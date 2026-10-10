Komunální volby 2026 v Teplicích vyhrává ODS před ANO. Kdo bude vládnout městu

Komunální volby v Teplicích, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo devět kandidujících uskupení, zatím přinášejí mimořádně vyrovnaný souboj o první místo. Po sečtení více než tří čtvrtin volebních okrsků vede ODS, která získává 29,14 procenta hlasů.
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Na druhém místě je s odstupem pouhých 0,11 procentního bodu hnutí ANO. Třetí příčku zatím obsazuje Volba pro Teplice s 21,26 procenta, následovaná koalicí SPD, Trikolora, nezávislí s 6,55 procenta. Výsledky jsou průběžné a pořadí na prvních dvou místech se může při dalším sčítání změnit.
Volební výsledky v Teplicích
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Občanská demokratická strana
|29,14 %
|61 389
|ANO 2011
|29,03 %
|61 172
|Volba pro Teplice
|21,26 %
|44 799
|SPD, Trikolora, nezávislí
|6,55 %
|13 798
Zdroj: ČSÚ prostřednictvím iDNES.cz. Údaje se mohou měnit.
Pětiprocentní hranici zatím překračují čtyři uskupení – ODS, ANO, Volba pro Teplice a koalice SPD, Trikolora, nezávislí. Naopak Spokojené Teplice se 4,20 procenta, STAČILO! A PRO JINDŘICHA RAJCHLA se 3,74 procenta, Motoristé sobě a nezávislí kandidáti se 3,00 procenta a SEN PRO TEPLICE s 2,98 procenta zatím zůstávají pod touto hranicí.
V předchozích komunálních volbách v roce 2022 zvítězilo v Teplicích hnutí ANO se ziskem 29,85 procenta hlasů a devíti zastupitelských mandátů. Druhá tehdy skončila koalice ODS a TOP 09, která získala 27,70 procenta hlasů a osm mandátů. ODS nyní kandiduje samostatně a v dosud sečtených okrscích se drží těsně před ANO.
Volby 2026 OBRAZEM
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Teplicích.
Komunálních voleb v Teplicích se v dosud sečtených okrscích zúčastnilo 30,12 procenta voličů. O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání. Vzhledem k minimálnímu rozdílu mezi ODS a ANO může být rozhodující každý další sečtený okrsek.
Výsledky voleb v Teplicích v roce 2022
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|29,85 %
|9
|ODS spolu s TOP 09
|27,70 %
|8
|VOLBA PRO! TEPLICE
|19,74 %
|5
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|14,33 %
|4
|Zdraví Sport Prosperita
|5,50 %
|1
|Komunistická strana Čech a Moravy
|2,88 %
|0
Volební účast v komunálních volbách v Teplicích v roce 2022 dosáhla 34,14 procenta. Letošní průběžná účast je zatím o 4,02 procentního bodu nižší, konečné srovnání však bude možné až po sečtení všech hlasů.