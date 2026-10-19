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Rozruch v Ústí. Suverén voleb mluví o rušení obvodů, radnice se chtějí bránit

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  8:52
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka slaví drtivou výhru v komunálních volbách....

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka slaví drtivou výhru v komunálních volbách. (10. října 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (10. října 2026)
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (vpravo) slaví drtivou výhru v komunálních...
Lídr ANO v Ústí nad Labem Tomáš Hrubý ve volebním štábu, kde po sečtení hlasů...
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (vpravo) přijímá gratulaci za drtivou výhru v...
38 fotografií
Vítězná koalice Jedno Ústí, která bude vládnout na ústeckém magistrátu bez dalších partnerů, debatuje o možném zrušení obvodů. Například starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí) v reakci na to uvedla, že neštěmický obvod nedá. Pravděpodobný budoucí primátor Tomáš Vohryzka řekl, že nic není rozhodnuto, rušení obvodů je jedna z možností, jak ušetřit v rozpočtu.

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„Tři dny po komunálních volbách za mnou přišli zástupci vítězného uskupení a oznámili mi, že chtějí zrušit městské obvody,“ uvedla Tomková s podivem, že tak zásadní záměr nezazněl před volbami. „Při jednání nepředložili žádnou ekonomickou analýzu. Žádné vyčíslení údajných úspor. Žádné posouzení dopadů na obyvatele. Žádný konkrétní plán. Jen jedno jediné: 1. 1. 2027. Datum, kdy se nás chtějí zbavit,“ napsala.

„Nejde o moje místo na radnici. Jde o vás,“ uvedla starostka, která volby v obvodě Neštěmice opět vyhrála. „Já vás ani vaši důvěru nezradím. Neštěmický obvod nedám,“ napsala na Facebooku.

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka slaví drtivou výhru v komunálních volbách. (10. října 2026)
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (10. října 2026)
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (vpravo) slaví drtivou výhru v komunálních volbách. (10. října 2026)
Lídr ANO v Ústí nad Labem Tomáš Hrubý ve volebním štábu, kde po sečtení hlasů vládla ponurá atmosféra. (10. října 2026)
38 fotografií

Podle Vohryzky není ohledně obvodů zatím nic rozhodnuto. „Řešíme různé alternativy, jedna z nich je rušení obvodů. Máme v programu věci, které chceme zrealizovat. Uvažujeme o tom, co uděláme, připravujeme finanční analýzy,“ uvedl Vohryzka, který byl jako nezávislý lídrem koalice.

Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. V zastupitelstvu o 37 členech bude mít většinu 22 hlasů.

Ve volbách skončilo druhé ANO, které po osmi letech odchází do opozice, získalo šest mandátů. Čtyři má Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, tři Spolu pro Ústí a dva SPD a Motoristé s podporou Přísahy a Trikolory. Obvody má Ústí nad Labem čtyři. Vedle Neštěmic je to ještě Střekov, Severní Terasa a město.

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Proti zrušení obvodů se na Facebooku vyjádřilo hnutí Za lepší Střekov. „Už v tuto chvíli připravujeme právní analýzy a chystáme se na takzvané obranné referendum, které může tento vývoj zvrátit. Pokud zastupitelstvo města schválí zrušení obvodů, máme podle příslušného právního postupu 30 dnů od zveřejnění usnesení na podání návrhu na referendum. K tomu potřebujeme sesbírat přibližně 2 200 podpisů oprávněných obyvatel Střekova. Referendum pak umožní obyvatelům přímo rozhodnout o zachování jejich městského obvodu. Věříme, že městský obvod Střekov má plné právo na svou existenci a naprosto jednoznačné opodstatnění,“ uvedlo hnutí.

Lídr koalice Spolu pro Ústí Radim Bzura řekl, že koalice ODS a KDU-ČSL měla v programu, že se chce zabývat obvody.

Volby 2026 OBRAZEM

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„My samozřejmě vnímáme, že nastavení obvodů není ideální. Jako variantu jsme měli zrušení, nebo naopak jejich posílení. Chápeme Jedno Ústí, že to chce udělat na začátku volebního období, mají silný mandát, na druhou stranu chápeme Vaše Ústí a Za lepší Střekov, které mají ve svých obvodech za sebou kus práce a obávají se, že by přišla vniveč. Jednoznačné stanovisko k tomu nemáme, neznáme zatím detaily,“ uvedl.

10. října 2026
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