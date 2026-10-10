Úspěch Motoristů v Pavlově Černoučku. Ve volbách tu získali prvního zastupitele

„Je to král! Blahopřeji!,“ napsal ke Královu zvolení na své sociální síti Boris Štastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví ve vládě Andreje Babiše.
S ironií sobě vlastní se k věci vyjádřil i poslanec Filip Turek. „Děkuji @prezidentpavel, že nás emisně náročně přiletěl volit! První mandát v historii komunálních voleb získala strana Motoristé sobě v Černoučku!,“ přidal Turek na síti X.
Černouček je sledovaná lokalita, trvalé bydliště tu má prezidentský pár a právě sem Petr Pavel přiletěl narychlo volit ze své dovolené v Africe. Pavel původně oznámil, že se hlasování nezúčastní. Po kritice se ale rozhodl letadlem vrátit do Česka a v pátek krátce před 15:00 odvolil v místní volební místnosti. Poté se vrátil na dovolenou. Právě to Turek kritizoval.
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Martin Král je dvaapadesátiletý IT manažer. Byl na druhém místě Sdružení nezávislých kandidátů ČERNOUČEK 2026.
Volební účast tu byla 79,71 procenta. Z celkových 276 voličů přišlo k volbám 220 lidí. O vítězi rozhodlo 56 přepočtených hlasů. V minulých volbách byla v obci jediná kandidátka a volební účast dosáhla 41,57 procenta. Dosavadní starostka Lucie Kavánová (nez.) nyní nekandidovala.
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V letošních volbách zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů ČERNOUČEK 2026, které získalo 51,86 procenta hlasů a čtyři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Druhé kandidující uskupení Černouček sobě získalo 48,13 procenta hlasů a obsadí tři mandáty. Rozdíl mezi oběma sdruženími byl těsný.
Volby 2026 OBRAZEM
Černouček navštívil kromě prezidenta také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Zastavil se ve čtvrtek před volbami v místním hostinci.
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9. října 2026