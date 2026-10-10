Takový výsledek jste neočekávali, že?
Určitě ne. Je to pro nás absolutní zklamání. Do voleb samozřejmě jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale prohra je jasná a musíme se z ní poučit. Výsledek určitě zanalyzujeme, takový jsme ale nečekali.
Jaká je momentálně nálada? Ve štábu máte úplné ticho, nikdo nemluví.
Porážka je drtivá. Samozřejmě to na nás zanechalo následky, ale musíme se z toho oklepat a jít dál.
Volby 2026 OBRAZEM
Uvažovali jste o vytvoření koalice nebo spolupráci s dalšími stranami?
Nejdříve jsme samozřejmě čekali na výsledky voleb. Ty dopadly tak, jak dopadly, takže si myslím, že tato otázka, tedy nějaká koalice, teď není namístě ani na pořadu dne.
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Co podle vás mohlo být důvodem takového volebního výsledku?
Myslím si, že je to určitý odraz dlouhodobější nálady v našem městě. Voliči nám to zkrátka sečetli. Osobně jsem přišel do nového prostředí, byl jsem novou tváří a snažil jsem se bojovat jako lev, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Nevyšlo to. Pro mě osobně to byla velká životní zkušenost. Jak říkám, všechno si zanalyzujeme a uvidíme, co bude dál. Určitě ale neskládáme zbraně.