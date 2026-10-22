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Z křesla starosty rovnou k soudu. Obžalovaný Krejčí má znovu vést Lovosice

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  16:17

Starosta Lovosic Vojtěch Krejčí. (září 2022) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

V Lovosicích na Litoměřicku se na spolupráci pro nadcházející volební období dohodlo sdružení nezávislých kandidátů PRO Lovosice s hnutím STAN. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít koalice pohodlnou většinu 13 hlasů. Do čela města navrhne lídra vítězného uskupení a dosavadního starostu Vojtěcha Krejčího, kterého v listopadu čeká soud kvůli obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby a podplácení.

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„S kolegy ze STAN jsme se dohodli na pokračování spolupráce a složení rady chceme zachovat ve stejném poměru jako dosud. Zároveň jsme se snažili sestavit tým tak, aby byly co nejlépe pokryté všechny důležité oblasti – investice, rozpočet, kultura, sport, sociální služby, školství a další,“ řekl lídr PRO Lovosice Vojtěch Krejčí, který chce i nadále pokračovat jako starosta.

Prvním místostarostou byl měl zůstat Jiří Motl (STAN). Nově se však chystá post druhého místostarosty, který by měl zaujmout Jiří Hopp (PRO Lovosice). „Mít druhého místostarostu byla jedna z podmínek, kterou jsem si osobně stanovil už před volbami,“ doplnil Krejčí s tím, že pozice druhého místostarosty, který bude pomáhat s investiční agendou, bude neuvolněná, tedy neplacená.

Rada města bude mít sedm členů. Za PRO Lovosice to budou ještě Jiří Cimr, Jana Nováková a Jan Heřmanovský a za STAN kromě Motla ještě Andrea Červenková.

Ustavující zasedání zastupitelstva proběhne na začátku listopadu. Na něm navrhne koalice PRO Lovosice a STAN na starostu právě Krejčího. Ten přitom stane v listopadu před soudem kvůli údajnému neoprávněnému vyplacení odstupného bývalému úředníkovi. Vinu od začátku odmítá. Případ policie v létě uzavřela, obžalobu poslal státní zástupce na soud, který nařídil hlavní líčení na 19. listopadu.

Funkci složí v případě odsouzení

Vojtěch Krejčí získal v nedávných volbách nejvíce preferenčních hlasů. „Beru to tak, že lidé ctí presumpci neviny a budou respektovat rozhodnutí soudu, stejně jako ho budu respektovat já. Zavázal jsem se, že pokud mne soud uzná vinným, svou funkci vykonávat nebudu,“ řekl tehdy Krejčí.

Sdružení PRO Lovosice, které vzniklo před minulými komunálními volbami v roce 2022, tehdy v Lovosicích vystřídalo u kormidla hnutí ANO. Své vítězství zopakovalo i v letošních volbách a rozhodlo se pokračovat v osvědčeném koaličním složení.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
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„Chceme pokračovat v rozpracovaných i připravovaných projektech a především naplňovat náš společný program pro období 2026–2030,“ uvedla koalice, která chce usilovat o vznik Výboru pro veřejné zakázky a investice jako poradního orgánu zastupitelstva města. Jeho cílem bude posílit transparentnost a zajistit zastupitelům i veřejnosti aktuální přehled o významných projektech, veřejných zakázkách, dotacích a jejich financování, a to od prvotního záměru, průběh až po realizaci.

„Naší společnou prioritou zůstává otevřená radnice, vzájemná spolupráce a odpovědný rozvoj Lovosic,“ předeslala koalice v prohlášení.

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