David Leitermann z uskupení „Moldava pro život...aby tady chtěly žít i naše děti“ zdůvodňoval tím, že lidé na nahlášených trvalých adresách fakticky nežijí.
Podle starosty měl Tomáš Houdek trvalý pobyt hlášený na adrese obecního úřadu, kam byl převeden v roce 2015. „Nešlo tedy podle jeho (starostova) vlastního popisu o novou účelovou změnu trvalého pobytu krátce před letošními volbami,“ uvedl soud v usnesení.
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„Musíme se bránit.“ Starosta Moldavy škrtá voliče, jsou mezi nimi i kandidáti
Oba muži se domáhali hlasování v pátek krátce po otevření volební místnosti. Volební komise je nenechala hlasovat s odůvodněním, že nejsou na seznamu voličů. Na místo byla přivolána policie, která případ zaevidovala. Vyjádření starosty a stěžovatelů k rozhodnutí soudu ČTK zjišťuje.
Předmětem sporu je to, jestli je v pravomoci obecního úřadu vyškrtnout voliče ze stálého voličského seznamu kvůli absenci materiálního vztahu k obci a pokud ano, za jakých podmínek to lze udělat.
Soud konstatoval, že navrhovatel (Tomáš Houdek) byl na úřední adresu ohlašovny převeden již v roce 2015, tedy nikoliv v souvislosti s volbami v roce 2026. Starosta postup založil na tom, že Houdek v obci fakticky již několik let nebydlí.
Volby 2026 OBRAZEM
„Takový postup však volební zákon ani jiný zákon nezná a nevyplývá ani z nálezů Ústavního soudu,“ uvedl ústecký krajský soud v usnesení.
Obdobně zdůvodnil rozhodnutí ohledně Josefa Houdka, který byl starostou Moldavy v období od května 2005 do února 2007. Důvodem jeho vyškrtnutí bylo to, že stejně jako Tomáš Houdek má trvalý pobyt hlášený na úřadě, kam byl převeden v roce 2021. Na Moldavě nežije.
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Dusno v Moldavě. Komise nenechala hlasovat vyškrtnuté občany, přijela policie
Volby vyhrálo uskupení, ve kterém je lídrem současný starosta. Získalo v devítičlenném zastupitelstvu pět mandátů. Hlas obce má dva mandáty a dva má Sdružení nezávislých kandidátů 2026. Volební účast byla 82,17 procenta. Hlasovalo 106 lidí ze 129 oprávněných voličů.
Komunální volby se na Moldavě po minulém hlasování před čtyřmi lety opakovaly. Tehdy předseda volební komise nechal vyškrtnuté voliče hlasovat. Soud následně volby zrušil a rozhodl o jejich novém konání.