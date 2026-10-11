Každý druhý volební hlas v Ústí nad Labem byl pro Jedno Ústí. Získalo nadpoloviční většinu zastupitelů v krajském městě a zcela ovládlo i obvody. Druhé ANO nemá ani třetinu hlasů. Mýlil by se každý, kdo by tvrdil, že jde o hodnocení pro Babišovu vládu, byť půdorys dosud vládnoucí koalice v Ústí - ANO plus SPD a dva přeběhlíci - by tomu mohl napovídat. V Ústí nad Labem jde čistě o to, že lidé mají dost stagnace. Ústí se přestalo rozvíjet, lidé ho nepovažují za hezké a chtějí po magistrátu, aby konečně fungoval.
„Čeká nás hromada práce, aby se toto město zvedlo ode dna,“ tak to shrnul Tomáš Vohryzka, lídr Jednoho Ústí, výsledky voleb.
Jeho uskupení získalo 22 mandátů v 37členném zastupitelstvu. Druhé ANO, které dosud mělo 13 mandátů a dvě volební období primátora, je se ziskem necelých 16 procent a šesti křesly na druhém místě.
Co vlastně v Ústí rozhodlo?