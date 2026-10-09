Recept obou komunálních matadorů na to, aby je práce po dekádách ve funkci nesemlela, je jednoduchý: neustále komunikovat s lidmi, umět si ze sebe udělat srandu a nebránit se novým věcem.
Než se stal Bohuslav Kreuz starostou Vilémova, obce v podhůří Doupovských hor se zhruba 600 obyvateli, pracoval jako stavbyvedoucí. „V našem katastru měla vzniknout obří skládka komunálního odpadu. Nelíbilo se nám to, a tak jsme s partou šli do voleb, abychom tomu zamezili. A povedlo se,“ zavzpomínal.
Obec tehdy trápila také dvacetiletá stavební uzávěra kvůli plánované těžbě uhlí v Pětipeské pánvi a chystané elektrárně. „Nespravovalo se nic, lidé vypouštěli vodu z van přímo na ulici. Během prvních čtyř let ve funkci jsme postavili novou kanalizaci, silnice i chodníky,“ ohlíží se.
Za více než tři dekády zažil ve funkci mnohé – od větrné smršti v místní části Blov až po každodenní rutinu. „Odchytávání zaběhlých psů je klasika. Lidé vám volají i o dovolené nebo o víkendu. Starosta na malé obci musí být na telefonu 24 hodin denně. Když někdo umře a je sám, musíte tam jít s koronerem,“ popsal některé povinností.
Po 36 letech nepřetržitého starostování se ale rozhodl říct dost. „Upřímně říkám, že už jsem vyhořelý. Papírování neuvěřitelně narostlo. Už v sobě nemám tu sílu a drajv věci rychle dotahovat. Rád bych žezlo v klidu předal mladším,“ přiznal otevřeně s tím, že svému nástupci přeje hlavně pevné nervy a podporující zastupitelstvo. V obci kandidují čtyři uskupení. Kreuz je na pátém místě kandidátky Obec pro vás.
„Plno věcí jsem dotáhli. V obci funguje obchod, školka, škola, dali jsme do kupy školní jídelnu, opravili sportovní halu. Je potřeba ale obec dál rozvíjet. I samotná budova radnice už by taky potřebovala opravu. Je také zapotřebí řešit protipovodňových opatření a odvodňovacích příkopů v okolních kopcích,“ dodal.
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Petr Pillár řídí obec Líšnice na Mostecku, pod kterou spadají i osady Nemilkov a Koporeč, od roku 1994, před tím působil jako místostarosta. Pokud je vám název Koporeč povědomý, nejde o náhodu. Právě odsud pochází proslulá odrůda zimní hrušky, lidově zvaná koprčka.
V obci se dvěma stovkami obyvatel kandiduje pod stranickou značkou ODS, jde o jedinou kandidátku. „Kandiduji za ODS a nemám jediný důvod to jakkoliv skrývat nebo se schovávat za nezávislé kandidátky. Lidé ve vsi mě znají, vědí, jakou politiku dělám a jak pracuji pro obec,“ má jasno.
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Práce pro obec ho podle jeho slov naplňuje i po třiceti letech. „Baví mě to na sto procent. Kdybych tvrdil něco jiného, lhal bych. Pokud vás práce nezlomí psychicky ani fyzicky, děláte ji rád,“ řekl Pillár, který sám sebe s nadsázkou označuje za mírného exhibicionistu. „Nesmí vám vadit udělat si ze sebe srandu, zahrát lidem u ohně na čarodějnice nebo si na masopust obléct masku prasete. Když jste uzavřený introvert, uděláte jen povinnou úředničinu a zbytek jde mimo vás.“
Na rozdíl od mnoha kolegů si Pillár nestěžuje ani na rostoucí digitalizaci. „Jsem generace odkojená tlačítkovými telefony. Pamatuji na úřadě na náš první počítač z 90. let, stál neuvěřitelných 90 tisíc korun. Dnes sice papír nahradily e-maily a datové schránky, ale princip zůstává. Technologie mě udrží ve střehu a nedovolí mi zakrnět,“ vysvětlil.
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A jaký je jeho recept na to, jak ve funkci vydržet. „Zaplaťpánbůh jsme u nás neměli žádné extrémní politické potyčky ani nařčení,“ uzavřel.
K úspěšným projektům, které se nyní realizují, řadí obnovu kaple sv. Jana a Pavla ve vsi Nemilkov. Vzniká na místě původní kaple, která byla zničena v 70. letech minulého století, kdy měla celá vesnice ustoupit těžbě uhlí. Chátrající kaplička byla tehdy zdemolována, osada ale nakonec zůstala. Před časem se místní rozhodli kapli obnovit a vrátit do ní chtějí i zvon, který se podařilo před zničením zachránit.
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„Dnes už kaple stojí, má hotový krov i novou střechu. Aktuálně se renovuje starý zvon a příští rok nás čeká fasáda a parkové úpravy. Do centra Nemilkova se tak vrátí kultura i důstojné veřejné prostranství,“ popsal Pillár.
Za dlouhodobý úkol na několik let považuje odkanalizování obcí či vyřešení letitého problému s bývalým zemědělským areálem. V něm podle starosty v minulosti fungovalo problematické vrakoviště a teď je tam kamionové centrum, což pro obec představuje značnou dopravní zátěž.