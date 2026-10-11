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Naštvanost, pozitivní program i díra. Co stojí za fenomenálním úspěchem Jednoho Ústí

Jan Veselý
  13:37
Každý druhý volební hlas v Ústí nad Labem byl pro Jedno Ústí. Získalo nadpoloviční většinu zastupitelů v krajském městě a zcela ovládlo i obvody. Druhé ANO nemá ani třetinu hlasů. Mýlil by se každý, kdo by tvrdil, že jde o hodnocení pro Babišovu vládu, byť půdorys dosud vládnoucí koalice v Ústí - ANO plus SPD a dva přeběhlíci - by tomu mohl napovídat. V Ústí nad Labem jde čistě o to, že lidé mají dost stagnace. Ústí se přestalo rozvíjet, lidé ho nepovažují za hezké a chtějí po magistrátu, aby konečně fungoval.

Výsledky voleb 2026
Část 1/8

„Čeká nás hromada práce, aby se toto město zvedlo ode dna,“ tak to shrnul Tomáš Vohryzka, lídr Jednoho Ústí, výsledky voleb.

Jeho uskupení získalo 22 mandátů v 37členném zastupitelstvu. Druhé ANO, které dosud mělo 13 mandátů a dvě volební období primátora, je se ziskem necelých 16 procent a šesti křesly na druhém místě.

Co vlastně v Ústí rozhodlo?



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