Volby v Litoměřicích vyhrála ODS, která se chystá obsadit místo starosty, jímž má být Filip Hrbek, a prvního místostarosty, kam míří Lukáš Korbel. Občanští demokraté se na koalici dohodli s uskupením SEN pro Litoměřice a uskupením STAN a Sport a Zdraví. Obě tato hnutí obsadí jeden post místostarosty.
Za STAN a Sport a Zdraví, které získalo dva mandáty, byli do zastupitelstva zvoleni Radovan Galia a Štěpán Šetek. Galia post místostarosty odmítl a Šetek rezignoval ve prospěch Václava Červína, který, ač byl lídrem kandidátky, skončil až třetí.
„Původně jsem nebyl mezi zvolenými zastupiteli, nicméně kolegové ze STAN, kteří byli zvoleni, v momentě, kdy jsme se dostali do možnosti zařadit se do vedení města, usoudili, že na to nemají zkušenosti ani časový prostor,“ říká Václav Červín, který v minulosti v zastupitelstvu strávil 14 let.
Nemáme čas ani zkušenosti, řekli zvolení
Červín pracuje jako ředitel základní školy v Ladově ulici. Šestatřicetiletý Šetek je učitelem na téže škole. Muž, jehož voliči ze třetího místa vykřížkovali na druhé, říká, že rozhodnutí odstoupit učinil a inicioval sám.
„Poté, jak voliči rozdali karty, jsem se k tomu musel nějak postavit. Dva naši zvolení zastupitelé, z nichž jedním jsem byl já, se bez jakýchkoli zkušeností dostali do možnosti vstoupit do vedení města. Já osobně jsem kandidoval s cílem stát se členem sportovní komise a zastupovat a reprezentovat sportovní komunitu a případně být zastupitel. Nemám však žádné zkušenosti. Po zvažování všech možností jsem se proto rozhodl pro tuto možnost, byť vím, že se to bude setkávat s velkou negací,“ zdůvodňuje Šetek své rozhodnutí.
Podobná situace je na postu místostarosty za SEN pro Litoměřice, kterým se má stát Petr Leník. Uskupení získalo tři mandáty, ale on skončil až na čtvrtém místě. Místo mu uvolnila Kamila Etchegoyen Rosolová, která díky preferenčním hlasům skočila z devátého místa na třetí.
„Protože kandidovala poprvé v životě, volební úspěch jí přinesl velké překvapení a považuje to za velkou důvěru voličů. Práci ve městě se chce více aktivně věnovat a nyní se necítí na to, aby se stala zastupitelkou,“ popisuje lídryně SEN pro Litoměřice Renata Kutina Vášová.
Ta skončila druhá. Na první místo posunuli voliči Martina Hrdinu, který kandidoval jako dvojka. Oba místostarostenský post odmítli. Hrdina by měl být řadovým zastupitelem, Vášová se má stát radní.
Oba prý považují práci ve městě za obrovský závazek. Volba tak padla na Leníka. „Odpovědnost je proto u nás o to větší, protože nechceme voliče zklamat tím, že bychom se práci nedokázali věnovat naplno. Já nemám zkušenosti ani jako zastupitelka, ani jako radní. Proto jsme důvěru dali Petru Leníkovi, který pracoval na Zdravém městě a má zkušenosti s fungováním městského úřadu,“ doplňuje Kutina Vášová.
Zamýšlená rošáda v Litoměřicích rezonuje na sociálních sítích. Diskutující se mimo jiné ptají, co s tím jako obyčejní lidé mají dělat, když má být v čele města někdo, koho nezvolili.
Ustavující zasedání zastupitelstva se uskuteční 5. listopadu.
Začneme u komunikace a dopravy, říká nový starosta
Do křesla nového starosty Litoměřic se chystá usednout lídr vítězné ODS Filip Hrbek. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jaké má koalice priority, v čem je podle něj potenciál Litoměřic či co je jejich problémem.
V čem bude vaše vedení města jiné, než jak to dělali vaši předchůdci?
Co bude vaší první prioritou, které se budete věnovat nejdříve?
Jaké další priority máte na příští čtyři roky?
Dále se chceme věnovat údržbě, rozšiřování a výstavbě nových sportovišť. S ohledem na územní plán města jsou zde dvě lokality pro nová sportoviště, a to areál kasáren pod Radobýlem a areál kasáren Jiřího z Poděbrad. Vedle toho bychom rádi pokračovali v projektu multifunkční sportovní haly u gymnázia. Také se chceme věnovat přípravě modernizace plaveckého bazénu. Schválně pracujeme s termínem „příprava modernizace“, protože jsme si vědomi, že to je velký úkol. Rozšiřování plaveckých bazénů, které jsou dědictvím přelomu 80. a 90. let minulého století, je věc velmi náročná a vyžaduje velkou koordinační přípravu, neboť rekonstrukci je nutné udělat tak, aby neovlivnila tréninky plavců v plaveckých oddílech. Proto chceme na konci svého období předat hotový a řádně prodiskutovaný projekt, aby mohl vzniknout opravdu pěkný plavecký bazén.
Dalším naším bodem je férová kultura, podpora podnikání a zdravé a bezpečné školství. To považujeme za velmi důležité, protože právě kultura se před volbami stala jakýmsi varným bodem. Máme za to, že v kultuře jsou v některých ohledech potřeba změny. Za férové proto považujeme, abychom dávali více prostoru místním umělcům.
V neposlední řadě se chceme věnovat stavu a údržbě veřejných prostranství. Nejedná se nám přitom jen o tolik diskutovanou Dlouhou ulici, ale rádi bychom věnovali pozornost řadě dalších veřejných prostranství. S ohledem na počasí v poslední době se budeme věnovat zejména zavedení zelené a modré infrastruktury.
V čem vidíte v Litoměřicích největší potenciál?
Co je podle vás největším problémem Litoměřic?
Jaké další priority máte na příští čtyři roky?