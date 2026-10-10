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Komunální volby 2026 v Mostě vyhrálo ProMOST. Kdo bude vládnout městu

Pavla Žáková
  18:42

Voliči v Mostě rozhodovali o tom, kdo povede město se 64 tisíci obyvateli po komunálních volbách 9. a 10. října 2026. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

V komunálních volbách v Mostě jasně vyhrálo hnutí ProMOST se ziskem téměř 44 procenta hlasů. Na druhé místo voliči vynesli uskupení VIZE pro Most, dostalo 23 procent hlasů. Pětiprocentní volební hranici překonávají také ANO a koalice SPD a Motoristé sobě. Sečteno sice ještě není sto procent hlasů, ale výsledky se už nezmění.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Mostě, kde se o 45 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, vyhrálo s přehledem hnutí ProMOST, které má po sečtení 93 procent hlasů 43,95 procenta hlasů.

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Na druhém místě je s velkým odstupem VIZE pro Most, pro kterou hlasovalo 23 procent voličů. Třetí příčku obsadilo hnutí ANO se zhruba 16 procenty, následované koalicí SPD a Motoristé sobě s 5,15 procenta hlasů. Výsledky jsou průběžné, ale měnit se už nebudou.

Hnutí ProMOST zvítězilo také v předchozích komunálních volbách v roce 2022, kdy získalo 41,13 procenta hlasů a 21 zastupitelských mandátů. Po sečtení více než devíti desetin letošních okrsků dosahuje o 2,82 procentního bodu vyššího podílu hlasů, než činil jeho konečný výsledek před čtyřmi lety.

Průběžné výsledky komunálních voleb v Mostě v roce 2026

Most: průběžné výsledky komunálních voleb při 61 procentech sečtených hlasů
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasů
ProMOST43,95 %243 395
VIZE pro Most22,93 %126 989
ANO 201116,21 %89 743
SPD a Motoristé sobě5,15 %28 510

Zdroj: ČSÚ prostřednictvím iDNES.cz. Údaje se mohou měnit.

Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Mostě.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Karel Havlíček a Jana Mračková Vildumetzová (ANO). (10. října 2026)
305 fotografií

Volební výsledky v Mostě

Pětiprocentní hranici zatím překračují čtyři uskupení – ProMOST, VIZE pro Most, ANO a koalice SPD a Motoristé sobě. Naopak Piráti, Zelení a Starostové se 4,89 procenta, ODS s 3,97 procenta a Stačilo! s 2,78 procenta zatím zůstávají pod touto hranicí.

Komunálních voleb v Mostě se v dosud sečtených okrscích zúčastnilo 28,91 procenta voličů. O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.

Výsledky voleb v Mostě v roce 2022

Minulé komunální volby v Mostě
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ProMOST41,13 %21
ANO 201120,39 %10
Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou Trikolory12,11 %6
Sdružení Mostečané Mostu9,56 %5
ODS a NEZÁVISLÍ6,89 %3
Piráti a Zelení pro Most4,57 %0
Komunistická strana Čech a Moravy4,03 %0
Česká strana sociálně demokratická1,07 %0
Občané městu, město občanům0,16 %0
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK0,11 %0

Volební účast v komunálních volbách v Mostě v roce 2022 dosáhla 32,05 procenta. K urnám tehdy přišlo 16 289 voličů z 50 818 zapsaných. Letošní průběžná účast je zatím o 3,14 procentního bodu nižší, konečné srovnání však bude možné až po sečtení všech hlasů.

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