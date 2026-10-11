Komunální volby 2026 v Děčíně vyhrálo ANO. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Děčíně, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládlo hnutí ANO, které získalo 22,60 procenta hlasů. Nad druhou Volbou pro Děčín si udrželo náskok téměř pěti procentních bodů.
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Třetí příčku obsadilo uskupení Náš Děčín s 12,53 procenta hlasů. Následuje ODS s 12,03 procenta, Starostové a nezávislí s 11,78 procenta, Hlas Děčína se 7,88 procenta a SPD se 6,26 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostali Motoristé sobě a Svobodní, kteří získali 4,91 procenta hlasů.
K volbám přišlo v Děčíně 35,38 procenta oprávněných voličů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Počet mandátů
|ANO 2011
|22,60 %
|69 359
|7
|Volba pro Děčín
|17,72 %
|54 367
|5
|Náš Děčín
|12,53 %
|38 450
|4
|Občanská demokratická strana
|12,03 %
|36 931
|4
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|11,78 %
|36 143
|3
|HLAS DĚČÍNA (Piráti Děčín + Hlas regionů)
|7,88 %
|24 193
|2
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|6,26 %
|19 208
|2
Kdo bude vládnout Děčínu?
Zastupitelstvo má 27 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 14 mandátů. Vítězné ANO získalo sedm křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s druhou Volbou pro Děčín by mělo 12 zastupitelů, což na většinu nestačí.
V uplynulém volebním období vedl Děčín primátor Jiří Anděl z hnutí ANO. Po komunálních volbách v roce 2022 vytvořilo ANO nejprve koalici s SPD, která disponovala 16 z celkových 27 mandátů. Anděl byl 24. října 2022 znovu zvolen primátorem. Koalice však vydržela pouze několik měsíců.
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V roce 2023 se vedení města změnilo a ANO začalo spolupracovat s Volbou pro Děčín a uskupením Náš Děčín. Tato trojice měla podle výsledků voleb 2022 dohromady 19 zastupitelů. Po letošních volbách disponuje stejná trojice pouze 16 mandáty, stále by však měla potřebnou nadpoloviční většinu. O případném pokračování spolupráce rozhodnou povolební jednání.
|Uskupení
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|33,93 %
|11
|Svoboda a přímá demokracie (SPD)
|15,20 %
|5
|Volba pro Děčín
|15,06 %
|5
|Náš Děčín
|9,75 %
|3
|Občanská demokratická strana
|8,20 %
|2
|Česká pirátská strana
|5,31 %
|1
Volební účast v komunálních volbách v Děčíně v roce 2022 dosáhla 36,31 procenta. Letošní je tedy nižší o 0,93 procentního bodu. Hnutí ANO si sice udrželo první místo, oproti minulým volbám ale přišlo o čtyři mandáty a získalo o 11,33 procentního bodu méně hlasů.
Výrazně oslabila také SPD, která přišla o tři zastupitele. Naopak ODS zdvojnásobila počet mandátů ze dvou na čtyři a Náš Děčín si polepšil ze tří na čtyři křesla. Starostové a nezávislí, kteří před čtyřmi lety zůstali mimo zastupitelstvo, letos získali tři mandáty.
Volby 2026 OBRAZEM
Senátní volby v Děčíně vyhrál Zbyněk Linhart
Obyvatelé Děčína během stejného víkendu vybírali také senátora. Ve volebním obvodu číslo 33 zvítězil už v prvním kole dosavadní senátor Zbyněk Linhart (STAN), který získal 52,22 procenta hlasů. Překročil tak hranici 50 procent a svůj mandát obhájil bez nutnosti druhého kola.
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Na druhém místě skončil univerzitní profesor Michal Hejcman (ANO) s 20,13 procenta hlasů. Třetí příčku obsadila náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká z Místního hnutí za harmonický rozvoj s 10,45 procenta hlasů.
|Kandidát
|Strana
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|Zbyněk Linhart
|STAN
|52,22 %
|17 850
|Michal Hejcman
|ANO 2011
|20,13 %
|6 882
|Anna Lehká
|Místní hnutí za harmonický rozvoj
|10,45 %
|3 574
|Jan Skalický
|PRO – Právo Respekt Odbornost
|10,35 %
|3 539
|Miroslav Štross
|Strana zelených
|6,83 %
|2 337
Volební účast v prvním kole senátních voleb dosáhla 35,34 procenta. Zbyněk Linhart tak získal další šestiletý mandát a voliči v děčínském obvodu číslo 33 už 16. a 17. října k druhému kolu nepůjdou.