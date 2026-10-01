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Vyháním nepřizpůsobivé. Vyhrožují mi nájemníci i majitelé bytů, líčí lídr SPD v Ústí

Jan Veselý
  8:52

Michal Mohr (SPD). | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Michal Mohr, současný náměstek primátora Ústí nad Labem, je na svou dosavadní práci pro město hrdý. Hned v úvodu po otázce, v jakém stavu předává současná koalice krajské město, člen SPD a lídr kandidátky „SPD a Motoristů sobě s podporou Přísahy a Trikolory“ vyjmenoval, co se mu v oblastech, které mu rada svěřila povedlo.

„Budu mluvit za své resorty, což je statut Ústí, dům dětí a mládeže a bezpečnost. Od roku 2012 nebyl statut města aktualizovaný a neodpovídal ani zákonu…“

Promiňte, upřesněte, co je statut.
Jak město funguje, je to vlastně takový „návod na použití“. Zjistili jsme, že například majetkové věci byly špatně. Teď je to díky právnímu oddělení a díky řadě úředníků kompletně do posledního pozemku vypořádané. Máme veřejnou mapu, kde si lidé mohou kliknout a zjistit, co je čí a kdo má co ve správě. Srovnaly se tak také vztahy s obvody, což nebylo vždy jednoduché, protože starostové nebo místostarostové v nich jsou často na magistrátu v opozici.

Druhou věcí byl dům dětí a mládeže. Děti jsou naše budoucnost, a proto jsem tomu přikládal váhu. Za mého působení se otevřel nový dům dětí a mládeže na Střekově, je z bývalé ekonomické školy, kde je obrovský prostor. Dále pracujeme na dalším, kde budou řemeslné dílny a dílničky, kde rodiče i děti budou moci přijít a vyzkoušet si řadu prací.

No a do třetice jsem měl v gesci vyloučené lokality. Jako první v republice jsme pořádali kontroly domů a bytů za účasti všech příslušných odborů a organizací – od hasičů, přes policii až třeba po odbor životního prostředí. Díky neustálým kontrolám mohu říci, že z Předlic už odešlo až osmdesát procent majitelů domů – obchodníků s chudobou. V tuhle chvíli to mají noví vlastníci, kteří si požádali o povolení oprav. Povedlo se také pro město vykoupit pět domů v Předlicích, kde budeme dělat byty.

V lokalitě Mojžíř také dochází ke kontrolám. Tady je to však složitější - jsou to paneláky. Ovšem tady požárníci nacházeli neuvěřitelné chyby, běžné byly nepřístupné ventily, chybějící hadice a tak podobně. Nyní už domy odpovídají předpisům a nacházíme jen odpad u popelnic a - což je ale bohužel časté – kabely z okna do okna. Když místní neplatí elektřinu, tak si posílají elektřinu takto, tyhle věci dokumentujeme a řešíme. Řešíme je včetně pokut.

Jaké budou priority vaší koalice pro další volební období?
Samozřejmě chceme dál zlepšovat a kontrolovat vyloučené lokality a s našimi ministry a poslanci dospět ke změně legislativy řešící obchodníky s chudobou. Není možné, aby tady dvacet let někteří lidé vyjídali rozpočty a jejich byty vypadaly, jak vypadají. Není možné, aby se chovali k městu špatně. Druhá priorita s tím související – budeme se soustředit na posílení městské policie, dvacet až třicet lidí nám chybí na to, aby byli pořád vidět v ulicích. Pokud budeme mít větší sílu, hodláme tlačit na rychlejší opravy chodníků a středu města.

Michal Mohr (54)

  • V Ústí nad Labem bydlí celý život. Vystudoval SPŠ strojní v Ústí nad Labem, titul MBA pro státní správu v Praze. Po maturitě nastoupil jako kontrolor kvality v továrně a postupně prošel od pozice obchodního zástupce až k obchodnímu řediteli.
  • V roce 2022 byl zvolen jako zastupitel za SPD. Pracuje jako náměstek primátora města.
  • Se svou ženou je přes 30 let, má dvě dcery - učitelku a lékárnici. Od loňska je dědeček.

Ano, hodně Ústečanů si stěžuje, že střed města je špinavý. Zda celý, to je asi k diskuzi, ale hlavně na Masarykově ulici u paneláků jsou špína a nepořádek opravdu vidět. Dá se s tím něco dělat?
Služby se zlepšily. Ostatně, když jsme začínali, tak se Mírové náměstí uklízelo jednou denně, nyní třikrát. Ovšem problém je v lidech, žijí tu lidé, kteří dokážou během čtvrt hodiny udělat takový nepořádek, jako kdyby se čtrnáct dní neuklízelo. Potřebujeme ale prostě díky kontrolám a díky změně legislativy dosáhnout stavu, že tu žijí normální slušní lidé a ne ti problémoví svezení z celé republiky.

Ústí má skutečně problematickou sociální skladbu. Jak tedy přilákat podle vás do města mladší a vzdělanější?
No tím, co děláme. Třeba v Klíšské ulici jsme měli problémovou majitelku ubytovny a po krocích, které jsme dělali, tedy po kontrole za kontrolou, ubytovnu prodala. Teď to má developer, který začne s opravou a udělá z toho byty pro lidi z univerzity. Je to nekonečná práce... A práce včetně vyhrožování, kdy mi vyhrožují ti, co tam byli ubytovaní nebo majitelé, kteří z obchodu s chudobou mají obrovské částky. Prostě tu nechci nepřizpůsobivé, ale jen slušné. Ti první se prostě musí zlomit kontrolami a pokutami. Město nemá finanční možnosti, aby vykoupilo tisíce bytů, které ODS dříve rozprodala. Zvládneme to pouze u stovek. Už ale máme patnáct developerů, kteří spolupracují s magistrátem, vykupují, opravují a čekají na územní plán, který bude schválen. Problémové obchodníky je třeba dostat pryč.

Jaké záměry máte s jezerem Milada?
Chci jednat s našimi poslanci o tom, jak situaci řešit. Je teď neuvěřitelné, že státní podnik Lesy ČR tam žádá o velkou část území a my čekáme, zda to dostanou nebo ne. Tlačíme na naše poslance, aby město ty pozemky mělo a mohlo jednoznačně využívat a dělat něco pro lidi. Je tu nápad na divokou Miladu ve spolupráci se zoo, to je krásná věc, no a pak musíme investovat do infrastruktury, aby tam byly pláže a restaurace. Ale musíme vědět, že je to naše a musíme investovat do svého.

Jaký je váš recept na podporu sportu ve městě – ať už rekreačního nebo vrcholového?
Když jsme sem přišli, tak sport dostával 50 milionů ročně, nyní jde na sportovce z rozpočtu města 77 milionů. To jsou správně poskytnuté peníze a osobně tlačím na to, aby šlo co nejvíce na děti. Plánuje se na Rondelu stavět sportovní hala pro míčové sporty, schválená je FIFA aréna na Terase a podporujeme novou ledovou plochu na Bukově. Tady však stále jednáme. Nejsem příznivcem toho, co zaznělo na zastupitelstvu. Přednesená studie, která podle architektů vyjde na 1,2 až 1,5 miliardy, je sice nádherná, ale dvouposchoďová aréna za 1,5 miliardy je moc. Jsem realista a pragmatik a chci věci dělat a dokončit, takže vím, že jsme schopni udělat druhou ledovou plochu s pár řadami sedaček a převlékárnami za 180 milionů. Vše jiné zničí ekonomiku města. Budeme mít drahou halu, ale jsme opravdu odhodlaní pak 20 let nedávat sportu vůbec nic?

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Jak budete podporovat kulturu? Vedení města výrazně omezilo třeba finance pro festival Kult…
Velké kamenné divadlo a Činoherák mají na čtyři roky zajištěné finance, kulturní středisko funguje dobře a Kult… No, tyhle soukromé akce… Tam komise navrhla jen nižší než požadovanou částku, nic víc. Ale obecně jsem příznivcem jasně nastaveného financování, což jsme udělali a pak příspěvků pro spolkovou činnost typu střekovská Schichtovka.

Přemýšlíte o nějakých dalších větších investicích?
Pro mě je důležité, abychom tu nepřeskakovali díry, je třeba jednoduše co nejvíce peněz dostat do oprav majetku města. Vezměte si, že Výstupní ulice se neopravovala 50 let, ulice Sociální péče podobně…Tyhle opravy města jsou naše priorita.

Co by vaše uskupení nebo uskupení v případné nové koalici dělalo s poslední prolukou v centru, takzvanou Dírou na Míráku? Roky se jí lidé, potažmo magistrátu, vysmívají…
V tuhle chvíli jsem rád, že jsme ji koupili a že o ní rozhoduje město. Kdyby to bylo v rukou soukromého investora, tak na to budeme koukat dalších dvacet let a nic nezmůžeme. A co dál? V tuhle chvíli jsem příznivcem ne snad referenda, ale rozsáhlé ankety, kdy by lidé rozhodli sami. Musím říci, že se na nás obrací stále více lidí, kteří by tam chtěli vrátit zeleň. Ať to Ústečané rozhodnou sami. Chtějí správní budovu? Tržnici? Park? Ať rozhodnou.

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Předvolební kampaň běží. Vidíte pro vás možné koalice? S kým chcete jednat v případě úspěchu? A mimochodem, máte v této věci pokyny z centrály?
Nemáme pokyny. Budeme spolupracovat s každým, kdo bude chtít lepší město. To je pro nás partner. Jsme tady sousedi, nedělíme společnost - s těmi můžeme a s těmi ne - jako jiní.

Odhadnete volební zisk?
Nechci predikovat. Chceme ale mít co nejvíce zastupitelů, abychom mohli ovlivňovat dění. Abychom měli bezpečné město pro slušné lidi. Nemáme ambice na primátora a nechceme pak nikoho ambicemi na tento post „vydírat“. Snažíme se s naší koalicí SPD, Motoristů, Trikolory a Přísahy uspět co nejlépe.

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