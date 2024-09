Pomohla mi nekorektní videa, říká Foldyna z SPD. Může být náměstkem hejtmana

V Ústeckém kraji jste získali šest křesel, tedy o jeden mandát více než v minulých volbách, jak jste s tím spokojen?

Když je lepší zisk, musí být člověk spokojen. Ale míra spokojenosti by mohla být vyšší. Výsledek mohl být daleko lepší, máme rezervy.

Kolik křesel jste očekával?

Jsem náročný, takže spokojen bych byl se sedmi či osmi mandáty. Sedmý mandát nám na poslední chvíli utekl, což je škoda.

Celorepublikově ale volební úspěch SPD nebyl výrazný, jak jste čekali? Čím to?

Nárůstem konkurence, která za poslední tři čtyři roky vyrostla. Výrazně posílilo STAČILO! nebo Přísaha pana Šlachty a vznikly další subjekty, které rozdrobily opoziční politiku. Konkurence do jisté míry ubrala hlasy i SPD.

Vy osobně jste však získal 5 483 preferenčních hlasů, což je o 1 730 více než před čtyřmi lety. V čem vidíte důvod?

Myslím si, že to je reakce na různá videa, která točím a kde se snažím nebýt politicky korektní a říkat věci naplocho, jak je vidím. Lidé tomu rozumí více než vylhané politické korektnosti.

Během včerejška jste řekl, že vítězné ANO je pro vás důvěryhodný partner a že s ním budete rád vyjednávat. Pár hodin po sečtení hlasů jste se sešel s lídrem hnutí Richardem Brabcem. Po schůzce jste uvedl, že mezi stranami je určitá hranice, která se ale dá překonat. V čem spočívá?

Nemyslel jsem tím hranici uvnitř vyjednávání v Ústeckém kraji. Avšak každá strana má nějaký svůj atribut. Například hranice o vztahu k Evropské unii a hranice mezi postoji k určitým věcem pořád existuje, ale není to nic, co by bránilo vzájemné spolupráci.

Co chcete vítěznému hnutí zde v Ústeckém kraji nabídnout?

Největším problémem všech krajů a samozřejmě i toho Ústeckého je bezpečnost a kvalita života. Kvalita života se odvíjí od podmínek, ve kterých lidé žijí. To znamená, že část lidí, kteří na společnosti participují tím, že nechodí do práce a nechají se živit těmi, kteří do práce chodí, tady úspěšně žije. A tak jsme se pro republiku stali odpadkovým košem. Někdy se to složitě prosazuje, ale nám zase žádný problém nedělá říkat tyto věci naplocho. Tedy že na prvním místě mají být slušní a pracovití lidé a ti druzí až další v pořadí. Taky je tu obchod s chudobou a já se domnívám, že po obchodnících s chudobou je potřeba jít tvrdě.

Kdyby vyšlo jednání o koalici s ANO, vzal byste křeslo náměstka hejtmana?

Ano.

Výsledky pro vaši obec

A co byste jako náměstek hejtmana prosazoval?

Na prvním místě to, o čem jsem právě mluvil. Dále bych se věnoval jednání s centrálními orgány o věcech, které se týkají Ústeckého kraje, jako je například splavnost Labe nebo záplavové zóny, které dělají problémy našim starostům, poté co se novou vyhláškou ministerstva životního prostředí rozšířily. Nyní se tam nedá stavět a je tam jiné pojistné prostředí.

Naopak, kdyby jednání o koalici nevyšlo, co byste prosazovali v opozici?

To samé. Nemyslím si, že když je člověk v opozici, musí být proti všemu jako Tálibán. Domnívám se, že i jako opozice bychom mohli být konstruktivní a že bychom byli schopni podporovat pozitivní věci, které by vycházely ve prospěch občanů Ústeckého kraje. Budeme hrát opozici, která má na prvním místě občany České republiky. Nikdo nemůže očekávat, že bychom rozdávali peníze na Ukrajinu a nepřizpůsobivým, aniž bychom nejdřív nevyřešili problémy našich lidí, kteří tu pracují.