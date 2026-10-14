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Dvě nuly jsou nesmysl. Hnutí z Chomutova zpochybňuje počet hlasů, jde k soudu

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  14:01
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: ČTK

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
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Ústecký krajský soud obdržel návrhy na přezkum voleb v Chomutově. Podnět podala lídryně hnutí Máme rádi Chomutov kvůli pochybnostem o správně spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku. Návrh na přezkum dorazil také z Kryr na Lounsku. Na správní soudy se mohou lidé obracet ode dneška do 23. října.

Výsledky voleb 2026

„V jednom volebním okrsku jsme zjistili, že nemáme započítané hlasy našich kandidátů. Vyskytly se tam dvě nuly, což je nesmysl. Protože nás dělí od třetího mandátu 88 hlasů, rozhodli jsme se obrátit na soud,“ uvedla Marcela Soukupová. „Stalo se nám to už při minulých volbách,“ dodala s tím, že hnutí neusiluje o nové volby, ale pouze o napravení údajné chyby.

Za Kryry podal návrh na přezkum voleb místostarosta Petr Ulke, lídr na kandidátce uskupení Společná budoucnost pro Kryry, Běsno, Stebno, Strojetice, které volby vyhrálo. „Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Nechci o tom mluvit. Rozhodne soud,“ řekl.

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Soudní dohru už měly letošní volby v Moldavě, kde starosta vyškrtl ze seznamu 22 voličů. Podle něj na úřad přicházeli neznámí lidé s nově podepsanou nájemní smlouvou a chtěli se stát novými obyvateli Moldavy. Vyškrtnutí voliči zavolali policii, se kterou sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat.

Volby OBRAZEM 2026

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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Ústecký krajský soud v pondělí rozhodl o doplnění dvou lidí do seznamu voličů na Moldavě. Na soud se obrátilo ještě dalších 17 lidí s návrhem na opravu nebo doplnění stálého seznamu voličů obce Moldava. Tento návrh soud zamítl. Volby v obci by se musely konat znovu, pokud někdo podá návrh na jejich opakování a soud takovému návrhu vyhoví.

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Po volbách v roce 2022 dostal soud podněty na volby v Děčíně, Krupce, Teplicích a Loučné pod Klínovcem a Moldavě. Zamítl všechny návrhy s výjimkou Moldavy. Tam se volby opakovaly v lednu 2023.

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