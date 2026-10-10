Komunální volby 2026 v Chomutově vyhrálo hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu?

Komunální volby v Chomutově, kde voliči rozhodovali o obsazení 35 křesel zastupitelů, s přehledem ovládlo hnutí ANO. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo téměř dvacet procent hlasů.
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Na druhém místě je s odstupem více než dvou procent hlasů sdružení JsmePRO! Chomutov. Třetí příčku obsadilo hnutí Nový sever s necelými sedmnácti procenty hlasů. Celkem má zastupitelstvo 35 členů, většinu tvoří 18 hlasů.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|19,60 %
|63 031
|8
|JsmePRO! Chomutov
|17,32 %
|55 694
|7
|NOVÝ SEVER
|16,97 %
|54 572
|6
|Lepší Chomutov
|10,29 %
|33 107
|4
|SPD + MOTORISTÉ + PRO = CHOMUTOV SOBĚ
|9,00 %
|28 941
|3
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ S PODPOROU ODS
|7,63 %
|24 538
|3
|MÁME RÁDI CHOMUTOV
|7,32 %
|23 549
|2
|Stačilo!
|5,14 %
|16 532
|2
Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Chomutově.
Volební výsledky v Chomutově 2026
Do skrutinia se dostalo celkem 8 uskupení – ANO 2011, JsmePRO! Chomutov, Nový sever či Lepší Chomutov. Naopak Chomutovská koalice, Vize 2042 Chomutov a PRO Chomutov zůstaly pod volební klauzulí.
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|29,75 %
|110 144
|13
|PRO Chomutov
|14,96 %
|55 408
|6
|Svoboda a přímá demokracie (SPD) s podporou PRO
|13,31 %
|49 289
|5
|Nový sever
|12,48 %
|46 218
|5
|Starostové a nezávislí
|6,09 %
|22 566
|2
|Komunistická strana Čech a Moravy
|6,03 %
|22 340
|2
|Chomutovská koalice
|5,90 %
|21 846
|2
Volební účast v Chomutově v roce 2022 dosáhla 31,43 procenta. Letos přišlo hlasovat 28,46 procent obyvatel.
Volby 2026 OBRAZEM