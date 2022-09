Ústecký kraj ovládlo ANO. Za SPD uspěl žalobce, který pomohl exsenátorovi

V Ústí nad Labem získalo vítězné ANO 29 procent hlasů. Výsledkem je víc mandátů než před čtyřmi lety. Do nového zastupitelstva se v Ústí dostalo šest subjektů, oproti minulému složení je to o dva méně.

Výsledky pro vaši obec

„Domnívám se, že pro dobré fungování koalice je vždy lepší, pokud je stran méně než více. Jejich programy bývají daleko více konzistentní. Pro sestavení koalice nevylučuji nikoho ze subjektů, kteří se dostali do koalice města. Je to otázka vyjednávání, porovnání našich programů a priorit,“ uvedl stávající primátor Petr Nedvědický (ANO).

Druhé skončilo hnutí PRO!Ústí s 16 procenty hlasů, třetí SPD 11 procenty, čtvrtá ODS s 9 procenty, páté Vaše Ústí a šesté UFO dostalo přibližně osm procent hlasů.

Chomutov: Billboard na domě kmotra Nováka

Komunální volby v Chomutově vyhrálo ANO se stávajícím primátorem Markem Hrabáčem. Z pětatřiceti zastupitelů získalo třináct mandátů a volilo jej 29,73 procenta voličů.

„Moc děkuji všem, kteří k volbám vůbec přišli, a především těm, kteří nám dali hlas. Třináct mandátů je velká zodpovědnost a budeme pokračovat v započaté práci,“ uvedl krátce po zveřejnění výsledků Hrabáč. On sám získal nejvyšší počet preferenčních hlasů – 3 375.

Druhé PRO Chomutov s lídrem Marianem Bystroněm má s 14,95 procenty šest mandátů.

Pět mandátů má SPD, která kandidovala s podporou PRO (stranu volilo 13,3 %). Za tuto kandidátku se do zastupitelstva dostal také bývalý bývalý žalobce Ladislav Kosán. Pikantní je, že SPD s podporou PRO mělo billboardy také na domech rodiny Alexandra Nováka, mimo jiné i na nejvyšší budově ve městě, tzv. Armebetonu. Novákovi Kosán před sedmi lety pomohl z vězení. Bývalý senátor si tehdy odpykával čtyřletý trest za přijetí úplatku 42 milionů korun.

„Po skončení profese státního zástupce a odchodu do důchodu jsem se rozhodl podílet se na veřejném životě v Chomutově,“ psal o sobě Kosán na Facebooku.

Lídrem kandidátky je Zdeněk Vaňkát. Zdeňka Vaňkáta před lety zatkla police v souvislosti s případem plánované loupeže, kterou údajně chystal balkánský gang ve vile pražského politika Rudolfa Blažka. Balkánci prý plánovali, že z trezoru ve vile získají osm milionů eur v hotovosti, tedy přes 220 milionů korun. Kriminalisté měli v gangu informátora. Vaňkát tehdy pracoval jako řadový kriminalista v Praze. Podle obžaloby měl krýt gangu záda. Soud ale obžalobu smetl ze stolu s tím, že šlo o policejní provokaci. Vaňkát pak vysoudil od státu odškodnění.

Volebním manažerem uskupení je Matěj Drbohlav. Ten v současné době čelí u Okresního soudu v Chomutově obžalobě, že objednal žhářský útok na vůz, který patří rodině náměstka chomutovského primátora Davida Dindy (Nový Sever).

Pět mandátů má také Nový Sever (12,47 %). Po dvou mandátech získali Starostové a nezávislí (6,15 %) a KSČM (6,03%). Nováčkem v zastupitelstvu je Chomutovská koalice (5,9%), která získala dva mandáty.

Nyní ve městě vládne ANO s Novým Severem a KSČM, dohromady mají v zastupitelstvu 20 mandátů. Kdo složí novou vládu není v tuto chvíli jasné. „O koalici se budeme bavit se všemi, dopředu nikoho nevylučujeme. Uvidíme, jak se jednání vyvinou a kde najdete programové shody,“ řekl Hrabáč.

Ze zastupitelstva vypadla ODS, která neobhájila dva mandáty. Vypadla také ČSSD, která ale tentokrát kandidátku vůbec nesestavila. Do zastupitelstva se nedostala další tři uskupení: Správná volba PRO Zdraví a Sport, Za bezpečný domov a Moderní společnost.

Litoměřice: Kometa jménem Naše Litoměřice

V Litoměřicích možná po mnoha letech končí ve vedení města ODS. Vítězem letošních voleb se stalo hnutí ANO následované novým uskupením Naše Litoměřice. ODS skončila až na třetím místě.

„Že jsme vyhráli volby, za to musíme v prvé řadě poděkovat voličům. Získali jsme sedm mandátů, tedy stejně jako v minulých a předminulých volbách. Vítězi jsme se stali proto, že ODS řadu mandátů ztratila. Za největší překvapení litoměřických voleb považujeme sdružení nezávislých kandidátů Naše Litoměřice, kteří se z nuly dostaly na sedm mandátů, protože sebrali protestní hlasy,“ komentuje velební výsledek lídr kandidátky ANO Radek Löwy.

„Jsme velice překvapeni, protože takovýto výsledek jsme nečekali. Získali jsme stejný počet mandátů jako vítězné uskupení, což je mnohem více, než jsme předpokládali,“ řekl Petr Panaš z uskupení Naše Litoměřice. „Vyplnili jsme nějakou mezeru ve voličských očekáváních na místní komunální úrovni. Lidé si zřejmě řekli, že už nechtějí současnou vládní koalici. Po dlouhých letech se ODS propadla na třetí místo a my jsme je předehnali. Je vidět, že lidé chtějí nějakou změnu,“ dodává.

Most: Vládnoucí hnutí jasně vyhrálo

V Mostě s přehledem vyhrálo současné vládnoucí hnutí ProMOST (41 procent hlasů). Druhé bylo hnutí ANO s 20 procenty.

„Naši voliči nám vystavili hezké vysvědčení. Zisk nad 40 procent jsem nečekal. Předpokládal jsem, že budeme obhajovat nějakých šestnáct sedmnáct mandátů. Nakonec jich máme 21. Je to jen důkaz toho, že naše práce má smysl a že jí zřejmě děláme dobře,“ uvedl dosavadní primátor Mostu a volební lídr hnutí ProMOST Jan Paparega.

Co se týče možné budoucí koalice, nevylučuje Paparega zatím žádného ze soupeřů. „Deklarovali jsme to již před volbami. Chceme mluvit se všemi, kteří se dostanou do zastupitelstva. Chceme se pobavit o programové a lidské shodě tak, abychom mohli Most posouvat dál. Máme tu významné projekty, které je potřeba nastartovat. Ať už je to rekonstrukce celého centra města, ale i další segmenty. Máme spoustu dotačních peněz a připravených projektů,“ doplnil Paparega s tím, že zřejmě v příštím týdnu bude mluvit se všemi politickými subjekty, které se dostanou do mosteckého zastupitelstva. „Věřím, že s někým najdeme společnou řeč a vytvoříme stabilní koalici, která bude fungovat další čtyři roky,“ uzavřel.

Teplice: Konec nadvlády ODS

Také v Teplicích možná na postu primátora skončí politik ODS. Vyhrálo tu totiž také hnutí ANO. „Přiznám, že jsem očekával, že bychom mohli dosáhnout na dobrý výsledek. Ale nečekal jsem, že se můžeme udržet na úplné špici. Zatím je předčasné spekulovat o sestavení nějaké koalice. Myslím, že tak jak měly Teplice dosud nastavené vedení, tak fungovalo velmi dobře. Jednat budeme určitě se všemi demokratickými stranami,“ sdělil lídr vítězné kandidátky Jiří Štábl z ANO. K tomu, zda vystřídá Hanzu v křesle primátora, se před jednáním s ostatními stranami nechtěl vyjadřovat. „To je předčasné,“ řekl.

Děčín: Stávající primátor se sejde s každým

V Děčíně hnutí ANO obhájilo pozici nejsilnější strany. Získalo více než dvojnásobný počet hlasů než SPD, která skončila na druhé příčce. „Se vší pokorou a úctou děkuji všem voličům, kteří ocenili to, jak jsme se chovali ty čtyři roky, kdy jsme měla Děčín v rukou. Je to pro nás veliký závazek, abychom voliče ty další čtyři roky nezklamali,“ řekl současný primátor a lídr kandidátky ANO Jiří Anděl.

O budoucí koalici se bude teprve jednat. Anděl tvrdí, že nikoho nevynechá. „Voliči nějak rozdali karty a my v tom pořadí půjdeme. Jak jsem slíbil před volbami, sejdu se s každým lídrem, který měl tu čest se do zastupitelstva dostat,“ sdě¨lil.

Louny: Výsledky mě mrzí, řekl starosta

Sčítání výsledků v Lounech se protáhlo, počítalo se ještě krátce před 22. hodinou. Volby vyhrálo hnutí ANO s více než 24 procenty.

„Výsledek je to fenomenální. Nikdo z nás to nečekal. S kolegy jsme se shodli, že voliči chtějí změnu,“ uvedl lídr kandidátky Milan Rychtařík s tím, že jednat o budoucí koalici chtějí ale se všemi. „Nikdy jsme dopředu nikoho nevylučovali. Půjdeme s tím, kdo chce pro Louny změnu,“ dodal Rychtařík.

Druhé skončilo uskupení Pro lepší Louny starosty Pavla Jandy s více než 16 procenty. „Oproti minulým volbám jsme vyrostli, ale celkově mě výsledky, kdy vyhrálo ANO a uspělo SPD, mrzí,“ uvedl ve chvíli, kdy bylo známé pořadí kandidátek, ale ne rozložení mandátů.

Třetí se umístila ODS s více než 12 procenty, čtvrtá SPD s téměř 10 procenty. Do zastupitelstva se dostaly i tyto kandidátky – Unie pro sport a zdraví, Lounští patrioti, ČSSD a Louny společně - Koalice Pirátů, nezávislých a Zelených. Do zastupitelstva nebyli zvoleni komunisti a KDU-ČSL.