Neumíme si udělat dobré PR, hodnotí výsledek voleb lídr ODS na Ústecku

ODS přišla v krajských volbách o jeden mandát. Říkáte, že to není vina ODS, ale neúspěch jde za krajskými kandidáty strany. Co jste udělali špatně?

Nedokázali jsme lidem dobře vysvětlit, co jsme všechno udělali. Prostě si neumíme udělat dobré „píárko“. Z výsledku jsem zklamaný.

Jaký výsledek jste očekával?

Já jsem si přál, abychom si udrželi osm zastupitelů.

Do volebního štábu ANO jste dorazil v sobotu večer jako první ze všech lídrů stran, které se do krajského zastupitelstva dostaly. Jaké koaliční podmínky jste vítězi voleb předložil?

Hnutí ANO nás pozvalo jako první, protože nás berou jako koaličního partnera. Postupně si pozvali i další s tím, že si udělají rešerši a dají nám vědět. Bavili jsme se o tom, jestli bude možná koaliční spolupráce. Předpokládám, že další jednání budou následovat.

A je koaliční spolupráce možná? S hnutím ANO se znáte, vedli jste kraj spolu v minulém volebním období. S kým byste do koalice určitě nešel?

Kdyby to bylo postavené na širší koalici, tak pro nás je nepřijatelné STAČILO!, neboli komunisté, a SPD. Další podmínky jsme si nekladli, nejsme v pozici, abychom si je kladli.

Máte vy osobně zájem o udržení postu náměstka hejtmana?

Nejsem v pozici, že bych si chtěl něco udržet. Uvidíme, jak to bude.

Pokud se na koaliční krajské vládě dohodnete, co pro vás bude prioritou?

Rád bych pokračoval především v práci v sociální oblasti. Například jsme rozjeli dotační podporu sociálního podnikání, což je způsob, jak řešit dlouhodobě nezaměstnané z řad tělesně či zdravotně postižených. Dále podporujeme Klokánky či rozvoj péče o klienty s poruchou autistického spektra.

Neuspěl jste ve volbách do Senátu na Chomutovsku. O druhé místo jste se přetahoval s dosavadním senátorem Přemyslem Rabasem. Jak to hodnotíte?

To se dalo čekat. Když jsem sčítání sledoval, věděl jsem, že mě Přemek přeskočí. Bohužel jsme si voliče vytloukali navzájem. Nicméně pro mě je důležité, aby v druhém kolem vyhrál, a vyjádřil jsem mu podporu. Je mi milejší Přemek Rabas než komunistický ředitel autobusu (s Rabasem postoupil do druhého kola Jaroslav Komínek – pozn. red.).