Nejsme proruští. Jestli je Putin zločinec, rozhodne soud, říká lídr Stačilo!

Komunisté byli mimo Sněmovnu po čtyři roky. Vrátíte se do ní? Jaký výsledek u Stačilo! očekáváte?
Kdybychom si nevěřili, tak nic nedokážeme. Takže ano, věřím, že se hnutí Stačilo! do Sněmovny dostane s výsledkem kolem deseti procent. Samozřejmě to ale je v rukách voličů.
Jste velmi kritičtí k vládní koalici. Můžete to rozvést? V čem dosavadní vláda byla podle vás tak špatná?
Výsledkem necelých čtyř let vládnutí Petra Fialy a jeho ministrů jsou rekordní zadlužení, rekordní pokles životní úrovně, rekordní inflace, rekordní propad reálných mezd a vyšší daně. Vláda poškodila vztahy se Slovenskem, rozložila V4 a v EU sehrála roli naivního patolízala prosazením emisních povolenek pro domácnosti nebo souhlasem s migračním paktem.
Asi nejhorší ale je, že tato vláda normalizovala lež. Lhala před volbami a lhala bezpočtukrát v průběhu svého vládnutí. K tomu neustálým nálepkováním opozice značně přispěla k vyhrocení nálad ve společnosti, které se dnes projevují třeba napadáním našich předvolebních shromáždění. Nezažil jsem, aby lídr významné konkurenční kandidátky přišel na mítink jiné strany a snažil se ho narušit, jako to udělal pan Kučera ze SPOLU nám. Jestli před vládou Petra Fialy nemělo Česko žádnou velkou politickou kulturu, tak teď je to už úplné zoufalství. Voliči, ona mlčící většina, to ale všechno vidí a věřím, že to SPOLU, STAN a Pirátům spočítají.
Byla v něčem také dobrá?
V přesvědčování části voličů, že jsme ve válce a že pomoc Ukrajině a teatrální odpor proti Rusku jsou vlastně důležitější než naše vlastní země a lidé v ní. Nakonec to SPOLU samo potvrzuje v kampani: Teď jde o Česko. Ptám se: o co jim šlo doteď?
Prospělo podle vás komunistům pod hlavičkou Stačilo! spojení se SOCDEM?
Zkusme se, prosím, vyhnout sugestivním novinářským zkratkám. Stačilo! nejsou komunisté pod novou hlavičkou. Stačilo! je normálně registrované politické hnutí, na jehož kandidátkách najdete členy Stačilo!, šesti dalších politických stran i kandidáty bez politické příslušnosti. A zda spojení prospělo? Já věřím, že ano. U nás v kraji máme dobrou zkušenost ze dvou volebních období, kdy jsme se Sociální demokracií (tehdejší ČSSD) napravili škody za ROPem Severozápad, zachránili Krajskou zdravotní nebo založili vlastního autobusového dopravce. Jako jediní jsme společně se SOCDEM kandidovali i v loňských krajských volbách a spolupráce i tentokrát funguje skvěle.
Kam chcete se Stačilo! dojít? Máte ambici promluvit do sestavování vlády, pokud vyhraje ANO a vy budete ve Sněmovně?
Na takové plány je ještě brzo. Vše bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty. Čím víc voličů se rozhodne podpořit Stačilo!, tím větší jistota bude, že vláda Petra Fialy skončí a že ve Sněmovně bude síla, která ohlídá budoucí vládu hnutí ANO, aby vládla ve prospěch českých lidí. Podobně jako třeba poslanci KSČM v předminulém volebním období dokázali vládu ANO přimět k zavedení placených prvních tří dnů nemocenské.
Pojďme na témata. Jste pro zavedení eura? Proč ano, proč ne?
Ne. Euro není jen měnová unie, je to také politická unie. Zavedením eura bychom ztratili další velký kus suverenity. Euro je měna, která vyhovuje velkým ekonomikám – Německu a Francii, ale řadě dalších, třeba jižním státům, ubližuje, což by nejspíš byl případ i Česka. Zavedením eura by došlo k dalšímu zdražení skoro všeho stejně jako třeba na Slovensku. A nakonec ten nejdůležitější důvod: drtivá většina občanů euro odmítá, takže to vůbec není téma.
Jaký recept máte pro mladé při řešení jejich bytové situace? Nájmy rostou, vlastní byty či domy nejsou už úplně snadno dostupné?
Vlastní byty a domy jsou dnes pro mladé naprosto nedostupné. Ke zlepšení té šílené situace, kdy v Česku je jedno z nejdražších bydlení v Evropě, nevede jednoduchá cesta, ale dlouhá řada drobných kroků. Mimo jiné reforma sociálních dávek, aby ceny bydlení netáhl nahoru obchod s chudobou, reforma územního a stavebního řízení, aby umožnilo rychlejší výstavbu, dramatické zdanění investičních bytů nad určitý počet, které by se tak uvolnily na trh, dále státní, krajská, obecní i družstevní výstavba bydlení za nákladové nájemné, zlevnění služeb souvisejících s bydlením, například energií a vody (zestátněním ČEZu a vodárenských společností). Bydlení je základní životní jistotou. Když nemáme dostupné bydlení, nemůžeme se divit, že se rodí málo dětí a řítíme se do demografické katastrofy.
Lze podle vás omezit spekulanty s byty třeba nějakým zdaněním?
Ano a je to nutné. Můžeme se bavit od kolikátého bytu a za jakých podmínek, ale je to způsob, jak spekulanty donutit tyto byty pronajmout či prodat, a tím pádem snížit ceny nájmů nebo pořízení bytů, nebo alespoň zpomalit jejich růst.
A lze podle vás ztížit situaci obchodníkům s chudobou ve vyloučených lokalitách?
Zajímavé je, že byznys s chudobou je fenoménem především našeho Ústeckého a možná Moravskoslezského kraje. Když to vyprávím lidem odjinud, jen nevěřícně kroutí hlavou, jak je možné, že stát platí dvacetitisícové nájemné za 1+1 „čtvrté kategorie“ ve vyloučené lokalitě. Přitom u nás jsou na to specializované celé firmy, byty se spekulantům prodávají rovnou s rozpisem návratnosti investice ze sociálních dávek, nájemníci na dávkách mají v některých lokalitách dokonce přednost před vydělávajícími. Tak skvělý je to kšeft! Bohužel ztížení situace obchodníkům s chudobou samo o sobě negativně dopadne na jejich nájemníky, tedy sociálně potřebné. Je potřeba to provést tak, aby miliardový byznys s chudobou placený z našich peněženek skončil, ale současně aby stovky tisíc lidí neskončily na ulicích. Proto to bude drahé a bude to trvat dlouho.
Musíme změnit systém sociálních dávek tak, aby se příspěvek na bydlení neurčoval jen podle velikosti obce, ale podle konkrétní lokality. Tedy aby maximální nájemné za byt ve vyloučené lokalitě skutečně odpovídalo tomu, že jde o vyloučenou lokalitu, ne Pařížskou ulici v Praze. Dále je třeba vyplácení dávek podmínit slušným životem jejich příjemců – děti chodí do školy, rodiče do práce, nepáchají trestnou činnost a tak dále.
Urychleně musíme zrušit novelu, která od příštího roku zavede ručení státu za dlužné nájemné a škody na bytech. Ta totiž z byznysu s chudobou udělala naprosto bezrizikové podnikání, kdy spekulant kasíruje od státu nájemné, nájemník byt vybydlí, stát zaplatí opravu a spekulant znovu kasíruje. Také pomůže už zmíněná státní, krajská, obecní i družstevní výstavba bytů.
Stále větší strach jde z emisních povolenek. Jak budete řešit dopad na obyvatelstvo v případě, že budete moci promluvit do sestavování vlády, nebo budete mít v parlamentu silnou pozici?
Emisní povolenky pro domácnosti jsou téma těchto voleb. Je to vlastně brutální spotřební daň na topení a pohonné hmoty, jejíž výši neurčuje stát, ale spekulanti na burzách – a daňový poplatník ji dopředu nezná. Dá se ale odhadovat, že to budou desítky tisíc korun ročně. Perličkou je, že výše té daně je v celé EU stejná, to znamená nepočítá se podle kupní síly. Nelze se tedy divit, že některé státy už ETS-2 zavedly. On je samozřejmě rozdíl mezi tím, když o deset korun zdraží litr benzinu bohatému Dánovi nebo chudému Bulharovi. Další věc je, že skokové zdražení pohonných hmot zvýší ceny veškerého zboží, a to znovu rozjede obrovskou inflaci.
Cílem tohoto ďábelského plánu je vychovat nás drahotou k tomu, abychom míň jezdili auty a topili. Seberou nám peníze za nic, z nichž obrovskou část si přímo ukousnou spekulanti. Jestli si umím nějak představit obsah pojmu vlastizrada, tak vlastizrady se dopustil ten, kdo tohle pro nás zařídil. Byl to Marian Jurečka. Ale samozřejmě šlo o rozhodnutí Fialovy vlády jako celku. Proto je neuvěřitelné pokrytectví to, že se teď před volbami vláda snaží tvářit, jak proti ETS-2 aktivně bojuje. Bohužel většina lidí si tohle uvědomí až ve chvíli, kdy to ucítí ve vlastní peněžence. Přitom nadcházející volby jsou naší poslední šancí tuhle katastrofu zastavit.
Pokud budeme mít tu možnost, uděláme cokoliv, aby povolenky na obyvatele České republiky nedopadly. Určitě se pokusíme vyjednat v EU jejich zrušení, výjimku nebo aspoň prozatím odklad. Pokud to nepůjde, bude potřeba se jim jednoduše postavit: neimplementovat je do české legislativy, prostě je nezavést a jít otevřeně do konfliktu s Evropskou komisí. A mezitím pracovat na zákoně o obecném referendu…
Velkým tématem SPOLU je i v těchto volbách zahraničně-politické směřování. Nelze se tomu vyhnout. Jaký je váš pohled na konflikt na Ukrajině? Je podle vás Putin, který poslal svou armádu na Ukrajinu, zločinec a terorista?
Správně říkáte, že zahraničně-politické směřování je velkým tématem SPOLU. Je to pro ně taková marketingová zástěrka toho, že ve vnitrostátní politice zkazili, na co sáhli. A samozřejmě je to z jejich strany další vyvolávání nenávisti ve společnosti. Upřímně už mě nebaví to, že každý, kdo si dovolí nesouhlasit s „grýndýlem“, Evropskou unií nebo politikou Fialovy vlády, je okamžitě onálepkován jako proruský, jen aby si vládní strany udržely aspoň poslední zbytky voličů. My nejsme proruští. Jsme pročeští. A to odjakživa, ne poslední měsíc v kampani jako SPOLU. Jestli je Putin zločinec a terorista, rozhodne soud. Jako u každého jiného potenciálního zločince.
Jste pro referendum o vystoupení z EU a NATO, chápu. Ale vy sám osobně jste pro vystoupení z těchto uskupení? Případně proč?
Dejme si na misky vah přínosy a nevýhody členství v těchto organizacích. Ano, vláda tvrdí, že z EU máme dotace a NATO má být jedinou zárukou bezpečnosti. Z EU ale také máme tuny regulací, které nám otravují život, a v NATO nás Fialova vláda bez jakékoli veřejné diskuse zavázala k výdajům na obranu ve výši 20 procent státního rozpočtu každý rok.
Chceme brutální daně z povolenek? Chceme zakázat normální auta? Chceme zakázat rybářům a myslivcům olovo? Chceme víčka, co nejdou sundat z lahví? Chceme, aby nás reprezentovala Ursula von der Leyen? A stojí nám za to případně z dotací udělané nábřeží Maxipsa Fíka nebo rozhledny v údolích? Protože to je EU. Chceme placené školství a zdravotnictví? Chceme drasticky snížit důchody? Chceme rozbít sociální smír? Proto chceme referendum. Ať si občané zváží, jestli jim členství v EU a v NATO stojí za to.
Co znamená vaše heslo „Banky a korporace si z naší země udělaly dojnou krávu. S tím končíme!“ Jak s těmi bankami zatočíte?
Dramaticky zdaníme nemravné zisky, které nejen banky odvádí svým mateřským korporacím do zahraničí a zarazíme praxi vnitropodnikových fakturací často fiktivních služeb za fiktivní ceny, které uměle snižují daň z příjmu. Nadnárodní korporace si z Česka udělaly Klondajk. Zisky vytvořené naší prací mizí v zahraničí, místo aby zůstávaly v naší ekonomice a přispívaly k naší prosperitě.
Co znamená „Dostupná zdravotní péče – všude a pro všechny“? To byste lékařům nařídili povinné umístěnky, aby třeba na venkově ve Šluknovském výběžku povinně byli praktici? To byste nařídili třeba zubařům, že musí mít obvod místo v Praze nebo Teplicích na venkově, na Lounsku? Nebo další příklad – třeba v děčínské nemocnici chybí rentgenologové. Jak byste je tam dostali? Nařídili byste nějakému pražskému rentgenologovi, že povinně musí do Děčína, když v Praze jich je dost?
Dostupná zdravotní péče – všude a pro všechny znamená, že 500 miliard korun, které každý rok protečou systémem všeobecného zdravotního pojištění, musí v pohodě vystačit na léčení každého tak, aby zdravotníci byly důstojně zaplaceni, byly léky, přístroje a pacienti nepřipláceli nic nad rámec zdravotního pojištění. Stačí vyřešit korupci a neefektivitu – sloučit pojišťovny, reformovat systém státních nemocnic, srovnat úhrady péče pro státní a regionální nemocnice a tak dále. Naši experti odhadují, že v neefektivitě a korupci se každý rok „ztrácí“ neuvěřitelných 100 miliard z celkových 500.
Umístěnky samozřejmě lékařům rozdávat nemůžeme, ale můžeme jim vytvořit takové podmínky, díky kterým pro ně bude i ten Šluknov zajímavý. Můžeme jim nabídnout podporu při studiích nebo v dalším vzdělávání, levné kvalitní bydlení, garantované místo, kvalitní školy pro děti, konkurenceschopné mzdy a benefity… Anebo můžeme jít ještě dál a prosadit zřízení lékařské fakulty v Ústeckém kraji, ať nám tu aspoň část jejích absolventů zůstává.
Co znamená heslo „Spravedlivý důchod – podle zdravotního stavu, ne podle tabulky“?
Jurečkova takzvaná reforma důchodů z tohoto volebního období zvýšila věk odchodu do důchodu opřený o zvyšující se průměrnou délku života. My tvrdíme, že zvyšující se délka dožití je nesmyslný ukazatel, protože důchodu si má člověk také užít, ne pracovat do věku, kdy už na užívání nemá zdraví a možná ani pomyšlení. Určující tedy má být délka dožití ve zdraví. Vliv musí mít i profese. Třeba horník v hlubinném dole má totiž naději na dožití ve zdraví o dost menší než někdo s méně náročným povoláním. Proto tedy podle zdravotního stavu, ne podle tabulky – čistého věku. Pro nás jsou lidé lidmi, nikoli čísly v účetních tabulkách.