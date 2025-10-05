Drtivé vítězství v Teplicích: ANO získalo dvojnásobek hlasů oproti SPOLU

Autor:
  17:09
Dvojnásobek hlasů než vládní koalice SPOLU dostalo hnutí ANO od voličů v Teplicích. V samotných Teplicích získalo skoro 42 procent, v celém okrese pak dokonce 46 procent. A třetí skončilo SPD Tomia Okamury.

Severočeské Teplice, náměstí Svobody. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

V Teplicích si výraznou většinou hlasů zvolili hnutí ANO Andreje Babiše, které získalo skoro 42 procent hlasů. Vládní koalice SPOLU má na druhém místě sotva polovinu hlasů, 19 procent. Na třetí příčku se probojovala strana SPD (Svoboda a přímá demokracie) Tomia Okamury s devíti procenty. Čtvrtou a pátou pocizi si s těsnými výsledky osmi procent rozdělil Piráti a Starostové.

Výsledky voleb v Teplicích
Volební subjektProcentaPočet hlasů
ANO41,989 390
SPOLU19,124 278
SPD9,042 023
Piráti8,741 957
STAN8,471 895
Motoristé6,141 374
Stačilo!3,66819

Jak se volilo na Teplicku?

Vítězství ANO bylo ještě výraznější v celém okrese Teplice, kam patří například města Bílina, Dubí nebo Krupka. ANO od voličů dostalo celkem 46,4 procenta hlasů, SPOLU pouze 16,7 procent a 9,46 procent SPD. Přes sedm procent voličů hodilo lístek pro STAN a Piráty. 6,7 procent tu mají Motoristé.

Volební účast zde pouze lehce přesáhla 60 procent, v samotných Teplicích byla 59,2 procenta.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

Nejčtenější

Pětiletý hoch i děda chodili v krvi. Za dvojnásobnou vraždu má otec dítěte doživotí

Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Zklamaný lídr SPD. Možný odchod z NATO jsme nevysvětlili dobře, říká Foldyna

„Jednociferný výsledek je jednoznačně za očekáváním a je i zklamáním. Budeme si to muset podrobně vyhodnotit,“ říká lídr SPD v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna. Podle něj SPD nezvládla finále kampaně...

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

ONLINE: Liberec v Hradci srovnává. Kladno proti Spartě snižuje, lídr musí dotahovat

Sledujeme online

Ne sedm, ale nakonec šest zápasů nabízí 12. kolo hokejové extraligy kvůli marodce v Mladé Boleslavi. Středočeši měli vyrazit na led druhé Plzně, která tak nemůže prohánět vedoucí České Budějovice....

5. října 2025  17:24

Drtivé vítězství v Teplicích: ANO získalo dvojnásobek hlasů oproti SPOLU

Dvojnásobek hlasů než vládní koalice SPOLU dostalo hnutí ANO od voličů v Teplicích. V samotných Teplicích získalo skoro 42 procent, v celém okrese pak dokonce 46 procent. A třetí skončilo SPD Tomia...

5. října 2025  17:09

Most volil Babiše. Hnutí ANO zde získalo téměř každý druhý hlas

V Mostě získalo hnutí ANO ve volbách do skoro 50 procent hlasů. Druhému SPOLU odskočilo o více než 30 procent. A v celém mosteckém okrese byl tento rozdíl ještě markantnější. Překvapivým skokanem se...

5. října 2025

V Chomutově volilo ANO přes 45 procent lidí, trojnásobek voličů SPOLU

V Chomutově vyhrálo hnutí ANO s výrazným náskokem nad vládní koalicí SPOLU. Hlasovalo pro něj 45,79 procent voličů. Ještě více hlasů pak dostalo v celém okrese Chomutov, kde SPOLU dokonce skončilo...

5. října 2025  16:20

Šinkansen z České Kamenice. Dříč s vizí, velebí starostu a nečekaného poslance

Premium

Z posledního místa kandidátky až do Poslanecké sněmovny. Jedním z překvapivých skokanů voleb nejen na severu Čech se stal třicetiletý starosta České Kamenice na Děčínsku Jan Papajanovský (STAN). Co...

5. října 2025  16:07

V Děčíně vyhrálo ANO jasnou převahou, SPOLU má proti němu jen třetinu

Voliči v Děčíně dali vládní koalici jasný vzkaz. Hlasovali pro ni třikrát méně než pro hnutí ANO Andreje Babiše. Třetí skončili Starostové, Okamurovo SPD je čtvrté.

5. října 2025  15:50

V Ústí nad Labem s přehledem zvítězilo ANO, skokanem na kandidátce se stal Brabec

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Ústí nad Labem zvolilo přes 41 procent hlasujících hnutí ANO. S odstupem více než 10 000 hlasů následovalo v Ústí SPOLU a STAN.

5. října 2025  14:05

Nechceme rozbít to, co funguje, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce

Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z největších skokanů letošních voleb. Z posledního místa kandidátky hnutí ANO, které vládlo v kraji i...

5. října 2025  10:56

Legenda Růžička opět pomáhá Slovanu. Bez nároku na odměnu, řekl ústecký šéf

Legendární Vladimír Růžička znovu na scéně. Kapitán olympijských vítězů a trenér dvojnásobných mistrů světa přijal roli dočasného pomocníka v druholigovém ústeckém Slovanu, kde již krátce působil...

5. října 2025  10:22

Nymburk si došel pro výhru nad Děčínem, Opava i Pardubice daleko za stovkou

Nymburští basketbalisté vyhráli i třetí zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni i přes nevydařený úvod porazili Děčín jednoznačně 97:68 a vítězně se naladili na úterní vstup do Ligy mistrů.

4. října 2025  19:09,  aktualizováno  23:09

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Hanušová zařídila DSK první vítězství v sezoně. Středočešky v Hradci dominovaly

Hráčky DSK Basketball Brandýs ve 3. ligovém kole zvítězily jednoznačně 94:63 v Hradci Králové a připsaly si na pátý pokus první soutěžní vítězství v sezoně. Hradecké svěřenkyně reprezentační trenérky...

4. října 2025  19:55

Budu řešit sociální dávky, plánuje „Babišova jednička“ z Bíliny. Radnici opustí

Zuzana Schwarz Bařtipánová, jednička hnutí ANO v Ústeckém kraji, změní práci. Opustí post starostky Bíliny a stane se poslankyní. Její politická „stáj“ získala v regionu 45 procent hlasů a sedm...

4. října 2025  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.