Filip Ušák, lídr Hlasu regionů, chce zlepšit lékařskou péči i dopravu v kraji

Uskupení je spjaté s projektem Hlas samospráv, za nímž stojí pardubický hejtman Martin Netolický ze Sociální demokracie (SOCDEM). Iniciativu založil loni. Kandidátky v několika krajích mají podobné názvy, kde klíčové je slovo „hlas“. Na severu tedy Hlas regionů.

Podle lídra Filipa Ušáka bylo uplynulé volební „období festivalem politického amatérismu okořeněného korupčními kauzami v míře dosud nevídané“. Ušák sám však mohl být v kraji součásti koaliční vlády. V roce 2020 se při povolebních vyjednáváních na poslední chvíli jako lídr STAN nepohodl s ANO a ODS. Představitelé těchto stran si pak s tím, že Ušák nedrží slovo, vybrali jiného do trojice – uskupení Jsme PRO.

Z hnutí STAN jste na začátku letošního roku vystoupil. Co se stalo?

Před čtyřmi lety jsem se stal lídrem STAN v podstatě z čistého nebe. STAN reálně v Ústeckém kraji ani vlastně neexistoval, byly to spíše osamocené skupinky jednotlivých starostů malých vesnic. Přilákal jsem na kandidátku nové lidi, partnerská hnutí a začali jsme budovat silnou regionální značku. V podstatě z ničeho jsme udělali 11 procent. Jenže, pak se objevily osobní ambice, zájmy a taková ta klasická partajní politika, která mě nikdy nebavila.

Odcházení mi výrazně ulehčila politika mého hnutí. Před čtyřmi lety jsme chtěli spravedlivější rozdělení krajských daní, to dnes hnutí STAN aktivně prosazuje v podobě, která kraji sebere půl miliardy korun ročně. Také jsme chtěli, aby trasování liniových staveb probíhalo ve shodě s územím. Výsledkem je liniový zákon, který neřeší kompenzace, ale oslabuje pozice obcí a krajů. Ústecký kraj nebyl pro Prahu důležitý, vždy si s námi vytírali podrážky, tak jsem se rozhodl založit vlastní regionální platformu. A jsem rád, že podobně to vidí hodně lidí kolem mě.

Myslíte, že jako nováček s Hlasem regionů máte šanci uspět?

Jsem přesvědčený, že uspějeme. Jsme regionální hnutí plné autentických osobností a příběhů – Krajská zdravotní, VRT, lithium, UNESCO v Žatci. Podle mě je v kraji dost lidí, kteří budou u voleb přemýšlet regionálně, nikoliv podle vztahu k vládě.

Filip Ušák 34 let

Studoval práva na MU Brno.

V krajských volbách před čtyřmi lety kandidovat za hnutí Starostové a nezávislí.

Je krajským zastupitelem.

V minulosti byl starostou Benešova nad Ploučnicí.

Žije v Děčíně.

Mezi jeho koníčky patří cestování, jízda na kole a dobré víno.

Heslem vašeho uskupení je Nevelí nám mafie ani Praha. Vy máte informace, že některé kandidující straně velí mafie?

Podívejte, dvakrát v tomto volebním období zasahovala kolem Ústeckého kraje policie a definovala trestnou činnost ať už u nemocnic, tak i silnic jako organizovanou zločineckou skupinu. Žijeme v kraji, který stále ještě ovládají nejrůznější podnikatelské skupiny. Pan Babiš, jemuž zavírají na kraji kolegy, tak sám hovoří o Palermu. Setkal jsem se s „dobře míněnými radami“, ať do něčeho z těch věcí nestrkám nos.

Čím jako nové uskupení přesvědčíte voliče, aby vám dali hlas?

Máme skvělou kandidátku, na druhém místě je Alena Dernerová, má kolegyně z kraje, známá lékařka, která dlouhodobě upozorňuje na nešvary v Krajské zdravotní. Máme skvělé starosty ze všech částí kraje, lokální patrioty, lékaře, učitele. Hájíme regionální zájmy, máme energii, jsme autentičtí a nikdo nám nevelí. Sám jsem byl v tomto období nejhlasitějším kritikem poměrů v krajském zastupitelstvu a rád bych, aby hlas regionů byl na kraji slyšet.

Když nahlédnu do vašeho volebního programu, slibujete toho hodně. Třeba že přivedete lékaře do obcí nebo zavedete jízdné zdarma pro děti a seniory. Jak to chcete udělat a kde vezmete dostatek financí?

Je to otázka priorit, a rolí Ústeckého kraje je být tak atraktivní lokalitou pro život, aby odsud neodcházeli lidé a chtěli zde žít. Potřebujeme zubaře ve Vejprtech na horách nebo praktika ve Šluknovském výběžku? Zařiďme ve spolupráci s obcí, aby tam měl zázemí, aby měl kde bydlet, vybavenou ordinaci, místo pro dítě ve školce. Nastavme promyšlený systém stipendií a nebojme se uvažovat i o lékařské fakultě v rámci UJEP. Je to o vizích a jejich hlasitém prosazování.

Podstata financování zdravotnictví leží na zdravotním pojištění, proč je v Praze lépe bodována zlomená noha než v Rumburku? Oklikou se vracím k té změně v krajských daních a chybějící půl miliardě, o které jsme mluvili na začátku.

Co se týká jízdného, tak jsem přesvědčen, že levná, rychlá a komfortní veřejná doprava musí být konkurenční výhodou kraje. Byl bych rád, aby při hledání školy, práce nebo zábavy nebylo překážkou půlhodinové dojíždění v rámci kraje.

Jste krajským zastupitelem, jak zhodnotíte poslední čtyři roky krajské koalice?

Jako obrovsky promarněnou příležitost. Všichni jsme upínali před čtyřmi roky své zraky k projektu Spravedlivá transformace, ze kterého se postupně stává jedna velká fraška. Mnoho miliard krajem proteče a budou z toho jen úvazky pro kamarády v rámci měkkých projektů. Velkým zklamáním je pro mě rovněž rozhodování o podobě trasy vysokorychlostní trati krajem. Měli jsme příležitost nasměrovat stát k takovému vedení trati, která by pomohla z Ústí udělat skutečně krajské město s moderní infrastrukturou a zbytkem kraje tu stavbu provést s co nejmenšími jizvami. Zvolili jsme sklonění hlavy před Prahou a zájmy Správy železnic. Výsledkem bude zdržení, soudy a opakování příběhu dálnice D8.

A obdobné je to i s dalšími „příběhy“, podívejte se na Miladu, otevřenost národního parku, diskuze kolem CHKO Krušné hory nebo neexistující cyklostezku Ohře. Lidé z Loun jezdí do nemocnice do Slaného, Jílové na Děčínsku čeká nával kamionů vinou špatné koordinace staveb. To je nefungující kraj v praxi.

Pokud ve volbách uspějete, je nějaká strana nebo hnutí, se kterým do koalice určitě nepůjdete?

Nebudu se před volbami vymezovat vůči konkurenci, ve smyslu „s tím ne“. Je to o lidech a hodnotách. Nejsem příznivcem „sanitárních kordonů“, které zavádějí v Evropském parlamentu. Voliči rozdají karty a je třeba je respektovat. Jsme připravení být součástí krajské rady a prosazovat náš program, stejně jako dovedeme být velmi důslednou opozicí, tak jak jsme to předvedli v uplynulém volebním období.

A kdo je pro vás přijatelný?

Neměl bych problém s širokou koalicí napříč spektrem, pokud se shodneme například na protikorupčních opatřeních, revizi Zásad územního rozvoje v otázce VRT, strategii k těžbě lithia nebo změně přístupu ke spravedlivé transformaci. Často vzhlížíme k Ostravě a jednotě moravskoslezských politiků. Tak se pojďme inspirovat.