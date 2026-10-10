Vohryzka se netajil ambicemi na své vítězství, chce podle svých slov rozhýbat po letech nečinnosti Ústí, do půl roku třeba slibuje velké parkoviště v centru v nevzhledné proluce. Ústečané asi pozitivně reagovali i na jeho návrh Karty Ústečáka, kdy by dopravu v MHD za korunu měli všichni trvale bydlící v Ústí, kteří nemají dluhy k městu a jeho organizacím.
„Hrozně děkuji celému týmu a Ústečákům, kteří si zvolili změnu a neztratili zájem o naše město. Volební účast mohla být podle mě vyšší, ale to je asi obecný jev, který nezměníme. Byl bych rád, kdybychom všichni zvolení zastupitelé udělali maximum pro to, aby se našemu městu dařilo a aby Ústí nad Labem do budoucna prosperovalo. Aby to bylo město, kde budou lidé rádi bydlet, žít, pracovat, kam budou cestovat a které budou navštěvovat. Pokud jde o první kroky, díra už má svůj harmonogram a je připravené, co uděláme. V první řadě bych ale chtěl uklidnit zaměstnance magistrátu, příspěvkových organizací i městských obvodů. Chtěl bych jim poděkovat, že kampaň vydrželi, protože pro ně mohla být komplikovaná,“ uvedl Vohryzka.
„Rád bych poblahopřál i našim soupeřům. Přestože se někteří během kampaně uchylovali k různým věcem na sociálních sítích, nezlobím se na ně. Spíš mě mrzí, k čemu sociální sítě vedou. Ne každý člověk je schopný udržet si na nich stejné hranice jako v reálném životě. Pak se to trochu zvrhává. Nechci do nikoho kopat, odpouštím jim. Možná i proto, že viděli, že nestíhají a jsou pozadu v kampani, na sociálních sítích i v terénu,“ dodal Vohryzka.
Do volebního štábu mu už přijel pogratulovat lídr ANO Tomáš Hrubý. Vzápětí zase odjel.
O případné koalici se chce Vohryzka bavit, až budou výsledky zcela sečtené. „Zatím bych nic nepředjímal. Teď se tu bavíme s kandidáty, kolegy a podporovateli a vzájemně si říkáme, že se těšíme na změnu ve městě. Jakou bude mít konkrétní podobu, teprve uvidíme,“ uvedl Vohryzka.
Jedno Ústí získalo více než trojnásobek počtu hlasů druhého hnutí ANO. Třetí místo zatím patří uskupení Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov.
Jasno už je v Mostě, kde s velkým náskokem zvítězilo hnutí dosavadního primátora Marka Hrvola ProMOST, získalo skoro 44 procent hlasů před druhým uskupením VIZE pro Most a třetím ANO.
„Je to skvělý výsledek, porazili jsme hnutí ANO,“ uvedl lídr druhé VIZE pro Most Roman Houska. Současně upozornil, že hnutí existuje krátce a přesto dokázalo oslovit velký počet voličů. Houska byl dosud opozičním zastupitelem. Jestli se bude po volbách podílet na vedení města nechtěl před sečtením posledního okrsku spekulovat.
V Teplicích se o vítězství dlouho přetahovala ODS s ANO. Téměř vyrovnaný souboj však v závěru vyhrála ODS se ziskem 30,09 procent, který jí umožní získat deset křesel. Ano získalo 28,28 procent, co pro něj znamená devět mandátů a Volba pro Teplice 22,37 procent, tedy sedm zastupitelů. Do zastupitelstva se dostane ještě jeden zástupce uskupení SPD, Trikolora, nezávislí , které získalo 5,98 procent. Spokojené Teplice, Stačilo! A PRO Jindřicha Rajchla, Motoristé a nezávislí kandidáti a Sen pro Teplice zůstali pod hranicí pěti procent a nepodařilo se jim získat žádný mandát.
„Z výsledku jsme opravdu nadšeni a moc děkujeme voličům, protože zisk více něž 30 procent je neskutečný. Jako vítězové budeme usilovat, abychom se vrátili do vedení města,“ říká lídr vítězné ODS Hynek Hanza, který sám bude usilovat o opětovné usednutí do primátorského křesla.
Vznik koalice zatím přesné obrysy nemá, ale neboť Hanza zatím s dalšímu lídry ještě nemluvil. „Jako první chceme oslovit Volbu pro Teplice a pak uvidíme, jak budeme jednat dále,“ doplňuje Hanza.
Také v Litoměřicích se z vítězství může radovat ODS před druhým hnutím ANO.
V Děčíně je zatím sečtena pouze čtvrtina volebních okrsků. S necelými 22 procenty vede ANO následované Volbou pro Děčín, která si zatím připsala téměř 18 procent. Na třetí pozici jsou Starostové a nezávislí s necelými Třinácti procenty a za nimi uskupení Náš Děčín, které atakuje 12 procent. O půl procentního bodu méně zatím získala ODS. Necelých osm procent voličů dalo svůj hlas SPD a šest procent volilo Motoristy sobě spolu se Svobodnými. Pod pětiprocentní hranicí zatím zůstávají Severočeši Děčín, kteří získali jen něco málo přes čtyři procenta hlasů.
V Chomutově zvítězilo ANO (20 procent) před JsmePRO! Chomutov (17 procent) a Novým severem (17 procent).
V Lounech je na prvním místě ANO s 27 procenty před Pro lepší Louny, které má 20 procent. Sečteno je zatím 66 procent okrsků.