Máme výsledky a chceme kraj akčnější, říká Jan Paparega z Lepšího severu

Do krajských voleb jdete s heslem Chceme lepší sever. V čem konkrétně by měl být sever lepší?

Myslím, že není žádným tajemstvím, že náš kraj se dlouhodobě potýká s celou řadou dlouhodobých problémů – bezpečnost, odliv schopných lidí nebo třeba absence plánu na hospodářskou transformaci. A právě transformace je i největší výzvou, která nás čeká – konec uhlí a Green Deal zcela změní náš průmyslový region. Pokud to okamžitě nezačneme řešit, ujede nám vlak a všechny neduhy kraje se jen prohloubí.

Jak toho chcete dosáhnout?

Dobře si uvědomujeme, jak je tato výzva zásadní, a chceme, aby kraj byl daleko akčnější. Základ je smysluplně využívat všechny finanční prostředky, které má kraj k dispozici. K čemu jsou peníze na krajském účtu či dotace z EU, pokud za ně současné vedení není schopné realizovat žádné projekty, které by regionu opravdu pomohly? Chybí drajv, odvaha věci měnit a bohužel i kompetence. My to vše máme a jsme schopni kraj od prvního dne nastartovat.

Jak jste na „lepším severu“ pracovali dosud? Co jste pro něj udělali? V zastupitelstvu kraje jste už byli, byť v opozici.

Ano, z opozičních lavic se opravdu změna prosazuje těžko, ač si stojím za tím, že jsme se snažili i z opozice konstruktivně prosazovat náš program i rádi podpořili dobré kroky současné koalice. Bohužel jich nebylo příliš. Poslední čtyři roky se vyznačovaly zejména nečinností vedení kraje a neschopností realizovat cokoliv, co by pomohlo s řešením transformace.

Nicméně naše práce pro lepší sever se neodvíjí jen od sezení na kraji. Mluví za nás zejména práce na komunální úrovni, a to ve městech a obcích, kde naši kandidáti, kteří jsou dost často starostové, místostarostové, radní či členové zastupitelstev, každodenně odvádí skvělou práci. Jeďte se třeba podívat do Chomutova za radním Karlem Lipmannem, který začal úspěšně bojovat proti spekulantům s byty. Oblasti, ve kterých nyní byty vlastní město, se změnily k nepoznání – bezpečnostně i všeobecným pořádkem. Ostatně, obdobně to děláme již roky i u nás v Mostu a potvrdilo se nám, že to je jedna z hlavních cest, jak řešit ty nejčastěji zmiňované problémy kraje.

Jan Paparega 43 let

Vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni.

Je senátorem, krajským zastupitelem, radním a zastupitelem v Mostě.

Do komunální politiky vstoupil v roce 2010, kdy se stal mosteckým zastupitelem, v roce 2014 pak primátorem.

V roce 2022 byl zvolen do Senátu.

Největším koníčkem je sport, především triatlon.

Jaká témata jsou pro vás zásadní?

V obecné rovině právě ta bezpečnost. Je to alfa a omega celého kraje. Je to základní předpoklad pro rozvoj jakéhokoliv místa. Pokud lidé nebudou mít pocit bezpečí, tak se nebude nic rozvíjet. Lidé budou místo opouštět, nebudou zde chtít studovat, pracovat ani třeba dělat byznys. Pokud toto není kraj schopen zajistit, nemůže počítat, že se pohne z místa. Ve stejné situaci byl Most před deseti lety, když jsem se stal čerstvě primátorem. Byl to jeden z klíčových faktorů, jenž bránil v rozvoji.

Nesmíme zapomenout také na školství. Školská politika kraje musí jít ruku v ruce s tím, jak se vyvíjí pracovní trh. Bez schopných a pracovně uplatnitelných lidí ten kraj prostě nezměníme. Musíme rozšířit nabídku škol i o školy vyšší kvality. Proč by v kraji nemohlo vzniknout prestižní gymnázium, které vychová děti úspěšné na nejlepších světových univerzitách, jako je to možné v Praze? Chceme i ve spolupráci se soukromými školami takové obory, ze kterých vyjdou lidé, kteří kraji vrátí, co do nich investoval.

Sociální oblast nebo zdravotnictví mají na programu všechny kandidující strany. Co máte lepšího než konkurence?

V sociální oblasti se lišíme dost, řekl bych. Kdybychom se nelišili, tak by nám vedení kraje, a tedy ostatní politické subjekty, již jistě více pomohly například s výkupem bytů. Pro nás je to opravdu důležité téma, které vede ke konci vyloučených lokalit. Důležité je však zmínit, že sociální politika je formovaná především na státní úrovni. I to však může kraj ovlivnit a využít zákonodárnou iniciativu. Bohužel ostatní strany spíš o ní jen mluví a tu možnost nerealizují. My máme v programu konkrétní věci, například podmínění dlouhodobého pobírání dávek veřejnými pracemi, ke kterým je potřeba úprava zákonů. A my k systémovým změnám rádi možnosti zákonodárné iniciativy využijeme.

Ve zdravotnictví je nutné zejména zabránit odchodu lékařů, zubařů i dalšího zdravotnického personálu z regionu. Nemůžeme si dovolit, aby nám je dlouhodobě přepláceli ostatní kraje či Německo. Chceme vytvořit motivační program, aby cítili, že nám na nich záleží, a chceme jim nabídnout adekvátní podmínky, které si za svoji práci zasluhují. Udržet potřebujeme hlavně mladé doktory, kteří mohou být garanty dostupné lékařské péče pro další dekády.

Proč by tedy měli voliči dát hlas právě vašemu uskupení?

Máme za sebou reálné výsledky ve městech a obcích. Jednoduše se dá říct „ukázaná platí“. Lidé od nás, kde působíme, vědí, že jsme se na ně nikdy nevykašlali a naše slova nikdy nekončila jen u planých slibů. Nikdy jsme se nenechali přemoci či znechutit zdánlivou beznadějí, že něco nejde změnit a pořád to bude vypadat stejně špatně. A měnit věci k lepšímu chceme i na kraji, jenž hraje v tom, jak naše okolí reálně vypadá, velkou roli. Na to jsme také jako představitelé měst a obcí dost často naráželi a narážíme, když po kraji něco potřebujeme, ale součinnost s ním je někdy, diplomaticky řečeno, složitá. My to chceme změnit a chceme, aby kraj byl nejenom akčnější a přívětivější pro obce, města i samotné obyvatele, ale také aby měl dlouhodobou vizi, jak se má vyvíjet a dále nestagnovat. Bez vize ve složité době prostě neuspějeme.

Jak si podle vás vedla poslední čtyři roky krajská koalice?

Upřímně? Čekal jsem mnohem víc a považuji to za promarněnou příležitost, která nás může hodně bolet, a to skoro ve všech gescích kraje. Nerealizace projektů, nevyužití financí z Fondu spravedlivé transformace, neřešení odchodu schopných a pracovitých lidí za lepším do jiných regionů, nedostatek kvalitní a dobře ohodnocené práce, nedostatek lidí ve zdravotnictví či u policie... Takto bych bohužel mohl pokračovat ještě dlouho. A naprostá většina problémů nesnese odkladu. Pevně doufám, že příští koalice, jejíž součástí se chceme stát, bude daleko efektivnější.

Pokud ve volbách uspějete, je nějaká strana nebo hnutí, se kterými do koalice určitě nepůjdete?

Nemyslím si, že diskuze o potenciálních koalicích jsou namístě před volbami. Pro nás je klíčové, abychom se s potenciálními koaličními partnery shodli na programu, který budeme společnými silami následující čtyři roky naplňovat. Za sebe mohu říct, že rozhodně nejsem fanoušek koalic s extremistickými stranami. Není to jen o nepřijatelnosti některých jejich názorů, ale často u nich ani nevidím potřebnou kompetenci pro výkon funkce.

A naopak, kdo je pro vás přijatelný?

Kromě nutné programové shody je pro nás při skládání koalice nutné i přesvědčení, že dotyční zástupci ostatních partnerských stran budou mít dostatečný drajv pro realizaci schváleného programového prohlášení. Říká se, že papír snese všechno, ale u toho právě nechceme zůstat. To už tu na kraji párkrát proběhlo – vize v zásadě pěkná, ale chybělo provedení. Za nás ten drajv garantovat mohu. Pevně doufám, že i naši budoucí koaliční partneři.