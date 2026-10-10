Volby na severu Čech: Podnikatel přihlásil do své ruiny desítky lidí, hlasovat nepřišli

Krátce před volebním víkendem se obec Chožov na Lounsku náhle rozrostla o 33 nových obyvatel. Trvalé bydliště si nahlásili do polorozpadlého a neobyvatelného vesnického statku ve Třtěně – vísce, která pod Chožov administrativně spadá.
Podle starosty Jaroslava Koubka (Sdružení nezávislých kandidátů) šlo o účelový krok s cílem ovlivnit volby. Nárůst spojil s kandidátkou Lepší venkov – sdružení nezávislých kandidátů, jejíchž všech osm kandidátů má trvalé bydliště právě na této adrese.
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Majitelem památkově chráněného objektu je podnikatel Ivo Diviš. On sám nekandidoval, ale na kandidátce jsou členové jeho rodiny a známí. Všichni s trvalým bydlištěm ve zchátralém statku.
Obavy starosty z ovlivnění voleb se nakonec nenaplnily. Kandidáti z Lepšího venkova se do zastupitelstva vůbec nedostali. Hromadné svážení voličů se nekonalo. „Domnívám se, že je odradil zájem médií a přítomnost policistů,“ oddechl si starosta Koubek.
Starostova kandidátka volby vyhrála a v devítičlenném zastupitelstvu získala šest křesel. Volební účast v Chožově oproti minulým volbám stoupla o téměř deset procentních bodů na více než 60 procent.
Během obou volebních dnů byla v obci patrná nervózní atmosféra. Před volební místností se lidé o situaci v obci často bavili. „Vidím za tím snahu škodit. Pan Diviš tu nemá dobrou pověst. Umí sice mluvit a vystupovat, nasliboval toho hory doly, po pár měsíců ho tu ale lidé prokoukli,“ popsal pan Vlastimil. Příjmení sdělit nechtěl kvůli obavám.
Sám starosta Koubek ještě v sobotu krátce před 14.00 přešlapoval nervózně před budovou obecního úřadu a neustále sledoval hodinky. „Po celou dobu voleb tu byla stísněná atmosféra. Nervózní jsem ještě teď, čekám, jestli noví obyvatelé dorazí odvolit,“ popsal situaci těsně před uzavřením volebních místností.
Ivo Diviš přijel do Chožova volit v pátek odpoledne, ani on sám na statku nepřebývá. Před redaktorkou o nováčcích v obci mluvil jako o obchodních partnerech a zaměstnancích firem, které budou na statku pracovat. „Nemají chodit volit, ale jestli přijdou volit, je to jejich svobodná volba,“ řekl. Odmítl, že by šlo o snahu volby zmanipulovat. Současně ale přiznal, že cílem bylo zdiskreditovat starostu, aby ho lidé nevolili.
„V obci fakticky nežijí“
S volební turistikou se potýkala také Moldava na Teplicku. Z obav před ovlivněným volebního výsledku starosta David Leitermann (Moldava pro život) vyškrtl se seznamu voličů 22 voličů. Podle něj jsou to lidé, kteří v obci fakticky nežijí.
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Někteří z nich se v pátek přesto do volební místnosti dostavili a chtěli odvolit. Když jim to komise neumožnila, přivolali policii a za dohledu hlídky sepsali protokol. Kvůli vyškrtnutí ze seznamu se obrátili se žalobou na Krajský soud v Ústí nad Labem.
I na Moldavě vyhrála kandidátka současného starosty Moldava pro život, která získala pět mandátů. „Hodnotím to jako férové volby lidí, kteří tu opravdu bydlí,“ komentoval výsledek Leitermann.
Dva mandáty připadly Sdružení nezávislých kandidátů, za něž se do zastupitelstva dostal mimo jiné dosavadní místostarosta Josef Sviták. Dvě křesla získalo také uskupení Hlas obce. Jeho lídryně Iveta Boudišová však už předem avizovala, že průběh voleb napadne u soudu – mezi vyškrtnutými voliči totiž byli i tři kandidáti její strany. Volební účast tady byla vysoká – 82,17 procent.