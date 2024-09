Vítězné ANO v Ústeckém kraji chystá schůzky, o koalici má být jasno na konci týdne

„Beru to tak, že pan Brabec, který bude určitě hejtmanem, tady s námi ty uplynulé čtyři roky nebyl. Tak si mapuje terén a zjišťuje, kdo, co a jak dělá. Myslím, že to je seriózní přístup,“ uvedl Jiří Kulhánek, lídr kandidátky ODS.

První „oťukávací“ setkání s Richardem Brabcem absolvoval už v sobotu, termín dalšího setkání ještě stanoven nebyl. „ANO suverénně vyhrálo a do koalice si může vybrat kohokoliv. Myslím, že se za naši práci na kraji za uplynulé čtyři roky stydět nemusíme. Že to voliči neocenili, je naše chyba,“ dodal.

Na další schůzku s hnutím ANO čekají i Starostové pro Ústecký kraj. „Mám akorát zprávy, že se pořád rozhodují. V tuto chvíli nevíme, jestli dostaneme nabídku být koaličním partnerem,“ sdělil Jan Papajanovský, lídr kandidátky.

Za určitých okolností jsou Starostové připraveni stát se koaličním partnerem. „V případě, že bychom dostali nabídku gescí, které nám umožní dobře realizovat naše programové priority, tak do koalice půjdeme. Pokud nedojde ke shodě, jsme připraveni jít do opozice a nebudeme s tím mít žádný problém,“ vysvětlil Papajanovský s tím, že je zatím předčasné konkretizovat, o jaké posty by měli zájem.

Na další setkání čeká i Oldřich Bubeníček, jednička kandidátky Stačilo!. „Od ANO od sobotního večera, kdy jsme se s nimi setkali ve volebním štábu, žádné další informace nemáme. Pouze nám řekli, že se ozvou počátkem týdne, jak se rozhodli, ale zatím nic,“ zmínil Bubeníček.

S čím za vítězným ANO na setkání šli, nechtěl příliš specifikovat. „My si nemůžeme moc vyskakovat, když máme pět mandátů. Vyslechli jsme si jejich názor, předložili jsme náš návrh, s čím bychom mohli případně pomoct v koalici nebo v širším vedení kraje. Neformálně jsme mluvili o tom, jaké posty bychom případně byli schopni obsadit. Ono z toho stejně asi nic nebude,“ myslí si Bubeníček.

O tom, s kým hnutí ANO vytvoří koalici, bude podle pravděpodobného hejtmana Brabce rozhodnuto do konce týdne. „Jednání se stranami, které ve volbách uspěly, budou probíhat minimálně do pátku. V tuto chvíli nás nic nenutí, abychom koalici uzavřeli dnes nebo zítra. V každém případě naši partneři můžou počítat, že se určitě se všemi znovu tento týden potkáme. S některými už máme stanovené termíny, další budeme teprve kontaktovat,“ vysvětlil.

„Kdyby nás k tomu něco urgentně nutilo, asi bychom koalici mohli uzavřít dřív. V tuto chvíli ale není důvod nic uspěchat,“ dodal s tím, že na dalších schůzkách budou s možnými koaličními partnery diskutovat o některých věcech ve větším detailu. „Když si v tuto chvíli řekneme, že koaliční jednání uzavřeme do konce týdne, musí být jasné gesce a konkrétní jména,“ poznamenal Brabec.