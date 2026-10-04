„Tohle je jeden z úkolů, které musíme vyřešit. Hráz se rozpadá a voda ohrožuje sousední nemovitost,“ popsal u chátrající požární nádrže Petr Kotek, lídr jediné brodecké kandidátky Pro Brodec a kandidát na starostu.
Nádrž potřebuje vyčistit, dále je třeba zpevnit břehy a upravit okolí. Projekt je podle Kotka sice hotový, ale už několik let leží „v šuplíku“. Poslední čtyři roky totiž obec se zhruba 80 obyvateli řídí správce jmenovaný ministerstvem vnitra. Ten má omezené pravomoci a řešení obdobných investic mezi ně nepatří.
Úředník začal obec spravovat poté, co se v posledních komunálních volbách místním nepodařilo sestavit kandidátní listinu o minimálním zákonném počtu sedmi lidí. Tehdejší starostka přitom už dříve avizovala, že z rodinných a časových důvodů pokračovat nechce. „Pár lidí tehdy kandidovat chtělo včetně mě, ale nebylo nás dost. Byli jsme třeba čtyři, další se rozhodovali a nakonec vycouvali,“ uvedl Kotek.
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Někteří se podle něj zalekli velké zodpovědnosti. „Není to tak snadné, jak se může zvenčí zdát,“ dodal. Na malých obcích totiž leží veškerá agenda přímo na zastupitelích, a to především na starostovi s místostarostou. Zatímco ve městech připravují podklady, smlouvy či třeba žádosti o dotace úředníci, malé obce si vlastní aparát dovolit nemohou. „Už nějakou dobu si pročítám zákony a snažím se v tom zorientovat, abych pak neudělal chybu,“ přiznal jednačtyřicetiletý muž.
Navíc je v malých obcích běžné, že všichni zvolení zastupitelé včetně starosty a místostarosty vykonávají funkci jako neuvolnění – tedy vedle svého zaměstnání. „Bude to tak i v nadcházejících čtyřech letech,“ předestřel Kotek. Civilním zaměstnáním je vulkanizér. Na šachtě má na starosti, aby bez závady běžely přepravníkové pásy. „Přijedu z práce domů, převléknu se a půjdu na úřad,“ doplnil s tím, že se bude střídat s dvojkou z kandidátky, Michalem Vinšem, který usiluje o post místostarosty.
Státní úředník spravuje obec od podzimu 2022. Kandidátku se nepodařilo sestavit ani v následujících opakujících se dodatečných volbách. Z původně dočasného řešení na několik měsíců se tak stalo řešení pro celé volební období.
„Za posledních přibližně deset let neevidujeme jinou obec, kde by došlo k tolika neúspěšným pokusům o konání voleb z důvodu nedostatečného počtu kandidátů,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Jediným případem z minulosti, který se situaci v Brodci blíží, byla podle ní obec Prameny na Chebsku. Tam státní správce působil od prosince 2009 do května 2012.
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Loni na podzim nastala v Brodci další neobvyklá situace. Po několika neúspěšných pokusech místních sestavili kandidátku lidé odjinud – v obci neměli trvalé bydliště a Brodečtí je ani neznali. „Všechny to zaskočilo. Působilo to na nás tak, že se chtějí dostat k obecním penězům a ve finále nás nechají sloučit s jinou obcí,“ hodnotí Kotek.
Podle samotných kandidátů mělo jejich působení pomoci obci a zároveň zapůsobit jako tlak na místní, aby v řádných volbách už sestavili vlastní kandidátku.
Po kritice Brodeckých a hrozbě žalobou „přespolní“ kandidátku stáhli.
Kotek připouští, že právě tento moment sousedy konečně aktivizoval. Spojení s jinou obcí Brodečtí odmítají. „V minulosti byl Brodec součástí Ročova. Já osobně si to nepamatuji, trvale jsem tu nežil, ale místní se shodují, že to nedělalo dobrotu,“ řekl Kotek.
Připojení k jiné obci odmítá i kvůli obavám, že by byl Brodec na vedlejší koleji a nesměřovaly by sem žádné nebo jen minimální investice.
Kanalizace či hřiště
Kotek a jeho spolukandidáti obešli sousedy a zjišťovali, co je nejvíce pálí. „Kromě opravy nádrže je potřeba vyřešit otázku kanalizace nebo dořešit vodovod. To jsou dlouhodobější projekty, které jsou velmi nákladné,“ vyjmenoval.
Jedním z úkolů, které půjdou zařídit rychleji, je obnova dětského hřiště. Dále chtějí kandidáti hned znovu zpřístupnit místní hasičárnu obyvatelům. Budova v minulosti fungovala i jako komunitní centrum, kde se místní scházeli a pořádali tu různé akce, a to i pro děti.
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Místní si převezmou správu obce v den ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva, respektive po zvolení nového starosty. „Při ukončení své činnosti správce na tomto zasedání informuje nové zastupitele o jejím průběhu a o celkovém stavu obce. Nově zvolenému starostovi pak protokolárně předá příslušnou agendu, jako jsou doklady, smlouvy, účetnictví, správní dokumentace, razítka nebo klíče,“ popsala postup Malá.
Na předání agendy se budoucí starosta už připravuje. „Se správcem komunikujeme. Bavíme se o tom, jak a co na obci funguje,“ zmínil Kotek.