V Teplicích si výraznou většinou hlasů zvolili hnutí ANO Andreje Babiše, které získalo skoro 42 procent hlasů. Vládní koalice SPOLU má na druhém místě sotva polovinu hlasů, 19 procent. Na třetí příčku se probojovala strana SPD (Svoboda a přímá demokracie) Tomia Okamury s devíti procenty. Čtvrtou a pátou pocizi si s těsnými výsledky osmi procent rozdělil Piráti a Starostové.
|Volební subjekt
|Procenta
|Počet hlasů
|ANO
|41,98
|9 390
|SPOLU
|19,12
|4 278
|SPD
|9,04
|2 023
|Piráti
|8,74
|1 957
|STAN
|8,47
|1 895
|Motoristé
|6,14
|1 374
|Stačilo!
|3,66
|819
Jak se volilo na Teplicku?
Vítězství ANO bylo ještě výraznější v celém okrese Teplice, kam patří například města Bílina, Dubí nebo Krupka. ANO od voličů dostalo celkem 46,4 procenta hlasů, SPOLU pouze 16,7 procent a 9,46 procent SPD. Přes sedm procent voličů hodilo lístek pro STAN a Piráty. 6,7 procent tu mají Motoristé.
Volební účast zde pouze lehce přesáhla 60 procent, v samotných Teplicích byla 59,2 procenta.