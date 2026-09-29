Vaše Ústí vzniklo v roce 2016. Šlo o část lidí, kteří odešli z ústeckého ANO. Vy jste jeho předsedkyní od začátku. Co bylo tehdy hlavním důvodem odchodu z ANO a co vám na jeho fungování vadilo?
ANO svou organizaci v Ústí v roce 2015 rozpustilo. My už jsme v té době měli zkušenosti z komunální politiky, věděli jsme, co chceme pro Ústí dělat, a měli jsme poměrně jasnou představu i o tom, jak toho dosáhnout. Rozhodli jsme se proto pokračovat vlastní cestou a založili jsme Vaše Ústí. S odstupem deseti let můžu říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, jež jsme mohli udělat. Z Vaše Ústí vyrostlo stabilní komunální uskupení se silnými osobnostmi a především s lidmi, kterým na tomhle městě opravdu záleží. A myslím, že právě díky tomu jsme si za těch deset let dokázali udržet vlastní směr a jasnou představu o tom, co chceme pro město dělat.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
V Neštěmicích jste starostkou už od roku 2014, a letos tedy můžete hodnotit více než deset let ve vedení obvodu. Co se vám za tu dobu stále nepodařilo změnit tak, jak jste původně chtěla?
Nejvíc mě trápí, že je čím dál těžší udržet v našem obvodu pořádek a bezpečnost. A zdaleka už to není jen problém Neštěmic, ale celého Ústí. Obvod dělá všechno, co mu jeho pravomoci umožňují, ale na část problémů jednoduše sám nestačí. Velkou roli v tom podle mě hraje dlouhodobý nezájem státu skutečně řešit problémy sociálně vyloučených lokalit. Za ty roky se tady vystřídala řada premiérů a ministrů, kteří se přijeli podívat, vyfotili se v problémových lokalitách a slibovali změny zákonů, které podobně postiženým městům pomohou. Výsledek je čistá nula. Dál tu funguje státem dotovaný obchod s chudobou a do Ústí se stěhují sociálně slabí lidé z různých částí republiky.
A pak je tu druhá věc – peníze. Samozřejmě bych si přála, aby změny šly rychleji. Kdybych měla každý rok sto milionů korun na investice, dokázala bych je bez problémů smysluplně investovat. Jenže takový rozpočet obvod nemá. Nemůžete opravit všechny chodníky, schodiště, hřiště, parky a další veřejná prostranství najednou. Musíte mít priority a postupovat krok za krokem. A přesně to děláme. Jen do chodníků jsme za tu dobu v neštěmickém obvodu investovali přes sto milionů korun. Kousek po kousku měníme jednotlivá sídliště a veřejný prostor. Vzniklo nové moderní sportoviště u ZŠ Neštěmická, které je otevřené všem, modernizovali jsme víceúčelové hřiště v Neštěmicích. V Mojžíři jsme postavili moderní zázemí fotbalového hřiště, které neslouží jen fotbalistům, ale také jako komunitní centrum pro místní. Troufnu si říct, že takové zázemí patří k nejlepším v celém okrese.
Do Krásného Března jsme vrátili policii. Opravili jsme bývalou mateřskou školu ve Vojanově ulici a vytvořili v ní zázemí pro policejní služebnu. Prosadili jsme rekonstrukci Výstupní i opravu Drážďanské. Na Skalce jsme vybudovali parkoviště zhruba pro sto aut a další připravujeme v Žežické ulici. Opravili jsme zdravotní středisko v Hluboké ulici, vrátili do Neštěmic dětského lékaře, nově přivedli i specialisty. Vedle velkých investic přitom každý rok pokračují desítky těch menších – opravy schodišť a chodníků, údržba zeleně nebo práce s místními komunitami.
A co se tedy nepovedlo?
Nepodařilo se nám vyřešit všechny problémy s bezpečností, pořádkem a sociálním vyloučením a nepodařilo se změnit všechno tak rychle, jak bych si přála. Ale také nikdy nebudu lidem slibovat, že se dá všechno udělat najednou.
Yveta Tomková
(53 let)
● Yveta Tomková je předsedkyní hnutí Vaše Ústí, které v letošních volbách kandiduje s podporou uskupení Za lepší Střekov. Zároveň je i starostkou městského obvodu Neštěmice v Ústí nad Labem.
● Vystudovala bakalářský obor na České zemědělské univerzitě (ČZU).
● Je maminkou dvou dcer a babičkou tří vnoučat. Ve volném čase ráda čte a zajímá se o historii. Blízké jsou jí také technické věci a práce na zahradě. Významnou část svého volného času tráví aktivně se svými vnoučaty.
Po volbách 2022 jste znovu vytvořili koalici s PRO!Ústí a také s UFO. Jak se na obvodu daří politickou spolupráci držet stabilnější než na magistrátu?
Pokud jde o stabilitu, podle mě je to hlavně o schopnosti domluvit se na konkrétní práci a potom tu dohodu dodržovat. V komunální politice pro mě navíc není nejdůležitější stranická příslušnost, ale program a to, jestli konkrétní návrh dává smysl a je dobrý pro lidi, kteří tady žijí. V Neštěmicích řešíme velmi praktické věci – opravy chodníků, parkování, hřiště, veřejný prostor nebo bezpečnost. A až na výjimky se nám daří tato rozhodnutí přijímat společně napříč politickým spektrem. To považuji za mnohem důležitější než to, kdo je formálně v koalici a kdo v opozici. A podobnou zkušenost máme ostatně i z městského zastupitelstva. U řady návrhů, které Vaše Ústí navrhlo a podařilo se je prosadit, jsme dokázali získat podporu více politických uskupení. Zásadní je pro mě schopnost spolu mluvit, hledat shodu a dodržovat dohody. Možná právě proto je vedení Neštěmic dlouhodobě stabilní.
Dlouhodobě prosazujete výkup nemovitostí v problémových lokalitách. Jak po letech hodnotíte výsledky této politiky?
Podařilo se nám například vykoupit bytový dům ve Veslařské ulici. Ten teď čeká rekonstrukce a rádi bychom, aby v něm následně vznikly byty pro mladé rodiny. To je přesně princip, který jsme prosazovali – aby město získávalo problematické nemovitosti do svých rukou a dokázalo ovlivnit, co se s nimi bude dít dál. Další výkupy se zatím bohužel nepodařily. S některými vlastníky ale dál jednáme a ráda bych v tom pokračovala. Možnosti města jsou samozřejmě finančně omezené.
Vaše Ústí považovalo výkupy problémových nemovitostí za jednu z priorit prakticky od svého vzniku a byli jsme první, kdo je systematicky prosazoval. Další politická uskupení se k této myšlence přidala až v posledních letech, kdy už jsou podmínky pro výkupy podstatně složitější a dražší. Nejde přitom o to, aby město bezhlavě skupovalo domy. Výkupy musí být cílené, v místech, kde mohou skutečně pomoci změnit celou lokalitu. Když město získá klíčovou nemovitost, může rozhodnout o jejím využití, investovat do ní a zabránit tomu, aby dál prohlubovala problémy svého okolí.
Komunální volby v Ústeckém kraji
kandidáti v okresních městech
Vaše Ústí působí v městském zastupitelstvu už několik volebních období, přesto zůstává menší politickou silou. Co podle vás brání tomu, aby se váš model fungování z Neštěmic výrazněji prosadil i na úrovni celého města?
Vaše Ústí má dnes v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu celého města čtyři mandáty. Z opozice můžete přicházet s návrhy, upozorňovat na problémy a kontrolovat vedení města, ale nemáte v rukou jeho každodenní řízení. Zároveň ale platí, že i se čtyřmi mandáty jsme dokázali prosadit spoustu konkrétních věcí. Prosadili jsme například rekonstrukci ulice Výstupní, vznik nejmodernějšího sportoviště u ZŠ Neštěmická nebo opravy Drážďanské, které brzy začnou. Naši kolegové ze Za lepší Střekov zase prosadili například opravu Žukovovy ulice. To je podle mě strašně důležité. Ukazuje to, že i z opozičních lavic se dá něco skutečně změnit, pokud máte zkušenosti, připravené lidi a dokážete jednat věcně.
Myslím ale, že problém ústecké politiky je ještě někde jinde. Příliš často v ní převažují osobní animozity nad programem. Některá uskupení celé roky staví svou politiku na napadání konkurentů, včetně Vašeho Ústí, šíření nepravdivých nebo manipulativních informací a osobních útocích. Komunální politika podle mě musí fungovat jinak. Nemusíme se mít všichni rádi a nemusíme mít stejné názory. Musíme ale být schopni respektovat jeden druhého, bavit se o programu a hledat shodu tam, kde je to dobré pro město. Přesně tak se snažíme fungovat v Neštěmicích a podobnou zkušenost mají naši partneři ze Za lepší Střekov. A právě proto je pro nás letošní spojení tak důležité. Nespojili jsme dvě značky jen proto, abychom před volbami poskládali kandidátku. Spojujeme dobrou praxi ze dvou obvodů a zkušenost lidí, kteří už ukázali, že dokážou něco konkrétního prosadit a změnit.
Z opozičních lavic jsme si vyzkoušeli, že to jde. Teď jsme připravení převzít plnou odpovědnost a být součástí vedení města. Zkušenosti i skvělé kandidáty na to máme. Právě to chceme nabídnout celému Ústí. Méně osobních válek a více práce.
Co podle vás magistrátu nejvíc chybí, aby fungoval stejně stabilně jako váš obvod?
Stabilita podle mě nevzniká tím, že se všichni mají rádi a na všem se shodnou. Tak politika nefunguje. Musí ale existovat realistický program, na kterém se partneři dokážou shodnout, jasná odpovědnost za jeho plnění a především vzájemná důvěra. A právě důvěra je podle mě zásadní. Nemůžete čtyři roky spolupracovat s někým, u koho si nejste jistí, jestli dohoda, kterou uděláte dnes, bude platit i zítra. Koalice může zvládnout rozdílné názory i spory. Mnohem hůř ale přežije, když si její členové přestanou věřit.
Stejně důležitý je realistický program. Nemá smysl napsat před volbami seznam desítek líbivých slibů, o kterých předem víte, že na ně město nemá peníze, kapacity nebo je za čtyři roky jednoduše nemůže zvládnout. Raději se dohodněme na věcech, které jsou opravdu proveditelné, určíme, kdo za ně odpovídá, a potom je skutečně uděláme.
V Neštěmicích jsme za ty roky samozřejmě měli spory a rozdílné názory. Přesto se nám dařilo pokračovat v práci, protože jsme věděli, kam chceme obvod posouvat, a dokázali jsme se na konkrétních věcech domluvit. Podobnou praktickou zkušenost mají naši partneři ze Za lepší Střekov. Proto nám naše letošní spojení dává smysl. Nevycházíme z teorie, jak by se město mělo řídit. Vycházíme ze zkušenosti ze dvou obvodů a chceme dobrou praxi z Neštěmic a Střekova přenést na celé město. A hlavně – nespojili jsme se proti někomu. Spojili jsme se pro Ústí a pro lidi, kteří tady žijí.
Jaký volební zisk očekáváte a s kým byste vstoupili případně do koalice ve vedení města?
Procenta tipovat nebudu. Rádi bychom ale získali jak na magistrátu, tak v městských obvodech natolik silnou pozici, abychom se mohli vůbec poprvé podílet na vedení města. A zdůrazňuji „poprvé“. Za posledních deset let se ve vedení Ústí vystřídala nejrůznější uskupení a vznikaly nejrůznější koalice. Vaše Ústí je v tomto směru výjimkou – ve vedení města nikdy nebylo. Letos navíc nejdeme do voleb sami. Spojili jsme zkušenosti Vašeho Ústí a Za lepší Střekov a myslím, že právě výsledky z obou obvodů jsou nejlepší odpovědí na otázku, proč bychom tentokrát chtěli dostat příležitost i na úrovni celého města.
O konkrétní koalici samozřejmě rozhodnou výsledky voleb. Pro nás bude důležité, zda se dokážeme shodnout na programu a zda budoucím partnerům můžeme věřit, že dohody budou platit. Jednu hranici ale máme jasnou. Nebudeme spolupracovat s obchodníky se strachem, lháři a populisty. Kvůli místům ve vedení města svoje hodnoty měnit nebudeme.