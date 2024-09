Předchůdci o ghettech jen žvanili. Za nás se ledy pohnuly, říká jednička ODS

V krajských volbách před čtyřmi lety jste díky voličům získali osm mandátů v krajském zastupitelstvu, jste ve vedení kraje, vy sám jste náměstkem hejtmana. Co je podle vás letošním hlavním tématem, kterým voliče přesvědčíte a mandáty obhájíte?

Především jsme čtyři roky nezaháleli a v oblastech, které nám byly svěřeny, vykonali kus poctivé práce, která je za námi vidět. V mém případě je to sociální oblast včetně podílu na přípravě nové legislativy k sociálně vyloučeným lokalitám, u kolegů pak hospodaření kraje, rozsáhlé investice, náprava vnitřního dluhu z minulých let u našich příspěvkových organizací, oprava infrastruktury, podpora malých a středních podnikatelů a řada nových dotačních titulů směřujících k rozvoji kraje a lepšímu životu našich občanů.

Jiří Kulhánek Je mu 62 let.

Momentálně je náměstkem hejtmana Ústeckého kraje.

Původním povoláním je učitel, vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem.

V politice působí od roku 1989.

Deset let byl přednostou okresního úřadu v Chomutově, poté dvacet let starostou Kadaně.

Celý život sportuje, hraje volejbal, jezdí na kole. Rád zahradničí a sbírá pohlednice Kadaně.

A jaká další témata jsou pro vás zásadní?

Mezi zásadní témata patří rozvoj kraje, podpora mladých lidí, aby zůstávali v regionu, školství, podpora živnostníků, podpora rozvoje venkova, zdravotnictví a nad tím vším ční efektivní hospodaření s veřejnými prostředky.

Máte na starosti sociální oblast. Co se vám podařilo na krajské úrovni v této oblasti dotáhnout?

Především jsme se zaměřili na opravdu potřebné, kteří si nemohou sami pomoci, jako například zásadní rozšíření služeb pro postižené s poruchou autistického spektra, sociální podnikání pro mentálně a zdravotně postižené, kteří se socializují a zapojují v rámci svých možností do života, postupné rozvolňování velkokapacitních lůžkových zařízení na menší komunitní bydlení, kde se klienti mohou cítit jako lidé a dělat velké pokroky.

Zároveň i ve spolupráci s obcemi se nám daří podílet se na přípravě legislativy s cílem eliminovat sociálně vyloučené lokality. Po mnoha letech, kdy nám nebylo dopřáno sluchu a naši předchůdci o vyloučených lokalitách jen žvanili a pořádali výlety do lokalit jako na safari, se ledy pohnuly. Zákon o dostupném bydlení prošel prvním čtení v parlamentu a druhý zákon o úpravě sociálních dávek na principu zásluhovosti půjde na podzim do vlády. Měl jsem a mám stále možnost se na přípravě těchto legislativních změn podílet, čehož plně využívám, kde se dá.

Kromě jedničky na krajské kandidátce usilujete na Chomutovsku také o senátorské křeslo. Proč? Krajská politika vás už nebaví?

Důvodem je zejména snaha dotáhnout legislativní změny v sociální oblasti k úspěšnému cíli. A Senát je instituce, kde se dá na vše dohlídnout a nenechat vymyslet paskvil, který nám nebude k užitku.

Co když uspějete v krajských i senátních volbách?

Nejsme favorit voleb. A i kdyby se to náhodou podařilo, upravím si své pracovní aktivity tak, abych v Senátu byl platný, aktivní a efektivní.

Myslíte, že by si ODS mohla po korupčním skandálu Marka Hrabáče, který byl kandidátem na hejtmana za ANO, sáhnout na lepší výsledek než před čtyřmi lety?

Nemyslím si, že by korupční aféra Marka Hrabáče nějak zásadně ovlivnila výsledek krajských voleb pro ANO. Každopádně my jsme za ODS v žádné aféře za čtyři roky nefigurovali, a naopak ve svých gescích udělali pořádný kus práce. Uvidíme, do jaké míry to občané vnímali.

Čím přesvědčíte voliče, aby dali hlas právě ODS?

Slušností, dobrými výsledky, pracovitostí. Volič si může vybrat, jestli chce mít na kraji pracanty, nebo nemakačenka.

Pokud v krajských volbách uspějete, se kterou stranou nebo hnutím jste připraveni jít do koalice?

Pokud uspějeme a budeme mít dostatečný koaliční potenciál, tak samozřejmě budeme rádi spolupracovat s těmi, kterým opravdu záleží na rozvoji kraje a nemlátí jen prázdnou slámu.

A naopak, kdo je pro vás nepřijatelný?

Nepřijatelné jsou extremistické strany, jejichž zástupci sice nic nevymyslí, zato vynikají vytrvalým kňouráním za účelem zisku korýtka. A když se pak ke korýtku nakonec dostanou, tak se jen rozhlíží po výhodách, protože kapacitu něco vytvářet bohužel nemají. Nakonec o tom je i naše volební heslo: Slušnost a pracovitost proti lenosti a hlouposti.