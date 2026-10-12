Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Lidi asi nešli k volbám.“ Godla chtěl Romům zařídit práci, u voličů propadl

Miroslava Strnadová
  15:25
Zdeněk Godla v seriálu Oddíl B

Zdeněk Godla v seriálu Oddíl B | foto: TV Nova / Oneplay

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.
22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ...
Jiří Šlégr neskrýval dojetí na tiskové konferenci k převzetí hokejového...
Robert Kysela, jeden z nových majitelů hokejového Litvínova.
44 fotografií
Mizerný výsledek zaznamenal u komunálních voleb Zdeněk Godla. Romský herec dostal jen pár desítek preferenčních hlasů a on ani jeho uskupení se do zastupitelstva Chomutova nedostali. U voličů ale neuspěli například ani hokejoví trenéři Vladimír Růžička a Martin Pešout. V Litvínově se naopak na politickou scénu vrací Jiří Šlégr a Robert Kysela.

Výsledky voleb 2026

„Lidé nešli k volbám asi,“ řekl ke svému neúspěchu v komunálních volbách v Chomutově herec Zdeněk Godla. Proslavila ho především role Franty v kultovním seriálu MOST! a v současnosti se objevuje v nové komediální sérii Oddíl B režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka. Ani popularita však herci přízeň voličů nepřinesla – k získání mandátu v městském zastupitelstvu mu 75 preferenčních hlasů nestačilo.

Do chomutovského zastupitelstva se nedostalo ani uskupení PRO Chomutov, za které Godla kandidoval. V Chomutově je přitom strana spojována s kontroverzní politickou „krádeží“ názvu jiného hnutí, které ve městě působí roky a profiluje se jako protikorupční. Zda mohla voliče odradit právě tato kauza, Godla spekulovat nechtěl. „To nevím,“ řekl.

Před volbami Godla natočil dvě propagační videa, která hnutí sdílelo na sociálních sítích. Představitel popeláře Franty v nich sliboval pomoc romským spoluobčanům bez práce. „Chci zařídit, aby měli práci a nemuseli stát fronty na úřadu práce,“ vysvětloval. Pomoci chtěl také přes Romskou asociaci podnikatelů, která měla získávat více zakázek a tím zaměstnávat i Romy bez potřebného vzdělání.

Do chomutovského zastupitelstva nepomohly některým kandidátům ani sportovní úspěchy. Trenéři a někdejší parťáci z pražské Slavie Vladimír Růžička a Martin Pešout kandidovali za SPD na společné kandidátce s Motoristy a PRO. Růžička obdržel 855 preferenčních hlasů, Pešout o tři více. „Chtěl jsem podpořit kandidátku, kde jde lidem o mládež a sport v Chomutově. Nechtěl jsem po nikom, aby mě křížkoval. Potřebovali jsme udělat co nejlepší výsledek jako celek,“ řekl Růžička.

Na té samé kandidátce ale zabodoval jiný sportovec – trenér plavců a člen Síně slávy Českého svazu plaveckých sportů, osmašedesátiletý Jaroslav Jezbera. Kroužkování ho vyneslo ze sedmého místa přímo do čela. Získal 1 019 hlasů. To, že je známou sportovní tváří, mu prý pomohlo. „Určitě to mělo velký vliv,“ uvedl s tím, že velkou roli hrálo i to, že je chomutovský rodák.

Do městského zastupitelstva se vrací po 36 letech. Jeho tématem jsou zdejší městské lázně. Kritizuje chystanou miliardovou přestavbu na knihovnu. „Je to pro Chomutov nesmyslná investice,“ řekl s tím, že o budoucnosti budovy, která je dlouhá léta zavřená a chátrá, by měli rozhodnout lidé.

Hokejová legenda v dresu SPD. Chci pomoct sportu, říká Růžička o kandidatuře

Ústecké komunálky vyhrála výrazně koalice několika stran pod názvem Jedno Ústí. V zastupitelstvu usedne i bývalý mistr světa v boxu Lukáš Konečný. S politikou má zkušenosti – členem zastupitelstva je už dvanáct let, několik let byl také radním města. Získal 11 009 hlasů.

Zpátky do komunální politiky míří i olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr. V minulosti si zkusil nejvyšší politiku v roli poslance i funkci městského zastupitele. Před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostal, místo ale přenechal své kolegyni. O víkendu uspěl znovu. V Litvínově kandidoval jako nezávislý kandidát s podporou hnutí Naše Česko, na kandidátce byl číslo jedna. Získal 1 221 preferenčních hlasů.

Za stejný subjekt uspět také někdejší hokejový mistr světa Robert Kysela, jenž už své zkušenosti s městskou politikou také má.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Macinka vyrazil do Černoučku. Zjišťoval, co místní říkají na prezidentovu dovolenou

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště prezident Petr Pavel. Ten se kvůli soukromé cestě do Maroka nezúčastní komunálních...

Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Prezident Petr Pavel se vrátil do Česka, nakonec tak už stihl odvolit v komunálních volbách. Pavel v posledních dnech čelil velké kritice za to, že minulý pátek odjel na dovolenou, kvůli čemuž...

Video zachytilo, jak se valí tuny pískovce na parkoviště v Hřensku

Video ukázalo, jak se valí tuny pískovce na parkoviště

Vydatné páteční deště a silný vítr způsobily ve svahu nad parkovištěm u hotelu Praha ve Hřensku sesuv kusu skály. Na videu je vidět, jaké štěstí bylo, že pískovcovým balvanům nic nestálo v cestě. O...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Děláte ze sebe šašky. Chyba v polepu auta litvínovských strážníků je hitem internetu

Městská policie Litvínov má nové služební vozidlo. Jak vidno, nápis se úplně...

Z běžné a vlastně i poměrně nudné informace hit internetu. Litvínovští strážníci mají nové služební vozidlo, kterému se dostalo nebývalé pozornosti. Dodavatelská firma totiž na vůz napsala chybný...

„Lidi asi nešli k volbám.“ Godla chtěl Romům zařídit práci, u voličů propadl

Zdeněk Godla v seriálu Oddíl B

Mizerný výsledek zaznamenal u komunálních voleb Zdeněk Godla. Romský herec dostal jen pár desítek preferenčních hlasů a on ani jeho uskupení se do zastupitelstva Chomutova nedostali. U voličů ale...

12. října 2026  15:25

Soud zrušil vyškrtnutí voličů v Moldavě. Na úřadě mají pobyt už roky, zdůvodnil

Komunální volby v Moldavě na Teplicku. Vyškrtnutí voliči se domáhali práva...

Ústecký krajský soud rozhodl o doplnění dvou lidí do seznamu voličů v Moldavě na Teplicku. Vyplývá to z usnesení zveřejněného na úřední desce soudu. Volby v obci by se opakovaly, pokud někdo podá...

12. října 2026  14:37

Děláte ze sebe šašky. Chyba v polepu auta litvínovských strážníků je hitem internetu

Městská policie Litvínov má nové služební vozidlo. Jak vidno, nápis se úplně...

Z běžné a vlastně i poměrně nudné informace hit internetu. Litvínovští strážníci mají nové služební vozidlo, kterému se dostalo nebývalé pozornosti. Dodavatelská firma totiž na vůz napsala chybný...

12. října 2026  13:30

Policejní manévry v Krupce kvůli podezřelému předmětu, 11 lidí evakuovali

ilustrační snímek

Kvůli podezření na výskyt nástražného výbušného systému dnes dopoledne zasahovali policisté, pyrotechnici a další složky IZS v Mánesově ulici v Krupce na Teplicku. Při prověřování podezřelého...

12. října 2026  10:14,  aktualizováno  11:46

46 střel za zápas. Frťala: Těší nás, že to je zábava. A odchod Radosty? Kéž by

Olomoucký záložník Abdoulaye Sylla se snaží získat míč od Matěje Radosty.

Ani dlouhá přesilovka fotbalistů Teplic nevedla k výhře nad Olomoucí, fanoušci jim přesto domácí ztrátu po remíze 1:1 odpustili. Ofenzivní zápas s celkově 46 střelami na branku strhnul diváky, kteří...

12. října 2026  10:38

Až pro další generaci? Tepličany mučí nekonečné opravy ulic, štvou i radnici

Práce v Duchcovské ulici v Teplicích. (říjen 2026)

Rozkopané ulice a neustálá zpoždění dopravních staveb hýbou žlučí řady Tepličanů. Někteří si zlost vylévají na sociálních sítích. Táhnoucí se opravy vadí i na radnici. Její zástupci tvrdí, že město...

12. října 2026  7:21

I díky Jágrovi vyměnil hokej za motorsport. Nakonec Kalivoda trénoval Malajsii

Premium
Jan Kalivoda, šéf komunikace týmu Buggyra ZM Racing, při mistrovství Evropy...

Puk, brusle a hokejku vyměnil za motory, vůni benzinu a kvílení brzd. A prsty v tom má zprostředkovaně také hokejový velikán Jaromír Jágr. Trošku i díky němu Jan Kalivoda už téměř čtvrt století...

12. října 2026

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  22:06

Teplice - Olomouc 1:1. Hosté vedli, po vyloučení Lurvinka srovnal Hopi

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Idrise Hopiho.

Do desátého kola fotbalové Chance Ligy vstupovali se shodným počtem bodů. A vzájemný souboj na tom příliš nezměnil, Teplice remizovaly s olomouckou Sigmou 1:1. Nejdříve se prosadil hostující Ghali,...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  17:27

Foldyna výrazně přišel o hlasy. Kauza domácího násilí se do voleb promítla, míní

Premium
Jaroslav Foldyna (SPD)

Značný pokles preferenčních hlasů oproti minulým komunálním volbám v Děčíně zaznamenal Jaroslav Foldyna, výrazná tvář SPD. Získal 1 079 preferenčních hlasů, před čtyřmi lety jich přitom bylo 2 812....

11. října 2026  16:34

Naštvanost ze stagnace i z díry v centru. Proč voliči Jednoho Ústí svrhli ANO

Koalice Jedno Ústí, kterou tvoří sedm subjektů, zahájila kampaň před podzimními...

Každý druhý volební hlas v Ústí nad Labem byl pro Jedno Ústí. Získalo nadpoloviční většinu zastupitelů v krajském městě a zcela ovládlo i obvody. Druhé ANO nemá ani třetinu hlasů. Mýlil by se každý,...

11. října 2026  13:37

Zemanův kůň pohořel. Lidi nechtějí osobnosti, říká politický turista Skalický

Bývalý prezident Miloš Zeman podpořil v Chomutově kandidáty Rajchlova hnutí...

Někdo by mohl říci, že přišel další polibek smrti od exprezidenta Miloše Zemana. Jiný, že Zemanova podpora na voliče dávno nezabírá. Poté, kdy v minulých parlamentních volbách Zeman podpořil...

11. října 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.