Ano, zemře ještě mnoho Rusů a Ukrajinců, ale to je všechno, říká lídr Foldyna

,
  6:56
Evropská unie se změnila, proto je na místě referendum o vystoupení z ní. NATO se přežilo, poměry ve světě jsou jiné, proto v něm být nemusíme. Konflikt na Ukrajině není naším konfliktem. Jaroslav Foldyna, lídr kandidátky SPD v Ústeckém kraji, je v rozhovoru pro iDNES.cz nekompromisní. A jeho partaj má velké ambice. Vládní ambice.

Jaroslav Foldyna | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Pane Foldyno, SPD nikdy neměla šanci výrazněji promluvit do vládnutí. Až se zdá, že ani odpovědnost nechce. Myslíte, že po volbách v říjnu se to změní?
Politickou debatu, v níž se místo mocenskými zájmy a fakty někdo vážně zabývá něčími pocity, pokládám za jeden ze zásadních důvodů probíhajícího úpadku celé západní civilizace, a proto o tom, co se komu zdá, či nezdá, nebudu vůbec uvažovat. Je to totiž zcela irelevantní. Na otázku, zda si myslím, že se po říjnových volbách SPD bude podílet na vládě, mohu odpovědět pouze tak, že v to doufám, ale že vše rozhodne volební výsledek.

ANO vás ale i přes váš volební úspěch nepřizvalo do vládnoucí koalice v Ústeckém kraji a vzalo místo vás ODS. Myslíte si, že na celostátní úrovni to bude jiné?
To já nevím. Myslím, že voliči ANO nevolí ANO proto, aby pak sestavilo vládu s ODS, ale třeba se mýlím a voliči ANO jsou s vládou Petra Fialy vcelku spokojeni a současné směřování Česka nechtějí změnit, ale pouze drobně upravit. Pokud volby nedopadnou zásadně jinak, než jak dnes ukazují předvolební průzkumy, což by se mohlo stát snad už jen volebním podvodem, tak je prakticky jasné, že bez ANO žádná vláda nevznikne – mám samozřejmě na mysli vládu, která by mohla dostat důvěru parlamentu, takže ve volbách půjde v podstatě už „jen“ o to, kdo bude v příští vládě dělat ANO koaličního partnera.

Když bude mít SPD ve Sněmovně dostatečný počet hlasů, tak se bez SPD hnutí ANO neobejde a česká politika pak dozná oproti současnosti zásadních změn. Když SPD dostane od voličů mandát slabý, tak se v podstatě nic nezmění. Lidé to tedy mají zcela ve svých rukou. Což je dobře.

Jste tedy připraveni promluvit do sestavování vlády? Máte na to odborníky? Jaké resorty by vás v SPD případně zajímaly?
Jsme připraveni. Odborníky máme a resorty vyjmenuji pouze namátkou. Chtěli bychom ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany, protože je nutné důkladně odpolitizovat jak armádu, tak policii, a ze stejného důvodu bychom stáli i o ministerstvo spravedlnosti. Další ministerstvo, o které jistě budeme usilovat, je ministerstvo zahraničí. Když to zjednoduším; myslím, že SPD by lépe „slušela“ ministerstva zabývající se více politikou, ANO je zase určitě více doma v otázkách ekonomických. Myslím, že rozdělení sfér vládní působnosti podle takového klíče by mohlo být velmi efektivní a Českou republiku by to mohlo ze současného všeobecného marasmu vyvést poměrně rychle.

Ústecký kraj
Jaký je váš postoj ke konfliktu na Ukrajině? Ptám se proto, že hlavně SPOLU na podpoře Ukrajiny a zahraničně-politickém směřování dost staví svou volební kampaň.
Konflikt mezi dvěma bývalými svazovými republikami SSSR není naším konfliktem, a proto bychom se do něj neměli plést. Nakonec vše bude tak, jak se dohodne Rusko, USA, Čína a své si jistě řekne například i Indie. My bychom měli pěstovat úzká spojenectví především s našimi nejbližšími sousedy, se zeměmi podobné velikosti, a se zeměmi, se kterými nás pojí společné kulturní základy, společná historie i společné zájmy. Ukrajina z těchto kritérií splňuje maximálně tak jedno, a to ještě jen částečně. Zelenského režim se navíc chová tak, že dnešní Ukrajina na konci této války pravděpodobně bude rozdělena na kusy, které budou převedeny pod správu hned několika zemí, a proto je blouznění o tom, že na Ukrajině budou české firmy něco rekonstruovat a další podobné nesmysly, opravdu jen blouznění.

My teď na Ukrajinu už jen sypeme další a další peníze, z nichž se část rozkrade rovnou tam, část z nich skončí u různých šíbrů u nás, část u šíbrů v ostatních zemích. A ano, zemře a bude zmrzačeno ještě mnoho Rusů a Ukrajinců, ale to je všechno. To, že je právě toto jedinou politickou agendou SPOLU je vizitka SPOLU, kterou nechci komentovat už jen proto, že to nejde udělat slušně. Kombinace hlouposti, směšné patetičnosti, podlézavosti, pokrytectví, fanatické nenávisti vůči Rusům, lhostejnosti vůči Ukrajincům a bezohlednosti vůči Čechům, Moravanům a Slezanům ty tvory v mých očích zbavila lidství a já se jimi nechci zabývat. Jsem si jist, že je to tak pro obě strany lepší.

Jaký je váš postoj k EU a NATO? SPD chce referendum o vystoupení z těchto uskupení, ale vy sám osobně jste pro setrvání v EU a NATO?
Evropská unie se od našeho vstupu zásadním způsobem změnila, a proto by referendum o setrvání v ní bylo na místě. NATO se sice moc nezměnilo, ale zase se zásadním způsobem změnily světové poměry, takže by referendum o setrvání v tomto uskupení bylo na místě rovněž. Já osobně bych v obou referendech hlasoval pro vystoupení.

Veřejně jste se vyjádřil, že „Česko má silný náběh k totalitě“ a že lidé si „musí dávat pozor“. Co konkrétně tím myslíte a jak to propojujete s vaší vizí demokracie?
Konkrétně tím myslím to, že současný politický režim vyhlásil některé své postoje a teze za dogmata, jejichž zpochybňování je trestné – jako příklad můžu uvést třeba postoj k válce na Ukrajině či přístup k migraci a jejímu řešení. Vytváření nezpochybnitelných dogmat je ale typickým znakem například pro náboženský fanatismus, který ovšem s demokracií nemá společného vůbec nic. Způsobem uvažování se tedy naše „slušné, hodnotové a demokratické“ strany dostaly na úroveň fanatických hrdlořezů Islámského státu. Moje vize demokracie je ve stručnosti taková, že aby mohla existovat svobodná soutěž myšlenek a vizí, což základním stavebním kamenem demokracie, tak nesmí existovat žádné dogma, které by nesmělo být podrobeno veřejnému zkoumání. Od toho jsme ale dnes bohužel velmi vzdáleni.

Objevují se spory uvnitř SPD, někteří lidé z menších uskupení, tedy od Svobodných, Trikolory a PRO si stěžují na „válcování“ ze strany SPD při sestavování kandidátek. I v samotné SPD jsou spory, někteří členové odešli, jiní byli odejiti… Považujete to za běžný kolorit politiky, nebo jde o něco víc?
Považuji to za běžný kolorit. Demokratická politika je neustálým střetem, který probíhá v mnoha rovinách.

Jaké konkrétní regionální problémy podle vás vyžadují okamžitou pozornost a jak je chcete řešit jako představitel SPD?
Odcizení lidí od místa, kde žijí. Řešit to nejde jinak, než trvalým a komplexním zlepšování kvality života.

V kraji je hodně vašich billboardů s heslem „Konec neziskovek ve školství“? Co je za tím?
Je za tím to, že ze škol chceme odstranit politickou propagandu. Škola má sloužit k nabývání vědomostí a podpoře samostatného logického uvažování, nikoli k ideologickému vymývání mozků. Pokud se chcete zeptat, zda k takovému vymývání mozků v českých školách dochází, tak vám ušetřím energii a rovnou odpovím, že dochází.

ANO slibuje poměrně hodně peněz důchodcům, různé slevy na jízdném, Stačilo! zase 13 důchody a osvobození 13 platů od daní. Vidíte to reálně? Nabídnete důchodcům nebo pracujícím něco podobného?
Ano, vidím. Nabídneme.

Česko v uplynulých letech drtila inflace a vysoké ceny energií. Teď panuje strach z obchodu s emisními povolenkami. Ty by asi dopadly na dopravu i ceny pohonných hmot. Hlavně pro venkov, kde dost lidí topí uhlím a dřevem by to byla zátěž. Jak by se k tomuhle postavila SPD? Máte na to nějaký recept?
Recept je poměrně jednoduchý. Odstoupení od Green Dealu a návrat k fungování hospodářství, a to včetně k nákupu energetických a všech dalších surovin, nikoli podle ideologického zápalu, ale podle ekonomických zákonitostí. A že by takové kroky mohly znamenat konec našeho členství v EU? Ano, to by opravdu mohly. Výměnou za to bychom ale získali naše přežití, což je, myslím, dobrý obchod.

Jaký zisk očekáváte, či spíše s čím byste byl spokojen v kraji a na celostátní úrovni?
Na celostátní úrovni považuji za reálný zisk nad 13 procent, na krajské pak nad 15. Já osobně budu spokojen teprve tehdy, až náš zisk bude 50 procent a víc.

Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

