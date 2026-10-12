„Lidé nešli k volbám asi,“ řekl ke svému neúspěchu v komunálních volbách v Chomutově herec Zdeněk Godla. Proslavila ho především role Franty v kultovním seriálu MOST! a v současnosti se objevuje v nové komediální sérii Oddíl B režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka. Ani popularita však herci přízeň voličů nepřinesla – k získání mandátu v městském zastupitelstvu mu 75 preferenčních hlasů nestačilo.
Do chomutovského zastupitelstva se nedostalo ani uskupení PRO Chomutov, za které Godla kandidoval. V Chomutově je přitom strana spojována s kontroverzní politickou „krádeží“ názvu jiného hnutí, které ve městě působí roky a profiluje se jako protikorupční. Zda mohla voliče odradit právě tato kauza, Godla spekulovat nechtěl. „To nevím,“ řekl.
Před volbami Godla natočil dvě propagační videa, která hnutí sdílelo na sociálních sítích. Představitel popeláře Franty v nich sliboval pomoc romským spoluobčanům bez práce. „Chci zařídit, aby měli práci a nemuseli stát fronty na úřadu práce,“ vysvětloval. Pomoci chtěl také přes Romskou asociaci podnikatelů, která měla získávat více zakázek a tím zaměstnávat i Romy bez potřebného vzdělání.
Do chomutovského zastupitelstva nepomohly některým kandidátům ani sportovní úspěchy. Trenéři a někdejší parťáci z pražské Slavie Vladimír Růžička a Martin Pešout kandidovali za SPD na společné kandidátce s Motoristy a PRO. Růžička obdržel 855 preferenčních hlasů, Pešout o tři více. „Chtěl jsem podpořit kandidátku, kde jde lidem o mládež a sport v Chomutově. Nechtěl jsem po nikom, aby mě křížkoval. Potřebovali jsme udělat co nejlepší výsledek jako celek,“ řekl Růžička.
Na té samé kandidátce ale zabodoval jiný sportovec – trenér plavců a člen Síně slávy Českého svazu plaveckých sportů, osmašedesátiletý Jaroslav Jezbera. Kroužkování ho vyneslo ze sedmého místa přímo do čela. Získal 1 019 hlasů. To, že je známou sportovní tváří, mu prý pomohlo. „Určitě to mělo velký vliv,“ uvedl s tím, že velkou roli hrálo i to, že je chomutovský rodák.
Do městského zastupitelstva se vrací po 36 letech. Jeho tématem jsou zdejší městské lázně. Kritizuje chystanou miliardovou přestavbu na knihovnu. „Je to pro Chomutov nesmyslná investice,“ řekl s tím, že o budoucnosti budovy, která je dlouhá léta zavřená a chátrá, by měli rozhodnout lidé.
|
Hokejová legenda v dresu SPD. Chci pomoct sportu, říká Růžička o kandidatuře
Ústecké komunálky vyhrála výrazně koalice několika stran pod názvem Jedno Ústí. V zastupitelstvu usedne i bývalý mistr světa v boxu Lukáš Konečný. S politikou má zkušenosti – členem zastupitelstva je už dvanáct let, několik let byl také radním města. Získal 11 009 hlasů.
Zpátky do komunální politiky míří i olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr. V minulosti si zkusil nejvyšší politiku v roli poslance i funkci městského zastupitele. Před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostal, místo ale přenechal své kolegyni. O víkendu uspěl znovu. V Litvínově kandidoval jako nezávislý kandidát s podporou hnutí Naše Česko, na kandidátce byl číslo jedna. Získal 1 221 preferenčních hlasů.
Za stejný subjekt uspět také někdejší hokejový mistr světa Robert Kysela, jenž už své zkušenosti s městskou politikou také má.