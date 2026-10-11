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Komunální volby 2026 v Děčíně vyhrálo ANO. Kdo bude vládnout městu?

Pavla Žáková
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Labe pod děčínským zámkem. (6. srpna 2026) | foto: MF DNES

V komunálních volbách v Děčíně zvítězilo hnutí ANO se ziskem 22,60 procenta hlasů. Na druhém místě se 17,72 procenta skončila Volba pro Děčín. Pětiprocentní volební hranici překonaly také Náš Děčín, ODS, Starostové a nezávislí, Hlas Děčína a SPD. V souběžných senátních volbách obhájil svůj mandát Zbyněk Linhart (STAN), který zvítězil už v prvním kole.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Děčíně, kde se o 27 mandátů v zastupitelstvu ucházelo osm kandidujících uskupení, ovládlo hnutí ANO, které získalo 22,60 procenta hlasů. Nad druhou Volbou pro Děčín si udrželo náskok téměř pěti procentních bodů.

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Třetí příčku obsadilo uskupení Náš Děčín s 12,53 procenta hlasů. Následuje ODS s 12,03 procenta, Starostové a nezávislí s 11,78 procenta, Hlas Děčína se 7,88 procenta a SPD se 6,26 procenta hlasů. Do zastupitelstva se nedostali Motoristé sobě a Svobodní, kteří získali 4,91 procenta hlasů.

K volbám přišlo v Děčíně 35,38 procenta oprávněných voličů.

Komunální volby v Děčíně 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůPočet mandátů
ANO 201122,60 %69 3597
Volba pro Děčín17,72 %54 3675
Náš Děčín12,53 %38 4504
Občanská demokratická strana12,03 %36 9314
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ11,78 %36 1433
HLAS DĚČÍNA (Piráti Děčín + Hlas regionů)7,88 %24 1932
Svoboda a přímá demokracie (SPD)6,26 %19 2082

Kdo bude vládnout Děčínu?

Zastupitelstvo má 27 členů, k získání nadpoloviční většiny je tedy potřeba nejméně 14 mandátů. Vítězné ANO získalo sedm křesel, ke složení většiny proto potřebuje další partnery. Společně s druhou Volbou pro Děčín by mělo 12 zastupitelů, což na většinu nestačí.

V uplynulém volebním období vedl Děčín primátor Jiří Anděl z hnutí ANO. Po komunálních volbách v roce 2022 vytvořilo ANO nejprve koalici s SPD, která disponovala 16 z celkových 27 mandátů. Anděl byl 24. října 2022 znovu zvolen primátorem. Koalice však vydržela pouze několik měsíců.

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V roce 2023 se vedení města změnilo a ANO začalo spolupracovat s Volbou pro Děčín a uskupením Náš Děčín. Tato trojice měla podle výsledků voleb 2022 dohromady 19 zastupitelů. Po letošních volbách disponuje stejná trojice pouze 16 mandáty, stále by však měla potřebnou nadpoloviční většinu. O případném pokračování spolupráce rozhodnou povolební jednání.

Volby v roce 2022
UskupeníZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201133,93 %11
Svoboda a přímá demokracie (SPD)15,20 %5
Volba pro Děčín15,06 %5
Náš Děčín9,75 %3
Občanská demokratická strana8,20 %2
Česká pirátská strana5,31 %1

Volební účast v komunálních volbách v Děčíně v roce 2022 dosáhla 36,31 procenta. Letošní je tedy nižší o 0,93 procentního bodu. Hnutí ANO si sice udrželo první místo, oproti minulým volbám ale přišlo o čtyři mandáty a získalo o 11,33 procentního bodu méně hlasů.

Výrazně oslabila také SPD, která přišla o tři zastupitele. Naopak ODS zdvojnásobila počet mandátů ze dvou na čtyři a Náš Děčín si polepšil ze tří na čtyři křesla. Starostové a nezávislí, kteří před čtyřmi lety zůstali mimo zastupitelstvo, letos získali tři mandáty.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
385 fotografií

Senátní volby v Děčíně vyhrál Zbyněk Linhart

Obyvatelé Děčína během stejného víkendu vybírali také senátora. Ve volebním obvodu číslo 33 zvítězil už v prvním kole dosavadní senátor Zbyněk Linhart (STAN), který získal 52,22 procenta hlasů. Překročil tak hranici 50 procent a svůj mandát obhájil bez nutnosti druhého kola.

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Na druhém místě skončil univerzitní profesor Michal Hejcman (ANO) s 20,13 procenta hlasů. Třetí příčku obsadila náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká z Místního hnutí za harmonický rozvoj s 10,45 procenta hlasů.

Kandidáti do Senátu ve volebním obvodě 33
KandidátStranaVýsledek v procentechPočet hlasů
Zbyněk LinhartSTAN52,22 %17 850
Michal HejcmanANO 201120,13 %6 882
Anna LehkáMístní hnutí za harmonický rozvoj10,45 %3 574
Jan SkalickýPRO – Právo Respekt Odbornost10,35 %3 539
Miroslav ŠtrossStrana zelených6,83 %2 337

Volební účast v prvním kole senátních voleb dosáhla 35,34 procenta. Zbyněk Linhart tak získal další šestiletý mandát a voliči v děčínském obvodu číslo 33 už 16. a 17. října k druhému kolu nepůjdou.

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