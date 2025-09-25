Superdávka je výrazný úspěch vlády, říká krajský lídr SPOLU Kučera. Omezil by Airbnb

Jan Veselý
  16:43
Podle poslance Michala Kučery, lídra SPOLU v Ústeckém kraji, vláda premiéra Fialy zvládla svou práci. Zvlášť s ohledem na fakt, že převzala zemi „po Babišově rozhazování a Havlíčkově neřešení energetiky“ v bídném stavu. V předvolebním rozhovoru se vyjadřuje i k řešení situace kolem emisních povolenek či nedostatku bytů.

Michal Kučera. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

SPOLU je součástí vládní koalice, která tu vládla celé volební období. V čem „vaše“ vláda vyhrála a v čem podle vás prohrála?
Vláda Petra Fialy jednoznačně dokázala zvládnout krize, které ji hned zpočátku volebního období potkaly - ruská agrese na Ukrajině, na ni navazující uprchlická vlna, energetická krize a nedostatek plynu a ropy, ohrožení dodávek potravin, rostoucí inflace. A nemusím jistě připomínat, v jakém stavu zemi zdědila - prázdné plynové zásobníky po Havlíčkovi, stejně tak rostoucí ceny energií po krachu Bohemia Energy a nastartovaná inflace po plošném rozhazování peněz Babišovy vlády. To vše se podařilo zvládnout.

Ceny energií klesají, stejně tak ceny pohonných hmot, inflace klesla a je kolem 2,5 procenta, ceny potravin šly dolů. A přitom se podařilo investovat. Třeba do dopravních staveb se investuje v historické výši, to ostatně vidíme třeba na dálnici D7, která se už staví v plném rozsahu a brzy bude dokončena. A co se nepovedlo? Rozhodně jsme měli vše lépe komunikovat, vysvětlit lépe lidem, co se děje a jak vše budeme řešit. Krizi zneužili extrémisté k tomu, aby vystrašili lidi a tomu strašení jsme měli taky zabránit. To vidím jako naši chybu.

Zastavil bych se u dvou kauz, a to je Dozimetr a bitcoinová aféra. Jak tyto dvě záležitosti vidíte vy?
Já jsem realista. Kauzy se budou objevovat každé volební období. Důležité pro mě je, aby strany dokázaly správně tyto kauzy řešit. Proto oceňuju, že Pavel Blažek okamžitě odstoupil z postu ministra spravedlnosti a už nekandiduje. Zda skutečně došlo k překročení zákona, to musí vyšetřit policie. Věřím, že to vyšetří rychle a nebude se to táhnout deset let, jak bohužel bývá časté. Jinak z mého pohledu neměl Blažek dar převzít, jakkoliv byl jeho úmysl čistý.

K Dozimetru... Moc nevím, beru to jako pražskou kauzu, která se týká zejména hnutí STAN. Věřím, že vše bude co nejdříve uzavřeno a my budeme mít jasno, o co vlastně šlo.

Z vlády odešli Piráti. Dovedete si představit klidnou domluvu na případné spolupráci s nimi po těchto volbách?
Dovedu. Piráti jistě patří k demokratické části naší politické scény, jakkoliv můžeme občas kroutit hlavou nad některými jejich „socialistickými“ nápady, třeba s byty nebo dopravou. V tom hlavním se ale shodneme, v hodnotové politice, ve směřování naší země a v pevném ukotvení naší republiky v NATO a EU. Trochu mě jen štve, že si teď Piráti do nás kopnou častěji než do Babiše a spol. Ale to beru jako součást volební kampaně.

Co říkáte na prohlášení STAN a Víta Rakušana, které se týká jeho premiérských ambicí?
Tak asi žádný lídr nemůže říct, že nechce vyhrát. V minulých volbách měl podobné ambice i Ivan Bartoš. Já věřím, že Piráti i STAN budou součástí nové vládní koalice pod vedením předsedy Fialy.

Pojďme na témata. Jste pro rychlé zavedení eura? Proč ano, proč ne?
Euro se už v Česku postupně zavádí. Zavádí ho firmy, pro které je výhodné účtovat v eurech, platit mzdy v eurech a neřešit věčně kurzové rozdíly. Exportní byznys, který tvoří velkou část naší ekonomiky má jasno. Proto bych chtěl euro i já. Situace však není tak jednoduchá. Abychom mohli euro plně zavést a odejít od koruny, musí to mít podporu více než poloviny českých občanů. A to u nás euro nemá ani zdaleka. Euro se podařilo zavést Chorvatům a Bulharům, ale tam to taky lidé skutečně většinově chtěli. V tom je mezi námi rozdíl. I když se vládě Petra Fialy podařilo výrazně zlepšit ekonomiku, takže plníme kritéria nutná pro vstup do eurozóny, musíme lidem výhody eura lépe vysvětlit, aby ho přijali za své.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Slovenský expremiér podpořil Fialu

Jaký recept máte pro mladé při řešení jejich bytové situace? Nájmy rostou, vlastní byty či domy nejsou úplně dostupné?
Chceme podpořit využití brownfieldů nejen pro bydlení, ale i pro občanskou vybavenost, což pomůže revitalizovat opuštěné oblasti a rozšíří nabízené možnosti. Usnadnění převodů těchto ploch v územních plánech a zjednodušení povolovacích procesů umožní rychlejší vznik nových projektů.

Dále plánujeme vytvořit katalog projektů na klíč s předpřipravenou dokumentací, což výrazně urychlí proces povolení stavby a samotnou výstavbu domů. Vyřešení nepovedené digitalizace stavebního řízení odstraní zbytečné překážky a umožní efektivnější postup pro všechny, kteří se rozhodnou pro vlastní bydlení. Velkou pozornost věnujeme podpoře družstevního bydlení, které představuje dostupnou formu vlastnického bydlení. Odstraněním složité byrokracie a úpravou podílů chceme umožnit rozvoj nových družstev, kde mladí získají možnost podílet se na vlastnictví nemovitosti za příznivějších podmínek.

Neméně důležité je využití státních pozemků pro výstavbu dostupného nájemního bydlení s nižšími nájmy. Takto bude možné efektivně využít nepotřebný majetek státu a nabídnout mladým cenově přijatelné možnosti bydlení, nájemní a družstevní bytů.

Lze podle vás omezit spekulanty s byty třeba nějakým zdaněním?
V Česku je populární investovat do bytů a do nemovitostí obecně. Já jsem proti omezování vlastnictví bytů nějakým počtem. Rozhodně bych nechtěl, abychom lidem říkali, kolik bytů může člověk vlastnit, a porovnávali to třeba s počtem dětí. Protože i takový nápad se tady u některých stran objevil. Co bych výrazně omezil, je využívání bytů na krátkodobé nájmy, tedy model Airbnb. Je prostě rozdíl mezi pronájmem bytů pro studenty na školní rok a nájmem na víkend. Ty krátkodobé nájmy totiž dělají výrazné problémy ostatním nájemníkům v domě, měly by mít tedy svá pravidla, která budou přísnější.

Jiný příběh je spekulace s byty ve vyloučených lokalitách. Tomu se teď podaří zabránit i vznikajícími cenovými mapami, kde by se ceny stanovovaly podle cen v místě obvyklých. Chtěl bych, aby do jejich tvorby mohli výrazně promlouvat místní zastupitelé, kteří mají nejlepší místní znalost.

Lze podle vás ztížit situaci obchodníkům s chudobou, což je tady v Ústeckém kraji asi silnější téma, ne?
Už jsem to částečně zmínil v předchozí odpovědi. Jde o cenové mapy s cenami v místě obvyklými. Spekulanti s byty žijí z rozdílu mezi skutečným nájmem a „tabulkovým nájmem“, který se určuje podle počtu obyvatel a je stejný v celé republice. Zavedením cenových map přestane být rázem spekulace s byty pro jejich majitele zajímavá.

Zmínil bych ještě nový zákon o dávce státní sociální pomoci, takzvané „jednotné dávce“, který slučuje čtyři dosud existující dávky - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Bude zavedena jedna nová „superdávka“, která zohlední vše, na co má daná domácnost nárok. Dávka je vysoce motivační, zohledňuje třeba snahu žadatele si najít práci. Tuto změnu vyplácení dávek považuju za výrazný úspěch vlády Petra Fialy.

Stále větší strach jde z emisních povolenek. Jak budete řešit dopad na obyvatelstvo v případě, že budete dál vládnout?
Emisní povolenky skutečně nenaplňují to, co se od nich očekávalo. Mám tedy na mysli zejména nové povolenky ETS 2. Povolenky měly motivovat k přechodu od emisních technologií k těm bezemisním. Ale v tuto chvíli se třeba u dopravy nenabízí žádné konkurenceschopné bezemisní varianty, zejména v hromadné dopravě. A kompenzace nákladů z peněz vybraných za povolenky mi přijde jako úplný socialistický úlet. ETS2 chceme odložit, zastropovat a upravit jejich platnost. Věřím, že se to podaří, vládě Petra Fialy se už podařilo dát dohromady devatenáct zemí, které počtem obyvatel tvoří většinu, která chce špatně nastavené emisní povolenky změnit.

Jaký výsledek SPOLU očekáváte ve volbách v rámci republiky a jaký výsledek by vás uspokojil v Ústeckém kraji? Přepočtěme to v kraji třeba na mandáty.
Samozřejmě bychom rádi obhájili výsledek z minulých voleb. U nás v kraji to znamená tři poslanecké mandáty. V kampani potkáváme spoustu lidí, objeli jsme už celý kraj, nevyhýbáme se regionům, které nejsou pro pravici zrovna příznivé. A přesto všude potkáváme lidi, kteří nás podporují a přejí nám dobrý výsledek. To mi taky dává naději, že i v našem kraji dosáhneme dobrého výsledku.

Je podle vás možné, že by se SPOLU spojilo s ANO a dohodlo na vládě po volbách?
To skutečně nevidím reálně. U koalice SPOLU to vylučuju. Na druhou stranu je naprosto nutné hledat shodu v zásadních tématech, jako je třeba obrana a bezpečnost naší země. Tak jako to je třeba v Polsku, kde v této oblasti opozice a koalice pracují společně a ve shodě. To bych chtěl, aby bylo i u nás.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

