Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Klidně zabrnkám na čarodějnicích.“ Starostové matadoři prozrazují, jak vydržet

Miroslava Strnadová
  6:20
Nejdéle sloužící starostové v Ústeckém kraji. Petr Pillár z Lišnice na Mostecku...

Nejdéle sloužící starostové v Ústeckém kraji. Petr Pillár z Lišnice na Mostecku (vlevo) a Bohuslav Kreuz z Vilémova na Chomutovsku. | foto: koláž iDNES David Votruba

Bohuslav Kreuz, starosta Vilémova na Chomutovsku (říjen 2026)
Petr Pillár, starosta Lišnice na Mostecku (říjen 2026)
Vilémov na Chomutovsku (říjen 2026)
Vilémov na Chomutovsku (říjen 2026)
23 fotografií
Dva nejdéle sloužící starostové v Ústeckém kraji nechybějí na kandidátkách ani v letošních komunálních volbách. Čtyřiašedesátiletý Bohuslav Kreuz z Vilémova na Chomutovsku, který starostuje od roku 1990, by už ale žezlo rád předal někomu jinému. O rok mladší Petr Pillár z Lišnice na Mostecku chce naopak i po dvaatřiceti letech obec řídit dál.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Recept obou komunálních matadorů na to, aby je práce po dekádách ve funkci nesemlela, je jednoduchý: neustále komunikovat s lidmi, umět si ze sebe udělat srandu a nebránit se novým věcem.

Než se stal Bohuslav Kreuz starostou Vilémova, obce v podhůří Doupovských hor se zhruba 600 obyvateli, pracoval jako stavbyvedoucí. „V našem katastru měla vzniknout obří skládka komunálního odpadu. Nelíbilo se nám to, a tak jsme s partou šli do voleb, abychom tomu zamezili. A povedlo se,“ zavzpomínal.

Obec tehdy trápila také dvacetiletá stavební uzávěra kvůli plánované těžbě uhlí v Pětipeské pánvi a chystané elektrárně. „Nespravovalo se nic, lidé vypouštěli vodu z van přímo na ulici. Během prvních čtyř let ve funkci jsme postavili novou kanalizaci, silnice i chodníky,“ ohlíží se.

Za více než tři dekády zažil ve funkci mnohé – od větrné smršti v místní části Blov až po každodenní rutinu. „Odchytávání zaběhlých psů je klasika. Lidé vám volají i o dovolené nebo o víkendu. Starosta na malé obci musí být na telefonu 24 hodin denně. Když někdo umře a je sám, musíte tam jít s koronerem,“ popsal některé povinností.

Nejdéle sloužící starostové v Ústeckém kraji. Petr Pillár z Lišnice na Mostecku (vlevo) a Bohuslav Kreuz z Vilémova na Chomutovsku.
Bohuslav Kreuz, starosta Vilémova na Chomutovsku (říjen 2026)
Petr Pillár, starosta Lišnice na Mostecku (říjen 2026)
Vilémov na Chomutovsku (říjen 2026)
23 fotografií

Po 36 letech nepřetržitého starostování se ale rozhodl říct dost. „Upřímně říkám, že už jsem vyhořelý. Papírování neuvěřitelně narostlo. Už v sobě nemám tu sílu a drajv věci rychle dotahovat. Rád bych žezlo v klidu předal mladším,“ přiznal otevřeně s tím, že svému nástupci přeje hlavně pevné nervy a podporující zastupitelstvo. V obci kandidují čtyři uskupení. Kreuz je na pátém místě kandidátky Obec pro vás.

„Plno věcí jsem dotáhli. V obci funguje obchod, školka, škola, dali jsme do kupy školní jídelnu, opravili sportovní halu. Je potřeba ale obec dál rozvíjet. I samotná budova radnice už by taky potřebovala opravu. Je také zapotřebí řešit protipovodňových opatření a odvodňovacích příkopů v okolních kopcích,“ dodal.

Komunální volby v Ústeckém kraji

kandidáti v okresních městech

Petr Pillár řídí obec Líšnice na Mostecku, pod kterou spadají i osady Nemilkov a Koporeč, od roku 1994, před tím působil jako místostarosta. Pokud je vám název Koporeč povědomý, nejde o náhodu. Právě odsud pochází proslulá odrůda zimní hrušky, lidově zvaná koprčka.

V obci se dvěma stovkami obyvatel kandiduje pod stranickou značkou ODS, jde o jedinou kandidátku. „Kandiduji za ODS a nemám jediný důvod to jakkoliv skrývat nebo se schovávat za nezávislé kandidátky. Lidé ve vsi mě znají, vědí, jakou politiku dělám a jak pracuji pro obec,“ má jasno.

Volby 2026 ONLINE: Pavel se voleb nezúčastní, potvrdil Hrad

Práce pro obec ho podle jeho slov naplňuje i po třiceti letech. „Baví mě to na sto procent. Kdybych tvrdil něco jiného, lhal bych. Pokud vás práce nezlomí psychicky ani fyzicky, děláte ji rád,“ řekl Pillár, který sám sebe s nadsázkou označuje za mírného exhibicionistu. „Nesmí vám vadit udělat si ze sebe srandu, zahrát lidem u ohně na čarodějnice nebo si na masopust obléct masku prasete. Když jste uzavřený introvert, uděláte jen povinnou úředničinu a zbytek jde mimo vás.“

Na rozdíl od mnoha kolegů si Pillár nestěžuje ani na rostoucí digitalizaci. „Jsem generace odkojená tlačítkovými telefony. Pamatuji na úřadě na náš první počítač z 90. let, stál neuvěřitelných 90 tisíc korun. Dnes sice papír nahradily e-maily a datové schránky, ale princip zůstává. Technologie mě udrží ve střehu a nedovolí mi zakrnět,“ vysvětlil.

Komunální volby 2026: jak se volí starosta a kolik za to bere

A jaký je jeho recept na to, jak ve funkci vydržet. „Zaplaťpánbůh jsme u nás neměli žádné extrémní politické potyčky ani nařčení,“ uzavřel.

K úspěšným projektům, které se nyní realizují, řadí obnovu kaple sv. Jana a Pavla ve vsi Nemilkov. Vzniká na místě původní kaple, která byla zničena v 70. letech minulého století, kdy měla celá vesnice ustoupit těžbě uhlí. Chátrající kaplička byla tehdy zdemolována, osada ale nakonec zůstala. Před časem se místní rozhodli kapli obnovit a vrátit do ní chtějí i zvon, který se podařilo před zničením zachránit.

Komunální volby se blíží. Kandidáti, termín, jak se hlasuje, kdy budou výsledky

„Dnes už kaple stojí, má hotový krov i novou střechu. Aktuálně se renovuje starý zvon a příští rok nás čeká fasáda a parkové úpravy. Do centra Nemilkova se tak vrátí kultura i důstojné veřejné prostranství,“ popsal Pillár.

Za dlouhodobý úkol na několik let považuje odkanalizování obcí či vyřešení letitého problému s bývalým zemědělským areálem. V něm podle starosty v minulosti fungovalo problematické vrakoviště a teď je tam kamionové centrum, což pro obec představuje značnou dopravní zátěž.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stovka nájemníků musí pryč. Majitelce dluží milion, jeden ji úmyslně vytopil

Premium
Domy v Klíšské ulici v Ústí nad Labem, ze kterých se po ukončení nájemních...

Přes sto lidí ve dvou domech v Klíšské ulici v Ústí nad Labem se ocitlo bez nájemní smlouvy. Jde zejména o příjemce sociálních dávek. Koncem srpna kvůli prodeji domů obdrželi oznámení, že jejich...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Volby bez prezidenta? Možná je to tak lepší, zní v obci, kde žijí Pavel s manželkou

Premium
Černouček na Litoměřicku (říjen 2026)

Nadcházející volby proběhnou v Černoučku na Litoměřicku podle všeho jinak, než jak jsou místní v posledních letech zvyklí. Nepřijede dav novinářů, aby u volební místnosti a uvnitř čekal na prezidenta...

Pár prodával houby na parkovišti. Strážníci rázně zasáhli a vysvětlují proč

Nelegální prodej hub v Chomutově. Dvojice je nabízela v obchodní zóně....

Chomutovští strážníci zasáhli proti nelegálnímu prodeji hub. Na parkovišti obchodní zóny přistihli před několika dny muže a ženu, kteří houby prodávali z plastových krabiček. Dvojice k tomu však...

„Klidně zabrnkám na čarodějnicích.“ Starostové matadoři prozrazují, jak vydržet

Nejdéle sloužící starostové v Ústeckém kraji. Petr Pillár z Lišnice na Mostecku...

Dva nejdéle sloužící starostové v Ústeckém kraji nechybějí na kandidátkách ani v letošních komunálních volbách. Čtyřiašedesátiletý Bohuslav Kreuz z Vilémova na Chomutovsku, který starostuje od roku...

9. října 2026  6:20

Spolchemie rozjela novou výrobu, technologie vznikala roky a stála miliardy

Otevírání výrobní jednotky Spolchemie Zebra, kde vznikají látky pro chladicí...

Společnost Spolchemie, která vyrábí chemické látky pro průmysl, stavebnictví nebo energetiku, rozjela v areálu nedaleko centra Ústí nad Labem novou výrobu. V jednotce Zebra vznikají takzvané...

8. října 2026  17:20

Volby bez prezidenta? Možná je to tak lepší, zní v obci, kde žijí Pavel s manželkou

Premium
Černouček na Litoměřicku (říjen 2026)

Nadcházející volby proběhnou v Černoučku na Litoměřicku podle všeho jinak, než jak jsou místní v posledních letech zvyklí. Nepřijede dav novinářů, aby u volební místnosti a uvnitř čekal na prezidenta...

8. října 2026  17:08

Pár prodával houby na parkovišti. Strážníci rázně zasáhli a vysvětlují proč

Nelegální prodej hub v Chomutově. Dvojice je nabízela v obchodní zóně....

Chomutovští strážníci zasáhli proti nelegálnímu prodeji hub. Na parkovišti obchodní zóny přistihli před několika dny muže a ženu, kteří houby prodávali z plastových krabiček. Dvojice k tomu však...

8. října 2026  11:22

O šikaně, smrti, obtěžování. Zpověď plavkyně Svěcené pokřtil virtuos Svěcený

Studio DÍLNA, křest knihy Svěcená, 7. října 2026. Lucie Svěcená a Jaroslav...

Nezvykle otevřenou knižní zpověď plavkyně Lucie Svěcené ve středu v Praze pokřtil houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Zatím je spojuje jen přátelství a příjmení, umělec však pátrá po vzájemných...

7. října 2026  19:37,  aktualizováno  8. 10. 9:58

„Musíme se bránit.“ Starosta Moldavy škrtá voliče, jsou mezi nimi i kandidáti

Premium
Moldava v Krušných horách. Vlevo budova obecního úřadu.

Starosta krušnohorské obce Moldava na Teplicku vyškrtl krátce před komunálními volbami ze seznamu voličů 22 lidí. Mezi nimi jsou i tři kandidáti do zastupitelstva z konkurenčního uskupení. Podle...

8. října 2026  9:57

Lovosice promění ubytovnu na byty, mají pomoci i se sociálním začleňováním

Ubytovna v Nádražní ulici v Lovosicích se změní na byty. (září 2026)

Léta neopravovaná ubytovna v Nádražní ulici v Lovosicích se probouzí k novému životu. Město nechává v chátrající budově, kterou vlastní, za necelých 50 milionů korun vybudovat dvacet bytových...

7. října 2026  14:21

Válečníci zase mají chemii i energii. Šlape duo Vyoral - Houška, Štěrba (ne)udivuje

Děčínští basketbalisté děkují fanouškům.

Na jásání je ještě brzy, i když basketbaloví Válečníci vstoupili do nového ligového ročníku čtyřmi výhrami z pěti zápasů. Jedna věc je ale vidět už teď: v kabině je zpátky chemie, která v ní loni...

7. října 2026  10:14

Hákové kříže a slepice bez hlavy. Útok na muslimy v Teplicích zůstane bez trestu

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu...

Bez potrestání zůstane březnový útok na muslimskou obec v Teplicích. Na fasádu její modlitebny někdo tehdy nasprejoval hákové kříže. Ke dveřím navíc později kdosi pohodil slepici bez hlavy. Policii...

7. října 2026  8:42

Piráti hledají příbuzné obětí leteckého neštěstí. Na výročí odhalí pamětní desku

Hokejisté před zimním stadionem v prosinci 1956, než se smuteční pochod vydal...

Dojemný skutek hokejových Pirátů Chomutov. Ve švýcarském Wasterkingenu už brzy odhalí pamětní desku věnovanou svým obětem leteckého neštěstí z roku 1956 – a ještě pátrají po příbuzných, aby se...

7. října 2026  8:19

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Volby 2026 v Ústí nad Labem: kdo kandiduje na primátora

Voliči v Ústí nad Labem rozhodnou 9. a 10. října 2026 o složení zastupitelstva města, které sídlí v budově na Lidickém náměstí.

Komunální volby 2026 v Ústí nad Labem se konají 9. a 10. října a Ústečané v nich rozhodnou o obsazení 37 křesel v zastupitelstvu města. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9 volebních subjektů....

7. října 2026  8:11

Ústí pořídí další kremační linku. Mrtvých je tolik, že zaměstnanci nestíhají

ilustrační snímek

Ústí nad Labem vyhlásilo zakázku na pořízení třetí kremační linky do Nového krematoria. Kapacita zařízení už podle města nestačí, přibývá zemřelých. Nová linka má rozšířit provoz a umožnit jeho...

6. října 2026  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.