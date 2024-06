Myslím, že lidé mají dost nesplněných slibů, říká nový europoslanec Bžoch

Jak vnímáte svůj volební úspěch, kdy jste dostal 31 989 preferenčních hlasů?

Jsem za to samozřejmě velmi rád a jsem také velmi rád za náš celkový volební výsledek, který se nám podařilo dosáhnout. Za mě je to určitě velká radost.

Výrazně uspěly opoziční strany, co to naznačuje?

Ukazuje to na situaci u nás v České republice, že dosti občanů je nespokojených. Zároveň to ukazuje na to, že nám evropská politika selhávala. Lidé chtějí mít více jistot a nechtějí se vydávat aktivistickým směrem, tedy směrem nejistoty, který nám poslední rok evropský parlament dává.

Po několika desítkách let od revoluce se do Evropského parlamentu v Česku úplně v klidu dostali „skrytí“ komunisti – projekt Stačilo! Co tomu říkáte?

Je to odraz toho, co se v Evropské unii poslední roky dělo. Legislativy, se kterými unie přicházela, mají ohromný zásah do života lidí a voliči se očividně chtějí vrátit k nějakým jistotám. To, že posílila krajní pravice i krajní levice, mě samozřejmě moc netěší.

Lze výsledek eurovoleb brát jako referendum o vládě?

Svým způsobem ano. Určitým způsobem je to reakce na situaci u nás, i přestože koalice Spolu skončila na druhém místě. U ostatních vládních stran, jako jsou Starostové a Piráti, však lze vidět pokles. Vláda České republiky nevykročila úplně tím správným směrem. Neříkal bych o volbách úplně jasně, že byly referendum, vláda s největší pravděpodobností své období dovládne, nicméně nějaký výrazný signál to pro ni určitě bude.

Co tento výsledek znamená pro příští volby?

Pevně doufám v to, že voličům došla trpělivost a že se nám podaří tento výsledek převrátit v úspěch v krajských volbách a zároveň také v těch nejdůležitějších, které nás čekají, tedy v parlamentních volbách. Věřím, že se nám s ANO podaří opět dosáhnout nějakého dobrého výsledku, protože občané České republiky i v těchto volbách jasně řekli, že se chtějí vydávat jiným směrem.

Je za výsledkem těchto voleb tedy podle vás třeba inflace, horší komunikace vlády kolem energetické krize nebo něco jiného?

Může to být několik faktorů. My jako Česká republika jsme energetickou krizí procházeli nejhůř, doposud máme nejvyšší ceny energií a inflace u nás byla jedna z nejhorších v celé Evropské unii. Špatná komunikace bude mít určitě také nějaký význam. Když se například podíváme, co slibovala ODS před volbami, že nebudou zvyšovat daně, že se nebudou bavit o pozdějším odchodu do důchodu a dalších věcech, ve vládě to pak okamžitě změnili a dělali přesný opak těchto slibů. Myslím si, že lidé mají dost těch nesplněných slibů.

Co bude úkolem Evropského parlamentu příští rok?

Jsou zde dvě nejdůležitější věci, které budou zůstávat. Na nich nás čeká dost práce. Jedna z největších výzev je vnitřní bezpečnost unie a s tím spojená migrace. Tam nás čeká velký kus práce a bude to ještě velká výzva. Druhou prioritou bude často zmiňovaný Green deal, protože tam se také musí udělat dost práce na tom, aby to nezasahovalo do naší konkurenceschopnosti a do života lidí. Například emisní povolenky na budovy a osobní automobily jsou věci, které mají opravdu velký dopad na naše životy. Toto budou velké výzvy pro další činnost Evropského parlamentu.