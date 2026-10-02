Jaký je váš pohled na vládu ANO nad Ústím za čtyři roky? Najdete něco, co se primátorovi Petru Nedvědickému povedlo?
Město mým pohledem přešlapuje na místě. Mnoho projektů se přesouvá v čase. Neprovádí se běžná údržba ani opravy, a když už k nim dojde, provází je značné časové zpoždění od nahlášení k realizaci. Město neplní ani to, co si jeho vedení samo schválí v rozpočtu. To se musí změnit. Je nutné mnohem lépe plánovat a mít větší tah na branku. Mnohem efektivněji se musí využívat aplikace Munipolis. Sám jsem hlásil mnoho podnětů – některé byly vyřešeny třeba až po 12 měsících, jiné však ani po dvou letech. Město navíc nerealizovalo žádnou zásadní investici. Pan primátor jako velitel městské policie přes opakované stížnosti občanů nijak nereagoval na bezpečnostní situaci v centru, neposílil personálně řady městské policie. Snaha udělat z práce strážníka zajímavé a atraktivní povolání je ze strany vedení města nulová.
Panu primátorovi Nedvědickému se však jistě jedna věc povedla: stabilizoval ekonomiku města. Město dlouhodobě hospodaří se značným přebytkem, což je dáno tím, že se rozpočet sestavuje velmi konzervativně. Na straně příjmů je přístup velmi opatrný a s rezervou, zatímco na straně výdajů se dlouhodobě nedaří proinvestovat to, co si město samo schválilo – úspěšnost se pohybuje pouze kolem 40 procent. Tím vzniká přebytek, tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji. I přes značné finanční rezervy vedení města nepodlehlo kouzlu „kupování občanů“ slevami na cokoliv, bezuzdným rozhazováním a projídáním budoucnosti, jak to dělají některé populistické subjekty, které slibují všechno všem a cílí na sociálně slabé. Dle mého názoru je třeba sázet na investory a střední třídu, nikoliv na ty, kteří do Ústí přijdou kvůli dopravě za korunu.
Radim Bzura (50 let)
Co jsou vaše priority – priority SPOLU pro Ústí?
Kompletní program máme na webu Spoluprousti.cz a samozřejmě spravujeme i profily na sociálních sítích. Náš program cílí na všechny věkové kategorie. Nabízíme dostupné a kvalitní předškolní i školní vzdělávání. Máme v plánu mnohem aktivnější komunikaci s investory do bydlení, ale i do průmyslu, služeb a výroby. Bydlení je velké téma. Byla ustálena pracovní skupina, která pracovala na dlouhodobém konceptu – věřím, že se v tom bude pokračovat a dojde k realizaci.
Samozřejmě je třeba myslet i na seniory. Populace stárne a důstojné stáří patří mezi naše hlavní priority. Ústím rezonuje téma bezpečnosti. Je třeba nový koncept městské policie, vyšší počet strážníků v ulicích a ideálně i psovodů. Situace se stává neudržitelnou. Chceme také budovat nová sportoviště, opravovat ta u základních škol a otevřít je veřejnosti i klubům. Jsme pro výstavbu druhé ledové plochy a zastřešení městských tenisových kurtů. Máme studii autobusového terminálu pro dálkové spoje, nic jiného podle nás v tuto chvíli není třeba. Vše, co nabízíme, je reálné a finančně zajištěné. Nenabízíme nic, co bychom nebyli schopni doručit.
Na čem je třeba pracovat co nejdříve?
Ihned po volbách je třeba sestavit rozpočet pro nadcházející období a určit základní priority spolupráce. Je nutné najít co nejširší shodu a využít potenciál každého zastupitele, který má zájem město posouvat, a ne jen exhibovat na sociálních sítích a u mikrofonu. V pracovních skupinách se takoví lidé často nezapojují, ale pro veřejnost vytvářejí dojem: „Pereme se za vás.“
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Kdo by mohl být vaším koaličním partnerem?
Pokud uskupení Jedno Ústí upustí od bezbřehého populismu, slev všem a na všechno i od slibování zázraků za pár dnů, pak je pod touto novou nálepkou schován náš tradiční partner TOP 09, dále STAN, ale i Piráti, Zelení či politický matador z hnutí UFO. Tím pádem by byli přirozeně blíže spíše oni než SPD a jiní extremisté, případně hnutí ANO, které za poslední čtyři roky příliš nepřesvědčilo. Zájem však musí být i z druhé strany – Jedno Ústí s námi od ledna letošního roku vůbec nekomunikuje. Součty se ale dělají až po volbách. Nyní cílíme na co nejlepší výsledek společné kandidátky SPOLU pro Ústí.
A ještě jinak se zeptám. Je možné, že vaše hlasy budou rozhodující pro možnou koalici s ANO nebo s Jedním Ústím. Kdo je vám blíže?
Věříme a doufáme, že nebudeme jen do počtu a dosáhneme skvělého výsledku. Je to ostatně na voličích. Bližším partnerem je pro nás samozřejmě Jedno Ústí a středopravé subjekty TOP 09 a STAN, které v něm kandidují. S hnutím Jedno Ústí spolupracujeme na mnoha konkrétních věcech, jako je politika bydlení nebo zóna zvláštního ekonomického významu. Je zřejmé, že před volbami to vře a jedni se vymezují proti druhým, ale na posledním zastupitelstvu byla většina bodů schválena jednoznačně a napříč spektrem. Pokud chceme město posouvat, je třeba zaměřit se na výsledek.
Nedá mi to, abych se nezeptal. Kandidujete pod hlavičkou SPOLU pro Ústí jako ODS a lidovci. Jeden by řekl, že se stydíte za tradiční a známou značku ODS. Nebo jsem úplně vedle?
Jste úplně vedle. SPOLU je tradiční značka a tradiční spojení. Kolegové z KDU-ČSL, zejména Zbyněk Novák, před čtyřmi lety v komunálních volbách předvedli skvělý výsledek těsně pod hranicí pěti procent. Naše spolupráce funguje výborně, známe se mnoho let. Mrzí mě, že TOP 09 dala přednost UFO a Pirátům v jiném subjektu. Před časem jsme do parlamentu kandidovali společně jako SPOLU a díky tomu má TOP 09 svého poslance ve Sněmovně.
Pokud nějaká politická strana přes všechny nálepky a hospodské povídačky zanechala v Ústí nesmazatelnou stopu, je to ODS. Město vedla v roli primátora celkem 17 let (do roku 2010). Za tu dobu vznikl nový kampus UJEP, který by bez ODS neexistoval, nové centrum včetně OC Forum nebo obě nová náměstí. Dále výkup Větruše, její generální oprava a vybudování lanovky, bez níž by celý areál i restaurace v majetku města nedávaly smysl. Dále výstavba Mariánského mostu – významné stavby v rámci celé země. Za nás skončila těžba na Miladě a došlo k zatopení lomu, za čímž stál primátor Mašín. Jediné byty od revoluce postavila rovněž ODS na Bukově, kde vznikl i moderní dům pro seniory. ODS také zrekonstruovala muzeum, které nyní převzal Ústecký kraj. Je toho opravdu mnoho. Srovnejte to se stejně dlouhým obdobím od roku 2010 do dneška. Voliči bohužel dají více na povídačky než na realitu.
Co říkáte na činnost Babišovy vlády? A není současná ODS příliš v defenzivě? Neměla by být jako opozice mnohem viditelnější a tvrdší?
Samozřejmě nejsem spokojený s vládou Andreje Babiše ani s rolí Motoristů a SPD. Naprosto nedůstojné mi přijdou nekonečné útoky na prezidenta Petra Pavla, který byl demokraticky zvolen významnou většinou obyvatel. Místo práce pro občany a republiku vidíme nekonečné bojůvky a půtky, kde je hlavním zájmem osobní prospěch některých osob nebo zemědělských či jiných korporací. Já osobně bych byl mnohem razantnější ve snaze o štíhlý stát a skutečné reformy už v době, kdy byla ODS ve vládě. Chápu však, že je to vždy koaliční kompromis a umění možného. Máme naprosto přebujelý státní aparát, který brzdí naši konkurenceschopnost – už i Polsko nám ukazuje záda. Funguje tu systém podpor a dotací, který umožňuje lidem sedět doma, nedělat nic a mít zajištěnou většinu životních potřeb.
Vláda Petra Fialy přišla se superdávkou – to je skvělé, ale já bych šel ještě mnohem dál. Obchod s chudobou stále kvete. V průmyslu i zemědělství chybí pracovní síly, a my přitom máme tisíce lidí, kteří se s jejich současnou nulovou aktivitou musí zapojit do práce pro vlastní střechu nad hlavou, teplo, uhrazené energie a potraviny. Nelze, aby jim to platili ostatní daňoví poplatníci, kteří často mají i dvě práce, aby zajistili rodinu.
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Komunální volby se blíží. Kandidáti, termín, jak se hlasuje, kdy budou výsledky
Kritizujete obchod s chudobou?
Doplatky a příspěvky na bydlení se za posledních pět let vyšplhaly ze zhruba osmi miliard na neskutečných 23 miliard korun. Tyto peníze představují převážně transfer do kapes obchodníků s chudobou. Státní finance a dluh se stávají neudržitelnými a stát musí reagovat omezením některých mandatorních výdajů a zeštíhlením aparátu. Normální je pracovat a zajišťovat potřeby své a svých blízkých. Stát tu má být pouze v krajních případech pro staré, nemocné či handicapované, případně po nezbytně nutnou dobu.
Komunální volby v Ústeckém kraji
kandidáti v okresních městech