„Je to krajní krok, ale chceme se aktivně bránit,“ řekl starosta Moldavy David Leitermann (Moldava pro život… aby tady chtěly žít i naše děti). Termín pro uzavření seznamu voličů, který slouží jako podklad pro volební komisi k bezproblémovému průběhu hlasování přímo ve volební místnosti, vypršel ve středu odpoledne.
„Střechou tam teče, objekt nemá okna, není tam zavedena voda ani kanalizace. Je to absolutně neobyvatelné,“ popsal Koubek. V komunální politice působí 22 let, z toho dvě volební období obec vede. „Zažil jsem tu už ledacos, ale tohle ještě ne.“