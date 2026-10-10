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Výprask ANO v Ústí. Tohle jsme nečekali. Voliči nám to sečetli, říká lídr

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  20:34

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Tomáš Hrubý má podle představ ústeckého ANO nahradit současného primátora Petra Nedvědického. Pod Nedvědickým ANO zvítězilo v minulých volbách. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Ve štábu ANO v Ústí nad Labem panuje mizerná nálada. Doslova pohřební. Tohle nikdo nečekal. Strana po letech skončí ve vedení města, nezískala ani třetinu hlasů, co první Jedno Ústí, které má nově nadpoloviční většinu na magistrátu. Lídr ANO Tomáš Hrubý, který měl nahradit dlouholetého primátora Petra Nedvědického, neskrývá velké zklamání.

Výsledky voleb 2026

Takový výsledek jste neočekávali, že?
Určitě ne. Je to pro nás absolutní zklamání. Do voleb samozřejmě jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale prohra je jasná a musíme se z ní poučit. Výsledek určitě zanalyzujeme, takový jsme ale nečekali.

Jaká je momentálně nálada? Ve štábu máte úplné ticho, nikdo nemluví.
Porážka je drtivá. Samozřejmě to na nás zanechalo následky, ale musíme se z toho oklepat a jít dál.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
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Uvažovali jste o vytvoření koalice nebo spolupráci s dalšími stranami?
Nejdříve jsme samozřejmě čekali na výsledky voleb. Ty dopadly tak, jak dopadly, takže si myslím, že tato otázka, tedy nějaká koalice, teď není namístě ani na pořadu dne.

Výsledky voleb: Nevídaný úspěch na severu Čech. Jedno Ústí zválcovalo konkurenci

Co podle vás mohlo být důvodem takového volebního výsledku?
Myslím si, že je to určitý odraz dlouhodobější nálady v našem městě. Voliči nám to zkrátka sečetli. Osobně jsem přišel do nového prostředí, byl jsem novou tváří a snažil jsem se bojovat jako lev, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Nevyšlo to. Pro mě osobně to byla velká životní zkušenost. Jak říkám, všechno si zanalyzujeme a uvidíme, co bude dál. Určitě ale neskládáme zbraně.

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