Komunální volby 2026 v Mostě vyhrálo ProMOST. Kdo bude vládnout městu

Komunální volby v Mostě, kde se o 45 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, vyhrálo s přehledem hnutí ProMOST, které má po sečtení 93 procent hlasů 43,95 procenta hlasů.
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Na druhém místě je s velkým odstupem VIZE pro Most, pro kterou hlasovalo 23 procent voličů. Třetí příčku obsadilo hnutí ANO se zhruba 16 procenty, následované koalicí SPD a Motoristé sobě s 5,15 procenta hlasů. Výsledky jsou průběžné, ale měnit se už nebudou.
Hnutí ProMOST zvítězilo také v předchozích komunálních volbách v roce 2022, kdy získalo 41,13 procenta hlasů a 21 zastupitelských mandátů. Po sečtení více než devíti desetin letošních okrsků dosahuje o 2,82 procentního bodu vyššího podílu hlasů, než činil jeho konečný výsledek před čtyřmi lety.
Průběžné výsledky komunálních voleb v Mostě v roce 2026
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|ProMOST
|43,95 %
|243 395
|VIZE pro Most
|22,93 %
|126 989
|ANO 2011
|16,21 %
|89 743
|SPD a Motoristé sobě
|5,15 %
|28 510
Zdroj: ČSÚ prostřednictvím iDNES.cz. Údaje se mohou měnit.
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Mostě.
Volby 2026 OBRAZEM
Volební výsledky v Mostě
Pětiprocentní hranici zatím překračují čtyři uskupení – ProMOST, VIZE pro Most, ANO a koalice SPD a Motoristé sobě. Naopak Piráti, Zelení a Starostové se 4,89 procenta, ODS s 3,97 procenta a Stačilo! s 2,78 procenta zatím zůstávají pod touto hranicí.
Komunálních voleb v Mostě se v dosud sečtených okrscích zúčastnilo 28,91 procenta voličů. O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
Výsledky voleb v Mostě v roce 2022
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ProMOST
|41,13 %
|21
|ANO 2011
|20,39 %
|10
|Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou Trikolory
|12,11 %
|6
|Sdružení Mostečané Mostu
|9,56 %
|5
|ODS a NEZÁVISLÍ
|6,89 %
|3
|Piráti a Zelení pro Most
|4,57 %
|0
|Komunistická strana Čech a Moravy
|4,03 %
|0
|Česká strana sociálně demokratická
|1,07 %
|0
|Občané městu, město občanům
|0,16 %
|0
|Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK
|0,11 %
|0
Volební účast v komunálních volbách v Mostě v roce 2022 dosáhla 32,05 procenta. K urnám tehdy přišlo 16 289 voličů z 50 818 zapsaných. Letošní průběžná účast je zatím o 3,14 procentního bodu nižší, konečné srovnání však bude možné až po sečtení všech hlasů.