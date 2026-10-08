Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Musíme se bránit.“ Starosta Moldavy škrtá voliče, jsou mezi nimi i kandidáti

Miroslava Strnadová
  9:57

Fotogalerie16 Premium

Moldava v Krušných horách. Vlevo budova obecního úřadu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Starosta krušnohorské obce Moldava na Teplicku vyškrtl krátce před komunálními volbami ze seznamu voličů 22 lidí. Mezi nimi jsou i tři kandidáti do zastupitelstva z konkurenčního uskupení. Podle starosty jsou v obci zapsaní jen papírově. Opakuje se tak situace z voleb před čtyřmi lety. S předvolební turistikou se potýká také Chožov na Lounsku, desítky lidí nově bydlí v polorozpadlém statku.

Kandidáti a výsledky voleb 2026
Volby 2 urna

„Je to krajní krok, ale chceme se aktivně bránit,“ řekl starosta Moldavy David Leitermann (Moldava pro život… aby tady chtěly žít i naše děti). Termín pro uzavření seznamu voličů, který slouží jako podklad pro volební komisi k bezproblémovému průběhu hlasování přímo ve volební místnosti, vypršel ve středu odpoledne.

„Střechou tam teče, objekt nemá okna, není tam zavedena voda ani kanalizace. Je to absolutně neobyvatelné,“ popsal Koubek. V komunální politice působí 22 let, z toho dvě volební období obec vede. „Zažil jsem tu už ledacos, ale tohle ještě ne.“

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Než jim dáte hlas

  • Reportáže z volebního zákulisí
  • Analýzy kampaní a strategií stran
  • Expertní komentáře

Od politiků rovnou k vám

Získat přístup
Premium s volebním speciálem: 19Kč/měsíc po dobu
5 měsíců
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Miloš Zeman jako žolík stran do voleb. ANO či SPD věří, že jim pomůže jeho podpora

Bývalý prezident vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném...

Miloš Zeman je v týdnech před komunálními a senátními volbami nejaktivnější za dlouhé měsíce, ne-li...

Do komunálních voleb bez konkurence. Obcí s jedinou kandidátkou přibývá

ilustrační snímek

Ve třetině českých obcí budou mít lidé v pátek a v sobotu na výběr kandidáty pouze z jednoho...

Kvůli lípě na návsi nebudou v obci volby. Lidé se hádají, nikdo nechce kandidovat

Krchleby a jejich lípa na návsi, jejíž osud rozpoutal nenávist mezi lidmi.

Na návsi létají vzduchem nadávky do „sviní“, plive se přes plot a starosta si v kanceláři zrovna...

Zemanův mutant mi udělal reklamu. Keblúšek o ČT i vstupu do politiky

Vladimír Keblúšek (8. září 2026)

Bývalý novinář Vladimír Keblúšek kandiduje za Naše Česko na Chebsku do Senátu i v komunálních...

Komunální volby se ve středních Čechách tříští. Politolog Mrklas hodnotí kampaň

Politolog Ladislav Mrklas na snímku z roku 2024

V sobotu, někdy v podvečerních hodinách, by mělo být na většině míst středních Čech jasné, komu...

Nejčtenější

Stovka nájemníků musí pryč. Majitelce dluží milion, jeden ji úmyslně vytopil

Premium
Domy v Klíšské ulici v Ústí nad Labem, ze kterých se po ukončení nájemních...

Přes sto lidí ve dvou domech v Klíšské ulici v Ústí nad Labem se ocitlo bez nájemní smlouvy. Jde zejména o příjemce sociálních dávek. Koncem srpna kvůli prodeji domů obdrželi oznámení, že jejich...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Miloš Zeman podpořil v Chomutově Rajchla. Žádná změna dresu to není, tvrdí

Bývalý prezident Miloš Zeman podpořil v Chomutově kandidáty Rajchlova hnutí...

Strana PRO Jindřicha Rajchla, která v Chomutově kandiduje na společné kandidátce s SPD a Motoristy pod hlavičkou Chomutov sobě, vytáhlo v předvolební kampani bývalého prezidenta. Do města pozvalo...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Pěsti i kopance, parta dětí napadla muže. Občas udělají lumpárnu, říká šéf policie

Premium
Chlapci napadli muže u něj doma

Policie řeší případ skupiny dětí a mladistvých, která v Ústí nad Labem napadla dospělého muže. Parta si útok natočila, video se následně začalo šířit na sociálních sítích. Podle ředitele ústecké...

O šikaně, smrti, obtěžování. Zpověď plavkyně Svěcené pokřtil virtuos Svěcený

Studio DÍLNA, křest knihy Svěcená, 7. října 2026. Lucie Svěcená a Jaroslav...

Nezvykle otevřenou knižní zpověď plavkyně Lucie Svěcené ve středu v Praze pokřtil houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Zatím je spojuje jen přátelství a příjmení, umělec však pátrá po vzájemných...

7. října 2026  19:37,  aktualizováno  8. 10. 9:58

„Musíme se bránit.“ Starosta Moldavy škrtá voliče, jsou mezi nimi i kandidáti

Premium
Moldava v Krušných horách. Vlevo budova obecního úřadu.

Starosta krušnohorské obce Moldava na Teplicku vyškrtl krátce před komunálními volbami ze seznamu voličů 22 lidí. Mezi nimi jsou i tři kandidáti do zastupitelstva z konkurenčního uskupení. Podle...

8. října 2026  9:57

Lovosice promění ubytovnu na byty, mají pomoci i se sociálním začleňováním

Ubytovna v Nádražní ulici v Lovosicích se změní na byty. (září 2026)

Léta neopravovaná ubytovna v Nádražní ulici v Lovosicích se probouzí k novému životu. Město nechává v chátrající budově, kterou vlastní, za necelých 50 milionů korun vybudovat dvacet bytových...

7. října 2026  14:21

Válečníci zase mají chemii i energii. Šlape duo Vyoral - Houška, Štěrba (ne)udivuje

Děčínští basketbalisté děkují fanouškům.

Na jásání je ještě brzy, i když basketbaloví Válečníci vstoupili do nového ligového ročníku čtyřmi výhrami z pěti zápasů. Jedna věc je ale vidět už teď: v kabině je zpátky chemie, která v ní loni...

7. října 2026  10:14

Hákové kříže a slepice bez hlavy. Útok na muslimy v Teplicích zůstane bez trestu

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu...

Bez potrestání zůstane březnový útok na muslimskou obec v Teplicích. Na fasádu její modlitebny někdo tehdy nasprejoval hákové kříže. Ke dveřím navíc později kdosi pohodil slepici bez hlavy. Policii...

7. října 2026  8:42

Piráti hledají příbuzné obětí leteckého neštěstí. Na výročí odhalí pamětní desku

Hokejisté před zimním stadionem v prosinci 1956, než se smuteční pochod vydal...

Dojemný skutek hokejových Pirátů Chomutov. Ve švýcarském Wasterkingenu už brzy odhalí pamětní desku věnovanou svým obětem leteckého neštěstí z roku 1956 – a ještě pátrají po příbuzných, aby se...

7. října 2026  8:19

Volby 2026 v Ústí nad Labem: kdo kandiduje na primátora

Voliči v Ústí nad Labem rozhodnou 9. a 10. října 2026 o složení zastupitelstva města, které sídlí v budově na Lidickém náměstí.

Komunální volby 2026 v Ústí nad Labem se konají 9. a 10. října a Ústečané v nich rozhodnou o obsazení 37 křesel v zastupitelstvu města. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9 volebních subjektů....

7. října 2026  8:11

Ústí pořídí další kremační linku. Mrtvých je tolik, že zaměstnanci nestíhají

ilustrační snímek

Ústí nad Labem vyhlásilo zakázku na pořízení třetí kremační linky do Nového krematoria. Kapacita zařízení už podle města nestačí, přibývá zemřelých. Nová linka má rozšířit provoz a umožnit jeho...

6. října 2026  15:04

Muzeum ghetta v Terezíně se na dva roky zavře, přestavbou získá prosklenou věž

Přes přístavbu nazvanou Prostor světla (na snímku) se bude vstupovat do...

Muzeum ghetta v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu kvůli rozsáhlé přestavbě více než dva roky zavřené. Podle vítězného architektonického návrhu získá muzeum mimo jiné přístavbu v podobě...

6. října 2026  11:24

Bytyqi jí předává žezlo, táta styl. Boxerka Konečná: Mé příjmení není tíha, ale čest

Jaromíra Konečná ve svém debutu v profesionálním boxerském ringu porazila Polku...

Hledá se nová česká královna profesionálního ringu – a o slovo se hlásí boxerka se zvučným rodokmenem Jaromíra Konečná mladší. Tedy dcera mistra světa Lukáše Konečného a studentka kriminalistiky....

6. října 2026  7:27

Litoměřická nemocnice nutně potřebuje lékaře, neurologie už omezila provoz

Nemocnice Litoměřice

Nemocnice Litoměřice, která patří pod Krajskou zdravotní (KZ), má problémy s nedostatkem pracovníků. Personální krize si vynutila zrušení některých vyšetření. Například neurologické oddělení od...

6. října 2026  7:07

Šéfka Mostu po první bitvě o Evropskou ligu: Porazila nás hlava, na postup máme

Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...

Čtyřgólové manko nevypadá před odvetou beznadějně, házenkářky Mostu ale mohly z prvního zápasu kvalifikace o postup do skupinové fáze Evropské ligy v severomakedonské Skopji vytěžit více. „Před...

5. října 2026  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.