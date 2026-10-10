Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Úspěch Motoristů v Pavlově Černoučku. Ve volbách tu získali prvního zastupitele

Jan Veselý
  17:37
Černouček na Litoměřicku (říjen 2026)

Černouček na Litoměřicku (říjen 2026) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...
„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na...
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na...
21 fotografií
Zdá se to jako drobnost, ale Motoristé sobě to regulérně slaví. Historicky prvním zastupitelem zvoleným za toto uskupení v komunálních volbách je Martin Král v obci Černouček. Ano, tam, kde má trvalý pobyt prezident Petr Pavel.

Výsledky voleb 2026

„Je to král! Blahopřeji!,“ napsal ke Královu zvolení na své sociální síti Boris Štastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví ve vládě Andreje Babiše.

S ironií sobě vlastní se k věci vyjádřil i poslanec Filip Turek. „Děkuji @prezidentpavel, že nás emisně náročně přiletěl volit! První mandát v historii komunálních voleb získala strana Motoristé sobě v Černoučku!,“ přidal Turek na síti X.

Černouček je sledovaná lokalita, trvalé bydliště tu má prezidentský pár a právě sem Petr Pavel přiletěl narychlo volit ze své dovolené v Africe. Pavel původně oznámil, že se hlasování nezúčastní. Po kritice se ale rozhodl letadlem vrátit do Česka a v pátek krátce před 15:00 odvolil v místní volební místnosti. Poté se vrátil na dovolenou. Právě to Turek kritizoval.

Prezident u voleb? Někomu zavřel hubu, narážejí v Černoučku na návštěvu Macinky

Martin Král je dvaapadesátiletý IT manažer. Byl na druhém místě Sdružení nezávislých kandidátů ČERNOUČEK 2026.

Volební účast tu byla 79,71 procenta. Z celkových 276 voličů přišlo k volbám 220 lidí. O vítězi rozhodlo 56 přepočtených hlasů. V minulých volbách byla v obci jediná kandidátka a volební účast dosáhla 41,57 procenta. Dosavadní starostka Lucie Kavánová (nez.) nyní nekandidovala.

Macinka vyrazil do Černoučku. Zjišťoval, co místní říkají na prezidentovu dovolenou

V letošních volbách zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů ČERNOUČEK 2026, které získalo 51,86 procenta hlasů a čtyři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Druhé kandidující uskupení Černouček sobě získalo 48,13 procenta hlasů a obsadí tři mandáty. Rozdíl mezi oběma sdruženími byl těsný.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Příchod kandidátky na primátorku Tereza Nislerová. (10. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Pražská lídryně Motoristů Klára Sovová. (10. října 2026)
283 fotografií

Černouček navštívil kromě prezidenta také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Zastavil se ve čtvrtek před volbami v místním hostinci.

9. října 2026
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Macinka vyrazil do Černoučku. Zjišťoval, co místní říkají na prezidentovu dovolenou

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve čtvrtek vydal do Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště prezident Petr Pavel. Ten se kvůli soukromé cestě do Maroka nezúčastní komunálních...

Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Prezident Petr Pavel se vrátil do Česka, nakonec tak už stihl odvolit v komunálních volbách. Pavel v posledních dnech čelil velké kritice za to, že minulý pátek odjel na dovolenou, kvůli čemuž...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Volby bez prezidenta? Možná je to tak lepší, zní v obci, kde žijí Pavel s manželkou

Premium
Černouček na Litoměřicku (říjen 2026)

Nadcházející volby proběhnou v Černoučku na Litoměřicku podle všeho jinak, než jak jsou místní v posledních letech zvyklí. Nepřijede dav novinářů, aby u volební místnosti a uvnitř čekal na prezidenta...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Velké štěstí v Hřensku. Video ukázalo, jak se valí tuny pískovce na parkoviště

Kus odlomené pískovcové skály se v pátek 9. října zřítil na prázdné parkoviště...

Vydatné páteční deště a silný vítr způsobily ve svahu nad parkovištěm u hotelu Praha ve Hřensku sesuv kusu skály. Na videu je vidět, jaké štěstí bylo, že pískovcovým balvanům nic nestálo v cestě. O...

10. října 2026  17:30

Volby na Chomutovsku: Ve schránkách šedé, u komise modré. Voliči dostali zaměněné obálky

ilustrační snímek

Neobvyklá situace se odehrála při komunálních volbách v Okounově na Chomutovsku. Zaměnili tam totiž obálky a lidé do svých poštovních schránek dostali volební lístky v šedých obálkách místo v...

10. října 2026  17:20

Výsledky voleb do Senátu: Děčínsko může mít senátora už dnes, na Lounsku vede Trešl

Zbyněk Linhart stál u zrodu Národního parku České Švýcarsko, jako turista a...

Lékař Ivo Trešl míří za obhajobou senátorského křesla. Na Lounsku má po sečtení poloviny hlasů přes 43 procent. Mandát podle všeho obhájí i Zbyněk Linhart z obvodu Děčín. Ten má dokonce zatím přes...

10. října 2026  17:10

Nejlepší výkon sezony v souboji neporažených: slávisté rozdrtili Pardubice

Zleva Thomas Stanko, David Böhm a Vojtěch Hruban před utkáním Slavie Praha ERA...

Slávističtí basketbalisté uhájili i v šestém kole ligovou neporazitelnost. Na domácí palubovce na Královce zvládli duel s dosud rovněž bezchybnými Pardubicemi, po vyrovnané úvodní čtvrtině zvítězili...

10. října 2026  15:30,  aktualizováno  15:36

Oulehla: Domácí ztráty neumím rozklíčovat. A repre pauza? Příliš dlouhá

Frustrovaný ústecký trenér David Oulehla

Paradox druholigového fotbalového Viagemu. Venku ještě nedostal ani gól a ztratil jediný bod, doma schytal už jedenáct branek a má jen dvě výhry ze šesti zápasů. „Mrzí mě to, hodně nad tím přemýšlím,...

10. října 2026  14:20

Děti? Ne. Ústí se dojímalo, hráče na trávník doprovodili dědečkové a babičky

FK Viagem Ústí nad Labem - Opava, 2. fotbalová liga. Ústecké hráče místo dětí...

Nejen šokovat, i dojmout umí ústecký fotbalový Viagem. Před páteční druholigovou bitvou s Opavou doprovodili domácí hráče na trávník ne děti jako obvykle, ale dědečkové a babičky. Klub jim vzdal hold...

10. října 2026  8:37

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

9. října 2026  16:50,  aktualizováno  21:23

V Hřensku spadl za hotelem kus pískovce. Incident se obešel bez zranění

Hotel Praha v Hřensku

V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou...

9. října 2026  21:13

Prezident u voleb? Někomu zavřel hubu, narážejí v Černoučku na návštěvu Macinky

Premium
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Pořádné překvapení připravil prezident Petr Pavel, když se v pátek odpoledne objevil v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště, aby odevzdal svůj hlas v komunálních volbách. Dopředu totiž...

9. října 2026  18:29

Poker face, góly, hecování. Brankářka Malá chce poháry, titul a domácí Euro

Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...

Poznávací znamení reprezentantky Michaely Malé: kamenná tvář. „Poker face se hodí v kartách i v házené,“ usměje se brankářka interligového Mostu, největší letní posila. Anděly chce vystřelit do...

9. října 2026  18:14

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Prezident Petr Pavel se vrátil do Česka, nakonec tak už stihl odvolit v komunálních volbách. Pavel v posledních dnech čelil velké kritice za to, že minulý pátek odjel na dovolenou, kvůli čemuž...

9. října 2026  14:48,  aktualizováno 

Dusno v Moldavě. Komise nenechala hlasovat vyškrtnuté občany, přijela policie

Komunální volby v Moldavě na Teplicku. Policie přijela na žádost vyškrtnutých...

U voleb v Moldavě na Teplicku v pátek krátce po otevření volební místnosti byla policie. Starosta David Leitermann (Moldava pro život) vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti...

9. října 2026  15:30,  aktualizováno  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.