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Prezident u voleb? Někomu zavřel hubu, narážejí v Černoučku na návštěvu Macinky

Pavel Křivohlavý
  18:29

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Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026) | foto: Účet X prezidenta Petra Pavla

Pořádné překvapení připravil prezident Petr Pavel, když se v pátek odpoledne objevil v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště, aby odevzdal svůj hlas v komunálních volbách. Dopředu totiž avizoval, že se jich nezúčastní kvůli dovolené, za což od mnohých schytal tvrdou kritiku. V „jeho“ obci ovšem zaznívaly na adresu prezidentových plánů spíše smířlivé komentáře. Jak se nyní obyvatelé Černoučku staví k Pavlově otočce a náhlému příjezdu?

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Zpráva, že se prezident nakonec voleb zúčastní, přišla v pátek odpoledne jako blesk z čistého nebe. Pavel se po příletu do Česka rychle přemístil do Černoučku, kde odvolil. Vzápětí uznal, že původním rozhodnutím o nezúčastnění udělal chybu, a hned nato znovu zamířil na letiště, aby soukromým tryskáčem zase odletěl z republiky pryč.

„Pan prezident nesmí kázat vodu a pít víno. Kdybych ho potkal, vytkl bych mu zamýšlenou neúčast do očí.“

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