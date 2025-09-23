Jsem pro euro, ale převod z koruny musí být pohlídán, říká jednička Starostů

Jan Veselý
  16:42
Robert Holec, šestatřicetiletý starosta Dolní Poustevny na Děčínsku, je lídrem Starostů a nezávislých v Ústeckém kraji pro sněmovní volby. Dosluhující vládu chválí za odvahu zavést konsolidační balíček či za neměnný postoj k řadě témat. V rozhovoru se přiklání k zavedení eura a v souvislosti s emisními povolenkami vyzývá k zastavení strašení veřejnosti.

Robert Holec. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

STAN je součástí koalice, která tu vládla celé volební období. V čem „vaše“ vláda vyhrála a v čem podle vás naopak prohrála?
Osobně bych nemluvil o výhře a prohře, toto označení nechme sportu. V české parlamentní demokracii půjde vždy o kompromisní dohody, ke kterým potřebujete i koaliční partnery. Velmi pozitivně hodnotím odvahu k zavedení konsolidačního balíčku, díky němuž se podařilo snížit schodky vůči ekonomice. Z počátečních pěti procent (rok 2021) klesl schodek na letošních 1,9 procenta, v příštím roce dokonce na 1,75 procenta. Pokud jde o důchodový systém, v rámci několika novel v tomto volebním období se podařila zajistit udržitelnost penzijního fondu. Ano, bude se zvyšovat věk odchodu do důchodu, snížila se valorizace důchodů, zde však musíme myslet na budoucnost, udržitelnost a především mezigenerační solidaritu.

A zmíním i potřebné zvyšování některých daní, ne všech, některé jsme snížili, například DPH na potraviny z 15 na 12 procent, silniční daň... Nebyl to populismus, ale čirý pragmatický krok, který byl nezbytný. Velké pozitivum vidím také v udržení stejného postoje – i přes značnou změnu nálady ve společnosti – k situaci a podpoře Ukrajiny. Vzpomeňme na rok 2022, kdy se celá naše země s hrůzou koukala na to, co Rusko provádí. Dnes se postoj některých občanů změnil. Vláda však názor nemění. Při pandemii mi přišlo, že se nařízení měnila podle nátlaku obyvatel, a to není správné. Zvládnutí přírodních katastrof v roce 2024 hodnotím také pozitivně – včasná varování, instrukce a informace. Rychlá pomoc zasaženým obcím, to také hodnotím jako velmi profesionální. V energetice je to pak dostavba Dukovan. Celková energetická modernizace, několik zásadních změn energetického zákona, možnost sdílení elektřiny, možnost vzniku energetických společenství a mnoho dalších.

Chválíte, dobře, ale najdete něco, co se nepovedlo?
Ne vše se samozřejmě povedlo prosadit nebo naplnit. Rozhodně to byla digitalizace, lepší výsledky bych také chtěl vidět ve školství. Nemohu rovněž nezmínit lepší a větší pomoc obcím v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji, které jsou hodnoceny jako pomalejší. Koheze nefungovala, jak by bylo potřeba. Ale ani zde není vše negativní. Nově připravená strategie Regionů příležitostí, kterou připravil pan ministr Petr Kulhánek, slibuje lepší zítřky.

Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl

Zastavil bych se u dvou kauz, a to je Dozimetr a bitcoinová aféra. Jak tyto záležitosti vidíte vy?
Obě kauzy řeší příslušné orgány a to je dobře. Každá kauza je samozřejmě odsouzeníhodná a poškozuje již tak slabou důvěru ve vládní představitele. Bohužel jsou situace, kdy jeden člověk dokáže během chvíle zničit a pošlapat dobrou několikaletou práci hromady lidí. Dozimetr je z mého pohledu neprávem připisován jako kauza pouze hnutí STAN. S tím nesouhlasím. Zapojeny byly i jiné politické subjekty. Naše hnutí okamžitě přistoupilo k potřebným krokům, okamžitě ukončilo členství obviněné osoby, „preventivně“ odvolalo ministra školství, u kterého byly pochybnosti, a zavedlo přísnější pravidla, aby se těmto nekalostem více předcházelo. Všechny pochybné dary byly navíc zaslány na charitu. Za každého jednoho člena však nikdy a nikdo ručit nemůže.

Bitcoinová aféra je samozřejmě také špatně. Nechci ji hodnotit, jelikož je to kauza jiného politického subjektu. V obecné rovině by se tyto věci dít neměly, lidé pak ztrácejí důvěru nejen v politiky, ale v systém. To vnímám jako největší ohrožení demokracie a svobody.

Z vlády odešli Piráti. Dovedete si představit klidnou domluvu na případné spolupráci nebo přímo vládní koalici s nimi po těchto volbách?
Odchod Pirátů klidný z jejich strany samozřejmě nebyl. Komunikace nebyla ideální. Jejich rozhodnutí však respektuji. V příští koalici si další spolupráci představit dokážu. V příštím volebním období vidím příležitost, kdy právě my Starostové můžeme být koaličním prostředníkem mezi Piráty a SPOLU. Nikdy jsem u sestavování koalice nebyl, ale jestli byla nějaká taková jednání klidná, to si nemyslím.

Co říkáte na vyhlášení celostátního lídra STAN Víta Rakušana, které se týká premiérských ambicí?
Naprosto tuto vizi a ambici podporuji. Ukažte mi jediného lídra politické strany, který by si nepřál být premiérem a udávat směr a tempo. Vít Rakušan to řekl na základě otázky novináře nahlas, ukázal ambice a to hodnotím velmi pozitivně. Když se navíc podíváme na stávající koalici, tak hnutí Starostů má pouze o jednoho poslance méně než nejsilnější politická strana ODS.

Pojďme na témata. Jste pro rychlé zavedení eura? Proč ano, proč ne?
Osobně zavedení eura podporuji. Vím, že nálada ve společnosti takto pozitivní není. Stejně tak v odborné společnosti jsou protichůdné názory. Z pohledu ekonomického přínosu pro Českou republiku vnímám velmi pozitivně růst HDP po zavedení, z podnikatelského pohledu je neodmyslitelný přínos pro snazší predikci a lepší obchodování bez kurzovních rozdílů, také pro dostavbu Dukovan, kde může každý desetihaléř znamenat velký výkyv finální ceny. Nemůžeme opomenout „spokojenost“ občanů eurozóny, která přesahuje 80 procent. Není země, která by od eura chtěla ustoupit. Riziko vidím u převodu z koruny na euro. Tento krok musí být velmi důkladně připraven a pohlídán. Občan nesmí cítit, že kvůli změně platidla dojde ke zdražení.

Jaký recept máte pro mladé při řešení bytové situace? Nájmy rostou, vlastní byty či domy nejsou už snadno dostupné.
Nejprve bych rád zmínil, že Česká republika je v poměru nájemního bydlení velmi odlišná od západních zemí. Pouhých 30 procent obyvatel žije v nájmu. Proti tomu v Německu 50 procent nebo v Rakousku 60 procent. A recept? Jednoznačně výstavba bydlení, vytvoření konkurence na trhu. Stavět mají obce, obce v součinnosti se soukromým sektorem a nebránil bych se ani družstevnímu bydlení. I u nás v Dolní Poustevně připravujeme pilotní projekt. Jako starostové jsme v tom zahájili již celou řadu opatření.

Lze podle vás omezit spekulanty s byty třeba nějakým zdaněním?
Plošné zdanění nevidím jako šťastné. Rozdělil bych to na dva sektory. Krátkodobé pronájmy typu Airbnb, tam ano. U pronájmů na dobu určitou bych spíše viděl lepší instrument v podobě daňových výhod.

Lze podle vás ztížit situaci obchodníkům s chudobou ve vyloučených lokalitách, což je tady v kraji asi silnější téma?
Nenazýval bych to ztížením. Je důležité, aby měli všichni rovné podmínky. Z pohledu starosty často vidím obrovskou míru regulací, nařízení a požadavků při rekonstrukcích nebo výstavbách domů, školských zařízení, kulturních center, úřadů, vlastně všeho, co vás napadne. Na druhé straně vidíme sociálně vyloučené lokality, do kterých putuje obrovská spousta financí a podpor pro bydlení. A zde se můžeme podívat na úroveň, v čem ti lidé žijí. Naprosto neakceptovatelné. Z mého pohledu je potřeba posílení pravomocí a spolupráce samospráv, stavebních úřadů a hygieny. Uplatnění a aktualizace cenových map vidím jako další účinný nástroj. Není přece možné, že cena obecního bydlení činí 80 korun za čtvereční metr a vedle toho vidíme cenu 200 korun. Schválený zákon o dostupném bydlení obsahuje nástroje, kterými lze obchod s chudobou omezit. Například kontrola stavů bytů, kontrola poskytování podpůrných opatření, ochrana před prostorovým a sociálním vyloučením a další.

Jste starosta vesnice. Co je podle vás nutné udělat pro venkov? O co se zasadíte třeba právě vy, pokud usednete ve Sněmovně?
Rozhodně je potřeba na venkov nezapomínat. Osobně ho vnímám jako chloubu naší země. Je potřeba zajistit základní nabídku služeb – zdravotnictví, školství reagující na změny a potřeby ve společnosti, bezpečnost, dopravní obslužnost ale také například dostupnost signálu, vysokorychlostní internet a mnoho dalšího. Na druhou stranu by bylo sobecké si myslet, že na venkově bude nabídka služeb stejná jako ve velkých městech, venkov by nebyl venkovem. A způsob pro podporu a zajištění výše zmíněného vidím více ve spravedlivém rozpočtovém určení daní než v dotacích.

Stále větší strach jde z emisních povolenek. Jak budete řešit dopad na obyvatelstvo v případě, že budete dál vládnout nebo spoluvládnout?
Říkáte to správně, slovo strach. Za mě je velmi špatně démonizovat témata, která se jeví jako problematická. Strkat před nimi hlavu do písku. Ještě hůře vnímám prohlášení typu „nebudeme dodržovat, i za cenu pokut“. To přece není cesta, vzít si z EU jen to, co se nám hodí. Za dobu členství jsme čerpali 1,3 bilionu korun. My jako starostové jsme zvyklí věci řešit. Je potřeba jednat, maximálně snížit rizika, která nyní často slýcháme. Nesmíme zapomenout na Sociální klimatický fond a téměř 50 miliard korun. Tyto finance jsou právě na zmírnění dopadů na obyvatelstvo. Spravedlnost, to je také důležité slovo.

ETS1 je již aplikováno řadu let. Spousta obyvatel, firmy a dopravní společnosti již tento poplatek dávno platí. Nestrašme prosím, řešme. Vždyť si všichni pamatujeme prohlášení, že díky válce na Ukrajině, energetické krizi a migrační krizi budeme mít obsazené chalupy migranty, litr benzinu a nafty bude stát sto korun. Politici by měli lidi spíše uklidňovat a nabízet řešení. Ne nabádat k nedodržování domluv i za cenu pokut a podobně.

Jaký výsledek STAN očekáváte ve volbách?
Nerad tipuji. Mám přání, v rámci republiky by jakýkoli výsledek 15 a více procent byl úspěch. V našem kraji bych byl moc rád za stejný nebo lepší výsledek jako loni v krajských volbách (11,94%, pozn. red.). Ale samozřejmě rozhodnou voliči. A to je dobře, není to klišé. Volby jsou svátkem demokracie. Važme si, že to takto v naší zemi máme.

Je podle vás možné, že by se STAN spojil s ANO a dohodl se na vládě? Třeba jen proto, aby zabránil příchodu k moci komunistům nebo SPD?
Již z prohlášení, která jsou jasná a vymezující, je to nepravděpodobné. Díky mnohým programovým rozdílům a nespolehlivosti ANO jako partnera, viz příběh SOCDEM, se nebojím říci, že je spolupráce vyloučena.

