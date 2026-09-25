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Opravy trvají věčnost. Chceme tým, co závady vyřeší hned, říká lídr Richard Matiašek

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  11:30
Richard Matiašek je lídr kandidátky Zdraví Sport Vzdělání. V Ústí by uskupení...

Richard Matiašek je lídr kandidátky Zdraví Sport Vzdělání. V Ústí by uskupení chtělo skončit na třetím či čtvrtém místě. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Magistrát města Ústí nad Labem
Pohled na ústecké labské mosty a čtvrť Střekov s továrnou Setuza z Větruše
Pohled na centrum Ústí nad Labem
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
21 fotografií
Lídr uskupení Zdraví Sport Vzdělání Richard Matiašek cílí v Ústí nad Labem na sedm až deset procent hlasů. Pro městské obvody žádá desítky milionů navíc na opravy chodníků či osvětlení. V předvolebním rozhovoru vysvětluje, proč je nutné zrychlit údržbu města, jak chce zvýšit bezpečnost obyvatel i proč současnému magistrátu vázne komunikace s lidmi.

V politice jste začínal za ODS, později jste kandidoval za Zdraví Sport Prosperitu, do Poslanecké sněmovny za Alianci pro budoucnost. Proč jste během let několikrát změnil politickou značku a co vám na předchozích stranách či uskupeních vadilo natolik, že jste šel jinam?
Když jsem kandidoval za ODS, vznikala tady určitá frakce, která chtěla rozbít starou ODS, navázanou na kmotry a tehdejší politikaření. Někteří lidé to chtěli změnit a potřebovali nové členy. Byl jsem proto požádán, abych vstoupil a pomohl to změnit. Nepovedlo se to, takže jsem z ODS odešel. Byla to vlastně jednorázová mise.

Po čase jsem vstoupil do projektu Zdraví Sport Prosperita. Je to malé hnutí, které působí v několika městech a krajích a má mi blízký program. Politika mi není cizí. Jsem aktivní člověk a rád ovlivňuji, co se kolem mě děje. Velké strany mě nikdy příliš neoslovovaly. Ve Zdraví Sport Prosperitě mi nabídli poměrně dobré místo, stal jsem se jedničkou na obvodě. Chvíli jsem byl také radním městského obvodu, takže jsem mohl přímo pracovat pro lidi.

U Aliance pro budoucnost šlo o koaliční projekt. Byl jsem tam za naši stranu, tedy za Zdraví Sport Prosperita. Hledali schopné kandidáty, kteří by projekt reprezentovali. A Zdraví Sport Vzdělání je v podstatě pořád stejný politický projekt, jen se měnil název. Obsah zůstává podobný.

Richard Matiašek je lídr kandidátky Zdraví Sport Vzdělání. V Ústí by uskupení chtělo skončit na třetím či čtvrtém místě.
Magistrát města Ústí nad Labem
Pohled na ústecké labské mosty a čtvrť Střekov s továrnou Setuza z Větruše
Pohled na centrum Ústí nad Labem
21 fotografií

V roce 2018 jste se dostal do zastupitelstva Ústí a vaše hnutí získalo dva mandáty. Jak zpětně hodnotíte své působení v zastupitelstvu? Je něco, za co podle vás nesete osobní politickou odpovědnost, i když to třeba nebylo přímo ve vaší gesci?
Já jsem byl v zastupitelstvu městského obvodu, ne na velkém zastupitelstvu magistrátu města. Ze začátku jsem se samozřejmě rozkoukával. Udělali ze mě radního a člověk najednou úplně neví, co má dělat. Je v neznámém prostředí. Po krátkém čase se zapojíte a začnete fungovat.

Problémem byly podle mě malé rozpočty obvodů. Opravdu se na obvodech pracuje s každou korunou. Na druhou stranu musím pochválit, jak obvody dokážou s penězi hospodařit a jak dělají výběrová řízení.
My chceme, aby obvody dostaly výrazně více peněz, klidně desítky milionů navíc. Ony přesně vědí, kde potřebují opravit chodník nebo osvětlení. Když už tady obvody máme, tak ať opravdu pracují a mají prostředky na řešení problémů lidí přímo v jednotlivých částech města.
Měl jsem tam také vlastní iniciativy, například navýšení počtu košů v centru. Jeden úředník mi asi při páté návštěvě řekl: Vy jste vytrvalý. Já vám ty koše přidám. Přitom to mohl udělat hned. Je to trochu mašinerie a s úředníky se někdy bojuje. Ale když je vůle, cesta se vždycky najde.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

V roce 2019 jste kandidoval do Evropského parlamentu a o dva roky později do Poslanecké sněmovny. Ani v jednom případě jste mandát nezískal. Proč si myslíte, že vám voliči dali důvěru na komunální úrovni, ale ve velké politice už ne?
Lidé mě znají. Za posledních patnáct let jsem byl na většině společenských akcí, učím na základní škole, lidé mě potkávají na ulici a zdraví mě. Já mám lidi rád a rád se s nimi potkávám. Myslím, že je to ze mě cítit a ta důvěra se potom nějakým způsobem vrací. Pomáhám lidem. Jak říkám, možná je to trochu karmické – konej dobro a někde se ti to vrátí. Ale to, že jste známí ve vašem městě vás nevystřelí do vyšší politiky.

Richard Matiašek (44)

● Vystudoval učitelství výtvarné výchovy na PF UJEP a učitelství biologie na Přírodovědecké fakultě UJEP.

● Má také mezinárodně uznávaný neakademický titul MBA, který potvrzuje rozšířené manažerské vzdělání.

● Aktivní fotograf, návrhář a tvůrce zahrad.

● Je otcem dvou dětí. Ve volném čase má rád především rozšiřování obzorů, přírodu a setkávání s lidmi.

● Vedle učitelské práce také podniká a vybudoval několik projektů, které podle jeho slov daly práci dalším lidem.

Vaše kandidátka se profiluje jako alternativa k velkým stranám. Přesto se na ní v minulosti objevovali lidé s vazbami na různé zavedené politické strany. Není tedy označení „alternativa“ trochu zavádějící?
Já bych nás jako alternativní neoznačil. Jsme spíš alternativou v politickém spektru. Když se podíváte na současnou kandidátku, tak tam ty vazby na velkou politiku úplně nevidím. Na kandidátce je jen několik málo lidí, kteří v minulosti nějakou politickou funkci vykonávali. Je tam například Michal Ševcovic, který byl radním za školství. Letošní kandidátka je plná slušných a pracujících lidí bez politických vazeb.

Když se podíváte na Ústí za posledních osm let, město řešilo řadu problémů – dopravu, bezpečnost, školství, sportoviště i velké investice. Co konkrétně podle vás současná politická reprezentace dělá špatně a co byste udělal jinak vy? A můžete uvést jeden konkrétní projekt, u kterého byste po volbách skutečně změnil směr?
Já nerad kritizuji. Umím pochválit věci, které se povedly. Líbí se mi například fond pro zoo. Zoo díky tomu vzkvétá a peníze tam podle mě zafungovaly dobře.

Hodně mi ale vadí investice a údržba. Nejen velké investice, ale právě průběžná údržba. Nechávají se chátrat celé ulice, bloky a další části města a potom se všechno opravuje za velké peníze najednou. Já bych se rád zasadil o průběžnou údržbu prostředí kolem lidí. Vadí mi také, jak dlouho někdy trvá oprava úplně obyčejné věci. Udělá se díra v chodníku, a než proběhne poptávkové řízení a vybere se firma, může uběhnout strašně dlouhá doba. Mně by se líbilo, kdyby v rámci městských služeb vznikl tým třeba deseti lidí, kteří by dokázali jezdit po celém městě a rychle reagovat. Něco se rozbije? Přijedou a opraví to. Někde je něco v nepořádku? Vyřeší to.

Důležitá je pro nás bezpečnost obyvatel ve městě. Na to máme vypracovanou koncepci. V neposlední řadě je důležitá komunikace s lidmi. Občané se snaží s městem spolupracovat, například prostřednictvím aplikace, která hlásí problémy. Ale málokdy se to dotáhne do konce a lidé nedostanou zpětnou vazbu. Potřebujeme větší otevřenost vůči občanům.

Jaký volební zisk očekáváte a s kým byste případně vstoupili do koalice ve vedení města?
Cílíme na sedm až deset procent. Chtěli bychom se umístit někde na třetím nebo čtvrtém místě. S koalicí to teď neumím říct. Nedokážu si představit, kdo vyhraje ani co nám nabídne, abychom mohli splnit náš program. Pro mě je program zásadní. Svým voličům ho chci splnit. Jsme otevření spolupráci v širokém spektru, ale musí to být podmíněno tím, že budeme schopni prosadit to, co jsme voličům slíbili.

Vaše hnutí staví na zdraví, sportu a vzdělávání. To jsou voličsky velmi dobře znějící témata. Kde ale vezmete peníze na jejich skutečné prosazení? Co byste v rozpočtu města omezil nebo zrušil, abyste na své priority získal finance?
Naše priority jsou v podstatě priority občanů. My nepotřebujeme peníze navíc. Jde o dobré plánování, hospodaření a především realizace. Máme za sebou lidi, kteří našim cílům věří, a ti mají zase své sousedy a známé. Známe potřeby lidí.

Pokud po volbách dostanete nabídku ke spolupráci od některé z velkých stran, za jakých podmínek do koalice půjdete – a přes jaké věci by u vás naopak „nejel vlak“?
Jsme otevření spolupráci, ale základní podmínkou je pro nás program. Pokud by spolupráce znamenala, že bychom museli ustoupit od zásadních věcí, které jsme voličům slíbili, tak bych do ní nešel. Přes některé věci by u mě zkrátka vlak nejel.

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