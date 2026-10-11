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Foldyna výrazně přišel o hlasy. Kauza domácího násilí se do voleb promítla, míní

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  16:34

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Jaroslav Foldyna (SPD) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Značný pokles preferenčních hlasů oproti minulým komunálním volbám v Děčíně zaznamenal Jaroslav Foldyna, výrazná tvář SPD. Získal 1 079 preferenčních hlasů, před čtyřmi lety jich přitom bylo 2 812. Jeho osobní podpora tak klesla přibližně o 62 procent. Výsledek přichází v době, kdy Foldynovo jméno rezonuje v souvislosti s případem podezření z domácího násilí.

Výsledky voleb 2026

SPD v Děčíně letos získala 6,26 procenta hlasů a v zastupitelstvu bude mít pouze dva své zástupce – lídra kandidátky Foldynu a Jiřího Nešněru, kterého preferenční hlasy vynesly z páté pozice na kandidátce na druhou. V roce 2022 měla SPD v Děčíně 15,2 procenta hlasů a o tři mandáty více než nyní, tedy pět.

Volební výsledek považuji za velmi nepříjemný pro SPD.

Jaroslav Foldyna

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