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Komunální volby 2026 v Chomutově vyhrálo hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu?

Matouš Waller
  19:48

Výsledky voleb 2026 v Chomutově. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

V komunálních volbách v Chomutově se ziskem téměř dvaceti procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na druhé místo voliči s více než 17 procenty hlasů vynesli sdružení JsmePRO! Chomutov. Volební klauzuli také překonala hnutí Nový sever, STAN i Stačilo! Volební účast se zastavila na necelých 29 procentech.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Chomutově, kde voliči rozhodovali o obsazení 35 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo hnutí ANO. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo téměř dvacet procent hlasů.

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Na druhém místě je s odstupem více než dvou procent hlasů sdružení JsmePRO! Chomutov. Třetí příčku obsadilo hnutí Nový sever s necelými sedmnácti procenty hlasů. Celkem má zastupitelstvo 35 členů, většinu tvoří 18 hlasů.

Výsledky komunálních voleb v Chomutově 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201119,60 %63 0318
JsmePRO! Chomutov17,32 %55 6947
NOVÝ SEVER16,97 %54 5726
Lepší Chomutov10,29 %33 1074
SPD + MOTORISTÉ + PRO = CHOMUTOV SOBĚ9,00 %28 9413
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ S PODPOROU ODS7,63 %24 5383
MÁME RÁDI CHOMUTOV7,32 %23 5492
Stačilo!5,14 %16 5322

Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Chomutově.

Volební výsledky v Chomutově 2026

Do skrutinia se dostalo celkem 8 uskupení – ANO 2011, JsmePRO! Chomutov, Nový sever či Lepší Chomutov. Naopak Chomutovská koalice, Vize 2042 Chomutov a PRO Chomutov zůstaly pod volební klauzulí.

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.

Výsledky komunálních voleb v Chomutově v roce 2022
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201129,75 %110 14413
PRO Chomutov14,96 %55 4086
Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO13,31 %49 2895
Nový sever12,48 %46 2185
Starostové a nezávislí6,09 %22 5662
Komunistická strana Čech a Moravy6,03 %22 3402
Chomutovská koalice5,90 %21 8462

Volební účast v Chomutově v roce 2022 dosáhla 31,43 procenta. Letos přišlo hlasovat 28,46 procent obyvatel.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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